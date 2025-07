¡Ø¸¸ÁÛ¾¯½÷ÂçÀï - DREAM OF THE STRAY DREAMER -¡ÙÂÔË¾¤ÎSteamÈÇ¤¬ÇÛ¿®·èÄê¡¢2025Ç¯ÆâÇÛ¿®Í½Äê¡ª

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、「東方Project」ファンゲームの弾幕シミュレーションRPG『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』を、Steamにてワールドワイドに配信することを決定し、Steamストアページを公開したことをお知らせいたします。またこれにあわせて、現在日本国内のみで配信中のNintendo Switch(TM)️版では、日本国外地域での英語ローカライズ版配信を決定したことを発表いたします。

■『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』Steam版、2025年内の配信が決定!

弾幕×シミュレーションRPGが融合した『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』は、マップ上の味方を動かし戦わせることで敵を撃破していくオーソドックスなシミュレーションRPGとして本格的で骨太、そして「東方Project」のファンゲームとしての魅力とこだわりがあちこちに織り交ぜられたボリューム満点の大長編作品です。東方Projectが好きな方、SRPGが好きな方、そのどちらへもおすすめの本作が、この度Steamにて配信決定!

●WISHLIST NOW! Steamページを本日公開

https://store.steampowered.com/app/3575980

●『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』 プロモーションビデオ公開中

Steam版配信が決定した『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』のPVをYouTubeにて公開中です。

https://youtu.be/-eEtjVr2bTQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-eEtjVr2bTQ ]

●My Nintendo Storeページ

好評配信中のNintendo SwitchTM版はこちらをチェック

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000050232

※日本国外向けの配信は、続報をお待ちください

また本作は、7月18日(金)~20日(日)に京都市勧業館みやこめっせにて開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the 13th」の「Phoenixxブース(ブース番号:IP3-09)」内で試遊出展いたします。

■英語ローカライズ開発、鋭意進行中! 英語版タイトルロゴを初公開!

Steam版配信決定のこの機会に、より多くのみなさまに本作がお楽しみいただけることを願って、英語ローカライズ開発を進行中です。英語版タイトル名は『Fantasy Maiden Wars - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』に決定! 英語版タイトルロゴとゲーム内一部画面を初公開いたします。

<幻想郷を旅する、本格シミュレーションRPG『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』とは>

『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』は、「東方Project」の個性豊かな仲間を操作しステージをクリアしていくシミュレーションRPG(以下、SRPG)です。人間、妖怪、神々が共に暮らす「幻想郷」で巻き起こる異変に、沢山の仲間たちと立ち向かいます。迫力の戦闘アニメーションや、ファンの想いに応える豊富な戦闘前会話イベント、全キャラクターカットイン、キャラクターごとに異なるテーマ曲やシナリオ演出に合わせた楽曲の数々も必見!

●オーソドックスなシミュレーションRPG

マップ上の味方を動かし、戦わせることで敵を撃破していくSRPG。敵を全滅させればクリアとなり、次のステージへと進んでゆきます。難易度選択やチュートリアルも充実していて、SRPGが初めての方にも優しい安心設計&SRPG玄人の方もきっとご満足いただける大長編大ボリューム!

●多彩なバトルアニメーション!

武器ごとに違った多彩なバトルアニメーションによって展開される敵との戦闘。斬る、撃つ、殴るのアクションから、「東方Project」らしい「スペルカード」を使った必殺技まで、美しい幻想郷で躍動するキャラクターたちの活躍をお楽しみください。

●「東方Project」ファンゲーム! 原作各作品が交錯するストーリー

「東方Project」ならではのキャラクター同士の絆やキャラクターの背景、原作ストーリーの丁寧なアレンジと圧倒的スケールで描かれる幻想郷の一大叙事詩。本作の主人公は博麗神社の巫女「霊夢」と魔法使い「魔理沙」の2人で、選んだ主人公によって一部のストーリーが変化します。ファンゲームとして、「東方project」の各作品を織り交ぜ、各作品の物語を解釈・再構築した一つの大きな物語を味わうことができます。

●沢山のキャラと豊富な育成要素

操作可能なキャラクターは総勢70人以上! ステージの合間の「インターミッション」では、スキルや装備を自由にカスタマイズすることができ、またキャラクターごとに存在する「固有スキル」はどれも個性的で多種多様な戦略を楽しむことができます。お気に入りのキャラで無双するか、強力な組み合わせを探すか、楽しみ方はあなた次第です!

●設定資料集やBGM集も充実!

本作の楽しみ方は、ゲームだけにとどまりません。「東方Project」での設定を解説したキャラクター図鑑や用語集、さらに200曲以上を収録した音楽室があり、世界観をより深く知ることができます。SRPGを遊びたいけど「東方Project」に触れたことがないという方も安心してお楽しみいただけるだけでなく、「東方Project」を知るきっかけとしてももおすすめの作品です。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/249_1_b9ab24c6a1b4116610cbd87df577e550.jpg?v=202507180825 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)︎2025 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

※一部、開発中の画面を含んでいます

『幻想少女大戦 - DREAM OF THE STRAY DREAMER -』

公式X:https://x.com/gsw_touhou <@GSW_touhou>

さんぼん堂

公式サイト:https://sanbondo.net/

株式会社Phoenixx

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)

