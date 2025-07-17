¥Þ¥Æ¥ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥Õ¥íー¥º¥ó¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó in Summer 7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¥¹¥¿ー¥È¡ª ～2¤Ä¤Î¤Ê¤¾¤ò¤È¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ë¥µ¤Î¥ß¥Ë¥Éー¥ë¤ò¤¢¤Æ¤è¤¦¡ª～
¡¡À¤³¦Âç¼ê¤Î´á¶ñ¥áー¥«ー¡¢ÊÆ¹ñ¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æ·Ã»°¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ COO¡§¹â¶¶ ¹À»°¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©ÊÝ Å°¡Ë¡¢¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌø ±Ñ¼ù¡Ë¡¢¥¤¥ª¥óÅìËÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÔ¡¡²í¿®¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥Õ¥íー¥º¥ó¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó in Summer¤ò7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¾¤È¤¤È¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚPoint¡Û
¡¦ ¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»¡¢¥¤¥ª¥óÅìËÌ¤Î°ìÉô¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î
¡¡ ¥Õ¥íー¥º¥ó¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¼Â»Ü¡ª¤ªÇã¤¤Êª¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ê¤¾¤È¤¤Ë
¡¡ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡¦ »²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥¨¥ë¥µ¤È¥¢¥Ê¤Î¤Ì¤ê¤¨¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¡¡ ¤µ¤é¤Ë¤¦¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤Æ¤¢¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥ë¥µ¤Î¥ß¥Ë¥Éー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦ ¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Íµ¤¤Î»ÐËå¥æー¥Á¥åー¥Ðー¡Ö¤Ï¤Í¤Þ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Î¤Ï¤Í¤Á¤ã¤ó¡¢
¡¡ ¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤â¤Ê¤¾¤È¤¤¯¤¸¤Ë»²²Ã¡ª
¡¡ YouTube¡¦TikTok¤â¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥Õ¥íー¥º¥ó¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¾ÜºÙ¡Û
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»¡¢¥¤¥ª¥óÅìËÌ¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥Õ¥íー¥º¥ó¤¯¤¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò7·î19Æü¤è¤ê½ç¼¡¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤ë2¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÃµ¤·¡¢¤Ê¤¾¤ò¤È¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¤¹¤Ù¤ÆËä¤á¤Æ¡¢¥ì¥¸¤Ø¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¯¤¸¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¢£¼Â»Ü´ë¶È¡¦´ü´Ö¡§¡¡£±.¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ê·×235Å¹ÊÞ¡Ë¡¡7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë～¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£².¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡Ê·×37Å¹ÊÞ¡Ë¡¡7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³.¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»¡Ê·×5Å¹ÊÞ¡Ë 8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£´.¥¤¥ª¥óÅìËÌ¡Ê·×3Å¹ÊÞ¡Ë¡¡8·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¤¯¤¸¤È·ÊÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£¤¯¤¸·ÊÉÊ¾¦ÉÊ¡¡¡§¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¨¥ë¥µ ¥ß¥Ë¥Éー¥ë¡ÊÃêÁª¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦ ¤Ì¤ê¤¨¡Ê»²²Ã¼ÔÁ´°÷¡Ë
¢£¥Þ¥Æ¥ë ¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦ ¥Éー¥ë¥·¥êー¥º¡Ê°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
¡ã¤«¤µ¤Í¤ë¤ª¤·¤í¥·¥êー¥º¡ä¡¡¤Ä¤Ê¤²¤¿¤ê¡¢¤«¤µ¤Í¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹¤¬¤ëÀ¤³¦¡ª¥µ¥¤¥º¤âÍÍ¡¹¡ª
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¨¥ë¥µ¤È¤³¤ª¤ê¤Î¤ª¤·¤í¡Ê¤«¤µ¤Í¤ë¤ª¤·¤í¥·¥êー¥º¡ª¥ß¥Ë¥Éー¥ë¡Ë
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¢¥Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥Çー¥ë¤Î¤ª¤·¤í¡¡¡Ê¤«¤µ¤Í¤ë¤ª¤·¤í¥·¥êー¥º¡ª¥ß¥Ë¥Éー¥ë¡Ë
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¢¥ì¥ó¥Çー¥ë¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á ¥¨¥ë¥µ¡¦¥¢¥Ê¤È¤Á¤¤¤µ¤Ê¤ª¤¦¤Á
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¢¥ì¥ó¥Çー¥ë¤Î¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á ¥¨¥ë¥µ¤È¤³¤ª¤ê¤Î¤ª¤·¤í ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
¡ã¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Éー¥ë¡ä±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Éー¥ë
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¢¥Ê/¥¨¥ë¥µ¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Éー¥ë¡Ë
¡¦¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¨¥ë¥µ¡Ê¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¥Éー¥ë¡Ë
¡¡
¶»¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢±Ç²è¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ø¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥´ー～¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç～¡Ù¤ò¥¨¥ë¥µ¤¬²Î¤¦¡¢¤·¤«¤±ÉÕ¤¡ª
- ¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡¡¥¢¥Ê¡Ê¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡ª¥Éー¥ë¡Ë
¶»¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢±Ç²è¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ø¤¦¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¡Ù¤ò¥¢¥Ê¤¬²Î¤¦¡¢¤·¤«¤±ÉÕ¤¡ª
¡ú¾åµ°Ê³°¤Î¥Þ¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¢¥Õ¥íー¥º¥ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/?utm_source=Mattel_corporate_Top&utm_medium=Content&utm_campaign=Mattel_corporate_Top(https://mattel.co.jp/toys/disney_princess/?utm_source=Mattel_corporate_Top&utm_medium=Content&utm_campaign=Mattel_corporate_Top)
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é
¥¤¥ª¥óËÌ³¤Æ»
¥¤¥ª¥óÅìËÌ
¢¨¥ê¥êー¥¹·ÇºÜ¤Î¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤äÆüÄø¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥Æ¥ë¡ÊMattel¡Ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´á¶ñ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±À½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À½Â¤¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦Åª¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Éー¥ë¥Ðー¥Óー¡ÊBarbie(R))¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥Ã¥È¥¦¥£ー¥ë¡ÊHot Wheels(R))¡¢¤¤«¤ó¤·¤ã¥Èー¥Þ¥¹¡ÊThomas & Friends(R))¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ãー¥×¥é¥¤¥¹¡ÊFisher-Price(R))¡¢¥á¥¬¥Ö¥í¥Ã¥¯(MEGA(R) BLOKS)¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿´á¶ñ¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¡ØEthisphere Magazine¡Ù¤Î¡ÖWorld¡Çs Most Ethical Companies(À¤³¦¤ÇºÇ¤âÎÑÍýÅª¤Ê´ë¶È)¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¡ØCorporate Responsibility Magazine¡Ù¤Î¡Ö100 Best Corporate Citizens¡×¤ÇÂè5°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´À¤³¦¤Î»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ëËÜ¼Ò¤ò¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥¨¥ë¥»¥°¥ó¥É¤ËÃÖ¤¯¥Þ¥Æ¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÇÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.mattel.co.jp/