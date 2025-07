¡ÖÁóÍö·í¡×¤Î¥ï¥ó¡¦¥Ûー¥Ç¥£ー¼ç±é¡ª¿·´¶³Ð¤ÎÃæ¹ñ»þÂå·à¡ÖÂçÊôÂÇ¹¹¿Í―ÀµµÁ¤ÎÆ¼ïÕ¤È²¦Ä«¤Î°Ç―¡×7·î29Æü(²Ð)¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª

松竹ブロードキャスティング株式会社(C)2024 New Classics Television

CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」を、7月29日(火)午後9時より日本初放送します。

同名の人気小説が原作で、中国最大級の動画配信サービス「騰訊視頻(Tencent Video)」における2025年初の爆発的ヒットとなった話題作。本の中の古代世界に入り込んでしまう主人公の楊凌を演じるのは、「蒼蘭訣(そうらんけつ)~エターナル・ラブ~」「始まりは君の嘘」など、ヒット作連発のトップ俳優ワン・ホーディー。コメディ演技を披露するだけでなく、大奉の許七安として成長していく姿も繊細かつ見事に演じ、新たな魅力を発揮しています。サスペンスとコメディが融合し、本当に「ハマる」傑作として熱狂的な人気を集めた究極のエンタメ作品をお見逃しなく!

大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―

(C)2024 New Classics Television

★CS衛星劇場にて、7月29日(火)日本初放送スタート!

毎週(火)午後9:00~他 ※2話連続放送

2024年/中国/全40話

[監督]ドン・コー(蠟科)

[脚本]ヤン・ユーチェン(楊雨晨)

[原作]「大奉打更人」マイバオシャオランジュン(売報小郎君)著

[出演]ワン・ホーディー(王鶴棣)、ティエン・シーウェイ(田曦薇)、リウ・イージュン(劉奕君)、イエン・ズードン(晏紫東)、チャン・シャオチェン(張暁晨)

本国では配信開始直後から人気を伸ばし、熱度(ヒット指数)は爆発的ヒット作の基準である30,000熱度を突破。騰訊視頻における2025年初のヒット作となった。演出は、コメディ時代劇の傑作「贅婿[ぜいせい]~ムコ殿は天才策士~」などの制作チーム。

“ツンデレ王子”ワン・ホーディーの新たな魅力!コミカルからシリアスまで、百面相に注目!

「蒼蘭訣~エターナル・ラブ~」の魔王役でメガブレイクしたワン・ホーディー。軽快コメディでもある本作では、これまで培ってきたクール且つパーフェクトな貴公子イメージを封印。柔軟で躍動感ある振り切った演技が話題に。その分、シリアスなシーンでの洗練された佇まいも際立つこととなった。ヒロインは「卿卿日常~宮廷を彩る幸せレシピ~」でトップ女優の仲間入りをしたティエン・シーウェイ。

【キャスト】

楊凌(ヤン・リン)/許七安(シュー・チーアン)役:ワン・ホーディー(王鶴棣)

臨安(リンアン)役:ティエン・シーウェイ(田曦薇)

魏渊(ウェイ・ユエン)役:リウ・イージュン(劉奕君)

許新年(シュー・シンニエン)役:イエン・ズードン(晏紫東)

楚元縝(チュー・ユエンジェン)役:チャン・シャオチェン(張暁晨)

【あらすじ】

推理小説好きが高じ、警察官を目指していた楊凌は、夢破れて不動産会社の営業担当として働いていた。そんなある日、楊凌は同僚たちと体験型推理ゲームの店へ。「古代王朝・大奉」が舞台のゲームをプレイすることになるも、資料を渡され説明を聞いているうちに意識が朦朧とし、気がつくと大奉王朝の長砳県衙捕吏・許七安という人物になっていた。しかも目を覚ました場所は、古めかしい牢の中。なんでも許七安の叔父・許平志が大量の税銀を盗んだ罪で一族もろとも捕えられ、許七安も追放処分を待つ身だったのである。これはゲームか、現実か。とにかく疑いを晴らさなければ先はない。楊凌は高校で習った化学の知識と得意の推理力で、税銀盗難事件の真相を突き止める。こうして許平志の嫌疑は晴れ、一家は救われたのだった。

人が空を飛び、術で火や水を操る大奉。楊凌は許七安としてここで生きる覚悟をし、捕吏の職務に励み始める。彼の卓越した推理力、大奉にはない科学の知識、そして官吏の汚職や弱い者いじめを捨ておけない正義感が、大奉の警備警察機関「打更人」の首領・魏淵の目に留まり、打更人の「銅鑼」に採用される。だが実は大奉の治安維持という役割は彼らの表の顔にすぎなかった。許七安は一癖も二癖もある仲間たちと共に事件を解決するうちに、王朝を脅かすある勢力に立ち向かうことになる。

(C)2024 New Classics Television(C)2024 New Classics Television(C)2024 New Classics Television(C)2024 New Classics Television(C)2024 New Classics Television

★「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/daihoudakounin

★「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=ToFCQ3mYQUk

※スカパー!でご視聴の方は、スマホ、タブレット、PCでご視聴いただける「スカパー!番組配信」でご覧いただけます。

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター:

0570-001-444

※受付時間10:00~20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535