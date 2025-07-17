¡Ú¹ñºÝ²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç³Ø¹»¡ÛËÜ¹»¿¦°÷¤¬¥À¥ó¥¹À¤³¦Âç²ñ¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤ÎÅÙ2025Ç¯7·î26Æü(ÅÚ)¤«¤é8·î2Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖWorld Hip Hop Dance Championship¡×¤Ç£Î£Ó£Ç¥°¥ëー¥×¤Î¹ñºÝ²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç³Ø¹»¤Î¿¦°÷¤Ç¤¢¤ë»³ËÜÍºÂÀ»á¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¿³ºº¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖWorld Hip Hop Dance Championship¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖHIP HOP INTERNATIONAL¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢À¤³¦55¥«¹ñ°Ê¾å¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡£¡ÖHIPHOP¥À¥ó¥¹¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÂç²ñ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤Ë³Æ¹ñ¤ÇÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾å°Ì¥Áー¥à¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Ï6¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ç250¥Áー¥à°Ê¾å¡¢¹ç·×3000Ì¾°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥µー¤¬½Ð¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñweb¥µ¥¤¥È
https://hiphopinternational.com/world-hip-hop-dance-championship/
¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤«¤é18Ì¾¤Î¿³ºº°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ìÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¹ñºÝ²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç³Ø¹»¿¦°÷¤Î»³ËÜÍºÂÀ»á¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷»²²Ã¹ñ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢§¿³ºº°÷»²²Ã¹ñ
¥á¥¥·¥³¡¢¥ëー¥Þ¥Ë¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ú¥ëー¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥È¥ê¥Ë¥Àー¥É¡¦¥È¥Ð¥´¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢ÆüËÜ
～»³ËÜ¡¡ÍºÂÀ¤µ¤ó(¹ñºÝ²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç³Ø¹»¡¡¿¦°÷)¥³¥á¥ó¥È～
À¤³¦Âç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂçÊÑ¸÷±É¤Êµ¡²ñ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖWorld Hip Hop Dance Championship¡×¤Ï¿³ºº¤Î´ð½à¤¬ÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¹ñºÝ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏBE:FIRST¤ÎSOTA¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ØKANA-BOON!¡Ù¤È¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÀ¤³¦¤«¤é250¥Áー¥à°Ê¾å¡¢3000Ì¾°Ê¾å¤Î¥À¥ó¥µー¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ä20Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¡¢¥À¥ó¥µー¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃø¤·¤¯¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¿Í¸ý¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¥À¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤·¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤È¿·³ã¤ò·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñºÝ²»³Ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÀìÌç³Ø¹»¡Û¡¡https://show-net.jp/
¿·³ã¤Ë¤¢¤ë²»³Ú·ÏÀìÌç³Ø¹»¤Ç¡¢²Î¡¢³Ú´ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¢K-POP¡¢²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤¬³Ø¤Ù¤ë³Ø¹»¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÇÍ£°ìK-POP¤ò³Ø¤Ù¤ë³Ø²Ê¡ÖK-POP¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²Ê¡×¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤éK-POP¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²Ê¡¿¥À¥ó¥¹²Ê¡¿K-POP¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²Ê¡¿²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹²Ê¡¿±ÇÁü¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¡¿²»¶Á¡¦¾ÈÌÀ²Ê¡¿¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー²Ê¡¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²Ê¡¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦Âç³Ø²Ê¡¿¸¦µæ²Ê
¡ãNSG¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NSG¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¶µ°é»ö¶È¤È°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÃæ³Ë¤Ë¡¢·ò¹¯¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ä·úÀß¡¦ÉÔÆ°»º¡¢¿©¡¦ÇÀ¡¢¾¦¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ICT¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢ÈþÍÆ¡¢¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÅù¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë101Ë¡¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ò¡ÖÀ¤³¦°ìË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¡×¡Ö°Â¿´¡×¡Ö»Å»ö¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò³èÀ²½¤¹¤ë»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤ËÌ±´Ö¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãNSG¥°¥ëー¥×¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡ä
https://www.nsg.gr.jp/