NOB DATA ¤È¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー¡¢LLMO ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¶¨¶È
´ë¶È¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤äÀ¸À®AI ³èÍÑ¤Ë¤è¤êDX »Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò NOB DATA¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¾ë ¿®¹¸¡¢°Ê²¼¡Ö NOB DATA¡×¡Ë¤È¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖIM-DMP¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§äÌÅç Î¼¼¡¡¢°Ê²¼¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー¡×¡Ë¤Ï¡¢LLMO¡Ê Large Language Model Optimization¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëºÇÅ¬²½¡Ë¡Ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢ChatGPT ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸À®AI ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖLLMO¡ÊLarge Language Model Optimization¡§Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëºÇÅ¬²½¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê³µÇ°¤Ç¤¹¡£
LLMO ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎSEO¡Ê¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óºÇÅ¬²½¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÖAI ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¡¢Íý²ò¤µ¤ì¤ë¤«¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ºÇÅ¬²½¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÀß·×¡¢¸ì×Ã¤äÊ¸Ì®¤ÎÀ°Íý¤Ê¤É¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢´ë¶È¤¬¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÈ¯¿®³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤òAI ¤¬Àµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¡¢Àµ³Î¤Ê½ÐÎÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢LLMO ¤Î¼ÂÁ©¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
NOB DATA ¤ÏÀ¸À®AI¤Ë¤è¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー¤ÏDMP¡Ê¥Çー¥¿¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ËÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¡¢¤ª¤è¤Ó¼ÂÀÓ¤Èµ»½ÑÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿LLMO ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖÊÌ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿LLMO ¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¥Çー¥¿À°È÷¡¦¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¡¦PDCA ±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹·²¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI ³èÍÑ¤ò¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç²ÃÂ®¤µ¤»¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Äó¶¡¤¹¤ëLLMO¥µー¥Ó¥¹¤Î³µÍ×
ËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ´ë¶ÈÍÍ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎLLMOÊ¬ÀÏ¤ª¤è¤Ó¥ì¥Ýー¥È
- LLMOÂÐºö¤ÎÄó°Æ¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä°Æ¤ÎºîÀ®¤Ê¤É
º£¸å¤ÏPoC¡Ê³µÇ°¼Â¾Ú¡Ë»Ù±ç¤«¤éËÜ³ÊÆ³Æþ¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ëLLMO¤Î¼ÂÁõ¤ÈPDCA¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
NOB DATA ÂåÉ½¼èÄùÌò Âç¾ë ¿®¹¸¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÀ¸À®AI(ÆÃ¤ËLLM)µ»½Ñ¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ¸À®AI »þÂå¤Î¡ÖAI ¤Ø¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー¼Ò¤È°ì½ï¤ËÃµµá¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¥¤¥ó¥Æ¥£¥áー¥È¡¦¥Þー¥¸¥ãー ÂåÉ½¼èÄùÌò äÌÅç Î¼¼¡¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Çー¥¿¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏµ»½Ñ¤È¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÀïÎ¬¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¹ÔÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£NOB DATA¼Ò¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËChatGPT¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ä³èÍÑµ»½Ñ¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¤ªµÒÍÍ´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤äDX¿ä¿Ê¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¶¨¶È¤ËÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
Î¾¼Ò¤Ïº£¸å¡¢AI ¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¤Îµ»½Ñ¸¦µæ¡¢ÆÃÄê¶È¼ï¡¦¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿LLMO µ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê´ë¶È¤Ë¸þ¤±¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
NOB DATA³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
¢©812-0012
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹8－1 JRJPÇîÂ¿¥Ó¥ë 3F
Email¡§info@nobdata.co.jp
Web¡§https://nobdata.co.jp/