100%SILK ¥·¥ë¥¯À½¡¡¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¡¥·¥å¥·¥å¡¡¥·¥ë¥¯Ëí¥«¥Ðー¡¡¥·¥ë¥¯ÉÛÃÄ¡¡¿·µ¬¼è°úÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÁ±¨Í¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êyuuto japan¡Ë¤Ï²¼Ãå¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¡¢Ãå°µ¥ì¥®¥ó¥¹¤ÎÃæ¹ñµÁ±¨Ë¥À½²Ã¹©¹©¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Ë100%¥·¥ë¥¯¾¦ÉÊ²·ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£·¤²¼¡¢Ãå°µ¥ì¥®¥ó¥¹¡¢²¼Ãå¥Ê¥¤¥È¥Ö¥éÅù¤òÃæ¿´¤Ë»¨²ß¤«¤é¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Þ¤ÇËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÇØ·Ê¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê²Á³Ê¤È¾®¥í¥Ã¥È¤Ç¤´Äó°Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÊÀ¼Ò¼ÂÀÓ¤Î¤´¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¡¢¿·µ¬¤ª¼è°úÀè´ë¶È¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
100%¥·¥ë¥¯¡¡¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¡7·î18Æü¤«¤é¥·¥ë¥¯¿·ÉÊÈÎÇä³«»Ï¡¡¿·µ¬¤ª¼è°úÀè´ë¶È¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
100%¥·¥ë¥¯¡¡¥·¥å¥·¥å¡¡¥·¥ë¥¯¥´¥à¡¡¥Ø¥¢¥´¥à¡¡ºÇ¹â¤Î6A¥°¥ìー¥É¡¡19Ìè¡¡¥·¥ë¥¯¡¡¿·µ¬¤ª¼è°úÀè´ë¶È¤òÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
100%¥·¥ë¥¯¡¡ÁÉ½£ºÇ°ÂÃÍ¥·¥ë¥¯¾¦ÉÊ¹©¾ì¡¡ºÇ¹â¤Î6A¥°¥ìー¥É¡¡19Ìè¡¡¥·¥ë¥¯
100%¥·¥ë¥¯¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡¡Â¿¥µ¥¤¥º¡¢¡¡Â¿¿§Æþ¤ê¡¡ºÇ¹â¤Î6A¥°¥ìー¥É¡¡19Ìè¡¡¥·¥ë¥¯
100%¥·¥ë¥¯¡¡¥Þ¥¹¥¯¡¡¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Þ¥¹¥¯¡¡ºÇ¹â¤Î6A¥°¥ìー¥É¡¡19Ìè¡¡¥·¥ë¥¯
100% SILK ¥·¥ë¥¯¡¡Ëí¥«¥Ðー¡¡ÉÛÃÄ¡¡ºÇ¹â¤Î6A¥°¥ìー¥É¡¡19Ìè¥·¥ë¥¯¡¡ÉÊ¼Á¸·¼é¡¡ÁÉ½£¥·¥ë¥¯¹©¾ì
ºÇ¹â¤Î6A¥°¥ìー¥É¡¡19Ìè¡¡¥·¥ë¥¯¡¡¥·¥ë¥¯¾¦ÉÊ¡¡Ãæ¹ñÁÉ½£¥·¥ë¥¯¹©¾ì
ÊÀ¼Ò¤Ï19Ç¯´Ö¤ÎÆüÃæËÇ°×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤«¤é¥Õ¥©¥ïー¥Àー¡¢ËÇ°×¾ò·ï¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁí¹çË¥À½¹©¾ì¤È¤·¤Æ²Á³Ê¤äÇ¼´ü¤Î²ÝÂê¤ò¿×Â®¤Ë²ò·è¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿/»ÅÆþ¤ìÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ò¸æ¼Ò¤ËÇ¼ÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Ãæ´üÅª¤Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÅª¤«¤é¡¢2011Ç¯7·î¡ØYT¡¡GX4¡¡TOP10¡Ù¡Ê¥æー¥È¥¸ー¥Ð¥¤¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥Æ¥ó¡Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£2011~16Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¡Ø4¤Ä¤ÎG¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁGreenGrowthGlobalGreat¡¡Company¤ò¥ー¤È¤·¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ØTOP10¤Î¼Â¸½¡Ù¤òÌÜ»Ø¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¼Ò¤ò¤¢¤²¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¤è¤ê°ìÁØ¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ LINE¤ÎID¡§yiwuyuuto¡¡
¡Ú¤ª¼è°ú´õË¾´ë¶È¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
µÁ±¨Í¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êyuuto japan¡Ë/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.
URL:https://ytbra.com(https://ytbra.com)
Ã´Åö¡§¥Ï¥ó
E-mail: info@yuuto-japan.com