¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë»Ë¾å½é¡ªÂÇ¤ÁÀÚ¤êºîÉÊ¡¢ºÆ´©¹Ô¡ªÎß·×5500ËüPVÄ¶¤¨¡ØÌÂµÜ¥¯¥½¤¿¤ï¤±¡Ù¥ê¥Öー¥È´ë²è¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBookBase¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ø¥À¥ó¥¬¥óÊ¸¸Ë¡Ù¤¬¡Ø¥«¥¯¥è¥à¡Ù¤Ë¤ÆÎß·×5500ËüPV¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ä¶¿Íµ¤ºî¡ØÌÂµÜ¥¯¥½¤¿¤ï¤±¡Ù¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2019Ç¯1·î¤ËKADOKAWA¤Ë¤Æ½ñÀÒ²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Â³´©¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸¢ÍøÀ°Íý¤Î¸å¤ËºÆÅÙ½ÐÈÇ¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡Ø¥ê¥Öー¥È´ë²è¡Ù¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢¥ê¥Öー¥È¤È¤Ï²áµî¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ÆÉü¹ï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï°ìÅÙÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ÎºÆ½ÐÈÇ¤È¤¤¤¦Á°Îã¤ÎÌµ¤¤Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜºî¤Î·Ð°Þ¡Û
ËÜºî¤Ï¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ø¥«¥¯¥è¥à¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¡ØÌÂµÜ¥¯¥½¤¿¤ï¤± ºÇ¼åËâË¡»È¤¤¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥³¥Ä¥³¥ÄËÁ¸±¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤¹¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ2019Ç¯1·î¤ËKADOKAWAÍÍ¤è¤êÂè1´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÂ³´©¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÅÙ½ÐÈÇ¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤êËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤¿ºîÉÊ¤òºÆ¤Ó½ÐÈÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¡¢Ã»´üÅª¤ÊÇä¾å¤ÏºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÉ¬¤º¤·¤âÈæÎã¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤ËËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ç®Îõ¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¸å¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤éÂ³´©¤òË¾¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¤â¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãø¼Ô¡¦¥¤¥ï¥È¥ªÀèÀ¸¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¤¥é¥¹¥È¤ò°ì¿·¤·¡¢¥·¥êー¥º´°·ë¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥ê¥Öー¥È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãø¼Ô¡¦¥¤¥ï¥È¥ªÍÍ¤ÈKADOKAWAÍÍ¤È¤Î¡ØÌÂµÜ¥¯¥½¤¿¤ï¤± ºÇ¼åËâË¡»È¤¤¤Ï¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥³¥Ä¥³¥ÄËÁ¸±¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤¹¡Ù¤Î½ÐÈÇ·ÀÌó¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ä¹Ç¯ºîÉÊ¤ÎÂ³¤¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¡ØÌÂµÜ¥¯¥½¤¿¤ï¤±¡Ù¤ÎÊª¸ì¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë·Á¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤â½ç¼¡¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤Ä©ÀïÅª¤ÊºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Û
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDWLKRDG(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FDWLKRDG)
BOOK¡ùWALKER
https://bookwalker.jp/de85c95b5c-82a6-4049-945f-3a1444337c83/(https://bookwalker.jp/de85c95b5c-82a6-4049-945f-3a1444337c83/)
¡ÚÊÀ¼ÒºîÉÊ¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ø¡Û
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡ØÌÂµÜ¥¯¥½¤¿¤ï¤±¡Ù¤ò»Ï¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¡¦²»À¼¡¦¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤ÎÀ½ºî¡¦Å¸³«¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ¤Ï¤¼¤ÒÊÀ¼ÒÁë¸ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚË¡¿ÍÍÍÁë¸ý¡Û
license@bookbase.jp