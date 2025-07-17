¡Ú°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¡Û¤Ç¤¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ùー¥«¥êー¡×¤è¤ê¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¾Æ¤¤¤¿ ±§¼£ËõÃã¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ò7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ªÅ¹¤ÎÀìÍÑ¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ùー¥«¥êー¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¾Æ¤¤¤¿ ±§¼£ËõÃã¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¤ò¡¢7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËÌ³¤Æ»¡¦¶å½£¥¨¥ê¥¢Ãæ¿´¤Ë°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(¢¨1)¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Å¹ÆâÄ´Íý¤Ë¤è¤ë¡È¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡É¤äÆÃÊÌ´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥«¥¦¥ó¥¿ー¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥¹¥àー¥¸ー¡×¤ä¡Ö¤ªÅ¹¤ÇÍÈ¤²¤¿¥«¥ìー¥Ñ¥ó¡×¤Ê¤É¡Èº£¿©¤Ù¤¿¤¤¡É¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¤Ç¤¤¿¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ùー¥«¥êー¡×¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éÀìÍÑ¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ó¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¥Ùー¥«¥êー¼è°·¤¤Å¹ÊÞÌó3000Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¤Î¤¦¤Á°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ê2,100Å¹ÊÞ¡Ë¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¤ªÅ¹¤Ç¾Æ¤¤¤¿ ±§¼£ËõÃã¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§
²Á³Ê¡§158±ß¡ÊÀÇ¹þ170.64±ß¡Ë
È¯ÇäÆü¡§7·î22Æü¡Ê²Ð¡Ë～¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¥Ùー¥«¥êー¡×¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¤Î°ìÉô
¢¨Ìó2,100Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇäÍ½Äê
¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/
¤ªµÒÍÍ¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤ªÅ¹¤Ç¾Æ¤¤¤¿ ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×½é¤ÎËõÃãÌ£¡£ËõÃã¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖµþÅÔ´Ýµ×¾®»³±à¤Î±§¼£ËõÃã¡×¤ò»ÈÍÑ¡£ËõÃã¤ÎÃæ¤Ç¤â¾Æ²Û»Ò¤ËºÇÅ¬¤Ê½Â¤ß¤Î¤¢¤ëËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÍè¤¿¤Æ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Î¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤Î¾ÃÈñÀÇ8%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»¤Þ¤¿¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊÌ¾¡¦µ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈÎÇäÃÏ°è¶èÊ¬¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.sej.co.jp/products/area/
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£