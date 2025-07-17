Á´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¤Ç²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¿©»ö¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ø¤ª»ÒÍÍ³ä¡Ù¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒµÈÌî²È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À®À¥Å¯Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ¤«¤é9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë20»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤ÎµÈÌî²ÈÅ¹ÊÞ¢¨¤Ë¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ð§¡¦»®¡¦Äê¿©¡¦¥«¥ìー¡¦¤ª»ÒÍÍ¥á¥Ë¥åー¤òÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤é80±ß°ú¤¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ø¤ª»ÒÍÍ³ä¡Ù¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ö¥ß¥ËµíÐ§¥»¥Ã¥È¡×¡Ö¥ß¥Ë¥«¥ìー¥»¥Ã¥È¡×¤Î¤ª»ÒÍÍ¥»¥Ã¥È¤òÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ê¤¯ÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤é100±ß°ú¤¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤ª»ÒÍÍ¤¬¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª»ÒÍÍ³ä¤ÈÊ»ÍÑ¤Ç¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤«¤éºÇÂç180±ß°ú¤¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¤ª»ÒÍÍ³ä¡Ù¤Ï2020Ç¯¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤ê¤ª»ÒÍÍ¤ÎµÙ²Ë¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¿©¿ô¡¢ÍøÍÑ²ó¿ô¤ÎÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍøÍÑ»þ¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤ÎÍèÅ¹¡¢Æ±È¼¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª»ÒÍÍ¤Î¿Í¿ô¤ò²ñ·×»þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ø¤ª»ÒÍÍ³ä¡Ù¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.yoshinoya.com/campaign/kids_off_202507/
¡Ø¤ª»ÒÍÍ³ä¡Ù¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¡
¢¨²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ï²Á³Ê¡Ê¹õ»ú¡Ë¤ÈÆÃÊÌ²Á³Ê¡ÊÀÖ»ú¡Ë¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ²Á³Ê
¤µ¤é¤Ë7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤«¤é¤Ï¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Ç¡ÖU18±þ±ç³ä¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤âÅÐ¾ì¡£´ü´ÖÃæ¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥¿¥Ö¤ËÀÇ¹þ125±ß°ú¤¥¯ー¥Ý¥ó¡ØU18±þ±ç³ä¥¯ー¥Ý¥ó¡Ù¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤âÍøÍÑ¤Ç¤Å¹Æâ¡¦¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ·×»þ¤Ë12ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Î¤´ËÜ¿Í¤¬¤´¼«¿È¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó²èÌÌÄó¼¨¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤´°ì½ï¤ËÍèÅ¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
µÈÌî²È¸ø¼°¥¢¥×¥ê :
https://www.yoshinoya.com/service/yoshinoya-app/
µÈÌî²È¤ÏËÜÊª¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤µ¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡¢¤ä¤¹¤¤¡¢¤Ï¤ä¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£