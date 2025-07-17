¡Ú ²Æì¸© ¡ß eiicon OKINAWA Co-Creation Lab.2024¶¦ÁÏ»öÎã ¡Û´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ·ò¼¼¡×»ÏÆ°¡£»²²Ã´ë¶È¡Ê²ÆìµòÅÀ¡ËÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Ê¥¨¥¤¥³¥ó ËÜ¼Ò¡§Ê¸µþ¶è¸å³Ú¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼°¡Í³»Ò¡¢°Ê²¼ eiicon¡Ë¤Ï¡¢²Æì¸©¼çºÅ¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOKINAWA Co-Creation Lab.2024¡Ê±¿±Ä¡§eiicon¡¢°Ê²¼ ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ»Ù±ç¤·¤¿10¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢³ô¼°²ñ¼Ò²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ð·Ä»³½¨É§¡¢°Ê²¼ ²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀÐÀîÍ¦²ð¡¢°Ê²¼ ¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡Ë¤Î¶¦ÁÏ»ö¶È¡Ø´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ·ò¼¼¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¡Ù¤¬³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.okinawatimes.co.jp/feature/office_yasashii/
¡¡eiicon¤Ï¡¢²Æì¸©¤è¤ê2024Ç¯ÅÙ¤«¤é2´üÏ¢Â³¤ÇËÜ¥×¥í¥°¥é¥à±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ò¼õÂ÷¡£´ë²è¡¦Àß·×¡¦±¿ÍÑ¤«¤éPRÀïÎ¬¤Þ¤ÇÊñ³çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶¦ÁÏ¤Î»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Û¥¹¥È´ë¶È¡¢ºÎÂò´ë¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¡ß¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ·ò¼¼¡×
¢¢´ë¶È¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ·ò¼¼¡×
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ·ò¼¼¡×¼Â»Ü³µÍ×
Ï¢·È´ë¶È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¡§¥Û¥¹¥È´ë¶È¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¡Ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡§¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡Ë
ÇØ·Ê
²Æì¤ÏÁ´¹ñ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë½÷À¤ÎÏ«Æ¯Î¨¤¬¹â¤¯¡¢Æ¯¤¯½÷À¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¾¶È°÷¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯»Ù±ç¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨1
¤Þ¤¿ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢83%¤â¤ÎÊý¤¬½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ä½÷À¤ËÂ¿¤¯¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÐÌ³Àè¤Çº¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢PMS¤ä¹¹Ç¯´ü¤Ê¤É¤Î¥»¥ß¥Êー¼Â»Ü¤Ê¤É¤ÎÅö»ö¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤È¼ÂºÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë»Üºö¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¸½¾õ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¢¨2
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤ÏÁ´¹ñ¤Ç3Ãû4,000²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÂ»¼º¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨£³
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡¦º£¸å¤ÎÅ¸³«
e¥éー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä´ë¶È»²²Ã·¿ÊÙ¶¯²ñ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ÉÍý¿¦¤ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¸þ¤±¤Ë¤â½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òºî¤ê¡¢Â¾¼Ò»öÎã¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤Î¼êË¡¤ò³Ø¤Ö¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÃ½¸»æÌÌ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢È¯¿®¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À®¸ù»öÎã¤Î¾Ò²ð¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸ÄÊÌ´ë¶È¤Ø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È·ÑÂ³Åª¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÊÝ·ò¼¼¡×»²²Ã´ë¶È¤òÊç½¸
»²²Ã¾ò·ï¡§²Æì¤ËËÜ¼Ò¤ä»ÙÅ¹¤¬¤¢¤ë´ë¶ÈÍÍ
¡¡¡¦½÷À³èÌö»Ù±ç¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¾úÀ®¤ò¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¡¡¦½÷À³èÌö¿ä¿Ê¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë²Ã¤¨¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¡¡¦Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤äÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤ÆºÎÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ
¡¡¡¦´ë¶ÈÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤äÏ¢·È¤Ê¤É²£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÍÍ¡¡¤Ê¤É
¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò±Ä¶È¶É¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡ÅÅÏÃ£°£¹£¸¡Ê£¸£¶£°¡Ë£³£µ£·£²
¢¢²Æì¸© ¡ß eiicon¡ÖOKINAWA Co-Creation Lab.2024¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Æì¸©¤¬¼çºÅ¤·¡¢eiicon¤¬»öÌ³¶É¤òÃ´¤¦¡ÖOKINAWA Co-Creation Lab.2024¡×¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©Æâ´ë¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ä¸©Æâ´ë¶È¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢10¤Î³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤äÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à ¡ØOKINAWA Co-Creation Lab.2024¡Ù À®²ÌÈ¯É½²ñ¥ì¥Ýー¥È
²Æì¸©Æâ´ë¶È¡ßÁ´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤¬Ä©¤à10¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ï¡©¡¡¢¨³Æ´ë¶ÈÀ®²ÌÈ¯É½»ñÎÁ¤¢¤ê
https://tomoruba.eiicon.net/articles/4888 ¡Ê2025Ç¯3·î30ÆüTOMORUBAµ»ö¡Ë
¢£ ¡ÖOKINAWA Co-Creation Lab.2025¡×
²Æì¸©¤Èeiicon¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢²Æì¸©Æâ´ë¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡ÖOKINAWA Co-Creation Lab.2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000721.000037194.html
³ô¼°²ñ¼Ò²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò https://okinawatimes.jp/
ËÜ¼Ò¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»Ôµ×ÌÐÃÏ2-2-2
ÁÏ´©¡§1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë7·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿ð·Ä»³½¨É§
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æü´©¿·Ê¹È¯¹Ô¡Ê²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¡¢Æü´©¥¹¥Ýー¥Ä²ÆìÃÏ°èÈÇ¡Ë¡¢Ê¸²½»ö¶È¡¦½ÐÈÇ»ö¶È
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó https://famione.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÀßÎ©¡§2015Ç¯6·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÀÐÀîÍ¦²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢±¿±ÄµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¨£±¡ÖÎáÏÂ4Ç¯½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡Ê²Æì¸©¡Ë¡×
¢¨£²¡Ö½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ï¥ó ¶¦Æ±Ä´ºº 2025.2¡Ë¡×
¢¨£³¡Ö½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÂ»¼º¤Î»î»»¤È·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê 2024.2¡Ë¡×
¢£eiicon ²ñ¼Ò³µÍ×¡¡https://corp.eiicon.net/
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òeiicon
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯4·î3Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-2-23 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë2¹æ´Û 3F
²ÆìµòÅÀ¡ÊLagoon KOZA¡¿KSA WorksÆâ¡Ë¡§ ²Æì¸©²Æì»ÔÃæ±û1-7-8
²ÆìµòÅÀ¡ÊHave a good dayÆâ¡Ë¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®18-4
Åì³¤»Ù¼Ò¡ÊSTATION AiÆâ¡Ë¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1-2-32
ÀÅ²¬µòÅÀ¡ÊFUSEÆâ¡Ë¡§ ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÃÃÌêÄ®100-1 ¥¶¥¶¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾Ãæ±û´Û B1F
¿ÀÆàÀîµòÅÀ¡ÊWeWork ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Æâ¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×¤Î±¿±Ä
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×¤Î±¿±Ä
¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢ ¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¡¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼Òeiicon¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊOI¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤ÈOI¤Î»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
2003Ç¯¡ÊÊÆ¡Ë¥Ø¥ó¥êー W. ¥Á¥§¥¹¥Ö¥í¥¦¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö´ë¶ÈÆâÉô¤È³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊýË¡ÏÀ¡£¼ÒÆâ¤Î»ñ¸»¤ËÍê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò³°¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
eiicon¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
ÆüËÜºÇÂçµé¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×
Îß·×ÅÐÏ¿¼Ò¿ô34,000¼Ò¤ò±Û¤¨¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»ö¶ÈÁÏ½Ð¢âÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¡¦»ö¶ÈÂ¸Â³¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òALL IN ONE¤ÇÄó¶¡¡£AUBA¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£
https://auba.eiicon.net/
´°Á´È¼Áö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAUBA Enterprise¡×
¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Þ¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬´ë¶È¤´¤È¤Î¤ªÇº¤ß¡¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç»Ù±ç¤òÀß·×¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¶¦ÁÏ¤Ë¤à¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¦¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
https://corp.eiicon.net/service/enterprise
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×
»ö¶È¤òÁÏ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡È»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡É¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¦Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¤Þ¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñ¶âÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ä»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¾ðÊó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¡£
https://tomoruba.eiicon.net/
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
2022Ç¯12·î¡¢³×¿·Åª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://service-award.jp/result04.html
2023Ç¯2·î¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¿ÃÄÂÎ¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¶¦ÁÏÁÏ½Ð¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡ÖÂè5²ó ÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html
¢¨·ÇºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£