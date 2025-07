河出書房新社

株式会社河出書房新社(東京都新宿区/代表取締役 小野寺優)は、ヘヴィ・メタル・シーンを牽引し続ける最高峰バンド、アイアン・メイデンの結成50周年を記念する公式ビジュアルブック『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』を2025年12月19日(金)に刊行いたします。

本書は本年10月に刊行される『Iron Maiden: Infinite Dreams』(Thames & Hudson)の日本語翻訳版。1980年代より全世界を熱狂させたヘヴィ・メタル・ムーブメントのパイオニアであり、2025年現在もエネルギッシュに最先端を疾走し続けるアイアン・メイデンの偉大なる軌跡、その妥協なき創造の全貌を記録した、かつてないビジュアルブックです。

史上最強のヘヴィ・メタル・バンド、王者アイアン・メイデンの誇り高き戦いの記録。まさに永久保存版!

原書『Iron Maiden: Infinite Dreams』本文イメージ

1975年のバンド結成から、セルフタイトルのデビュー・アルバム『Iron Maiden(鋼鉄の処女)』(1980)、その名を轟かしたブレイク作『The Number of the Beast(魔力の刻印)』(1982)、モンスターズ・オブ・ロックのヘッドライナーに昇りつめた傑作『Seventh Son of a Seventh Son(第七の予言)』(1988)、別れと出会いの末のリユニオンを経て、全世界的熱狂を巻き起こして、現時点での最新作『Senjutsu(戦術)』に至るまで、自らの作品とファンたちへの比類なき献身によって、メタルの世界観の権化であり続けてきたアイアン・メイデン。

その妥協なきビジョン、大胆不敵な創造性、そして燃え上がる野心が、いかにして世代を超えた地球規模の現象をもたらしたのか、その全貌を初めて明らかにしてみせたのが本書です。

デビュー以来バンドとともにあるマスコット・キャラクター「エディ」の変遷を生みの親であるデレク・リッグスのコメントとともにたどり、ブルース・ディッキンソン自ら操縦する「エド・フォース・ワン」で翔けめぐる大規模なワールド・ツアーの模様、世界中の観客を虜にする壮大かつ緻密な趣向が凝らされた舞台美術、照明、音響などステージ制作に関する貴重な記録も収録。舞台裏を活写する秘蔵写真、アルバムやシングルのアートワーク、メンバー愛用の楽器、ステージの小道具、手書きの歌詞ノートといったレアアイテムまでが、バンドのアーカイヴやメンバーのコレクションから大集結。

スティーヴ・ハリスによるまえがきと、ブルース・ディッキンソンによるあとがきをはじめ、メンバーや関係者のここでしか読めない証言もふんだんに盛り込まれています。

スティーヴ・ハリスはこう言います。

この本をつくるためにあれこれ掘り起こしたのだけど、嬉しい驚きをもたらしてくれるものもあったな。バンドの初期から多くのものをとっておいたつもりだったけど、ほんとうに状態が良くて、写真のおかげでそれらも息を吹き返したよ。ファンのみんなには、こうやっていっぺんに眺めることができるのを楽しんでほしい! 俺たちの結成50周年記念の一環として、すべてをまとめておくのにふさわしい時期なのさ。

バンド黎明期にいちはやくその魅力を見出し、戦いの年月を間近で目撃してきた伊藤政則氏も、本書をこう推しています。

これは、揺るぎなき栄光の軌跡だ。結成から50年、我々は先頭を走るアイアン・メイデンの後を追いかけながら、常にヘヴィ・メタルの現在地を確認してきた。前人未踏の伝説の“真実”と、彼らが開拓してきた歴史の総てが、この1冊に凝縮されている。

まさしく衝撃の必殺本、全世界のメタル魂に突き刺さるマスターピースがここに誕生。リアルタイムのIronsはもとより、かつてのメタルキッズたちの熱き鋼鉄の血潮をもたぎらせること、まちがいなし!

原書『Iron Maiden: Infinite Dreams』本文イメージ

原書『Iron Maiden: Infinite Dreams』本文イメージ

予約特典は「日本版限定特製トートバッグ」に決定!

『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』予約特典イメージ

『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』の予約特典が、50周年「エディ」のアイコンをプリントした「日本版限定特製トートバッグ」(非売品)に決定しました!

厚手の素材を使用して、しっかりマチもあるので、本書のような大型本、12インチのレコードが何枚もすっぽり収まるサイズ(W420xH380mm)です。

このプレミアなバンド公認アイテムを、予約期限2025年10月20日(月)までに書店でご予約いただいた方へもれなくプレゼント。

これを逃すと二度と手に入りはしない!!

※予約・購入方法は各書店案内をご確認ください。

※画像はイメージです。特典のデザイン・仕様は変更となる可能性がございます。

【タワーレコード限定刊行記念キャンペーン開催】「タワーレコード限定色特製トートバッグ」イメージ

本書刊行を記念して、タワーレコードでは限定キャンペーンを開催!

タワーレコードオンライン、タワーレコード全店(一部店舗除く)で、『アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー』を予約購入すると、「タワーレコード限定色特製トートバッグ」をプレゼント!

詳細は下記URLをご確認ください。

https://tower.jp/item/6805874

※画像はイメージです。特典のデザイン・仕様は変更となる可能性がございます。

※タワーレコードで予約購入をいただいた場合、通常特典「日本版限定特製トートバッグ」のプレゼントはございません。

書誌情報

書名:アイアン・メイデン オフィシャル・ビジュアル・ヒストリー

――Iron Maiden: Infinite Dreams

著者:スティーヴ・ハリス/ブルース・ディッキンソン/アイアン・メイデン

仕様:B4変形/上製/352ページ

発売予定日:2025年12月19日

税込予価:13,200円(本体12,000円)

ISBN:978-4-309-25795-2

書誌URL:

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309257952/