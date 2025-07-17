SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô4,600Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð18ºÐ¡¢Ä¶¸ÄÀÅª6¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×FYURA¡¢¥µ¥Þ¥½¥Ë½Ð±é·èÄê¡ª7·î30Æü¤Ë¤ÏÇÛ¿®SGÂè4ÃÆ¡ÖNAKED¡×¥ê¥êー¥¹¡ª
SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô4,600Ëü²óÄ¶¤¨¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÄ¶¸ÄÀÅª6¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¢FYURA¡Ê¥¨¥Õ¥æ¥é¡Ë¤¬8·î17Æü(Æü) SUMMER SONIC 2025¡Ö½Ð¤ì¤ó¤Î!?¥µ¥Þ¥½¥Ë!?2025¡×ÏÈ¤ÇPACIFIC STAGE¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¥êー¥É¥Üー¥«¥ë¤ò¤È¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ò½¾¤¨¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤è¤êÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ãFYURA¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ØPACIFIC STAGE¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿ー¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
À¸¥Ð¥ó¥É¤Ç¡¢½ë¤¹¤®¤ë²Æ¡¢Ç®¤¹¤®¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹
µîÇ¯¤«¤é6¿Í¤ÇÍèÇ¯¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂè°ìÊâ¤Î½Ö´Ö¤ò¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤Ò8/17(Æü)¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ÖÁ°¡ª¡ªËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë½¸¹ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡Ù
º£Ç¯¤Î¡Ö½Ð¤ì¤ó¤Î!?¥µ¥Þ¥½¥Ë!?2025¡×¤Ï¡¢Ìó2000ÁÈ¤Î±þÊç¤«¤é9ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ìÁÈ¤¬¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¤ÎFYURA¤À¡£
FYURA¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢Niina¡Ê21ºÐ / Âçºå½Ð¿È¡Ë¡¢Vivyy¡Ê21ºÐ / ÏÂ²Î»³½Ð¿È¡Ë¡¢LUNA¡Ê19ºÐ / Åìµþ½Ð¿È¡Ë¡¢k2¡Ê19ºÐ / ¿ÀÆàÀî½Ð¿È¡Ë¡¢Yuki¡Ê16ºÐ / Ê¡²¬½Ð¿È¡Ë¡¢yuzu¡Ê15ºÐ / Ê¡²¬½Ð¿È¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¼ã¤¸ÄÀÅª¤Ê6Ì¾¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾FYURA¤È¤Ï¡¢¿Í¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤È´¶¤¸¤ëÍ×ÁÇ¡á¡È1/fÍÉ¤é¤®¡É¤òÍ³Íè¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Spotify¸ø¼°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ø¥¥é¥¥é¥Ý¥Ã¥×¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ÇTOP¥«¥Ðー¤ò¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¥¢¥«¥Ú¥é¤Ê¤É¤Ç¤Î²Î¾§¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯ÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤ÏÂþº£¡È5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹ÂçºîÀï¡É¤òÅ¸³«Ãæ¡£±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¡Êºä¸µÍµÆóµÓËÜ¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀ¼¤ÏÉ÷¡×¡Ê4·î7ÆüÇÛ¿®¡Ë¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥Ð¥éー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖThe Way¡×¡Ê5·î28ÆüÇÛ¿®¡Ë¤ËÂ³¤¡¢6·î27Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBE FREE¡×¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ー¤Ç¥°¥ëー¥ô¥£ー¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥åー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¿¿²Æ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡ÖNAKED¡×¤¬7·î30Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
º£ºîÉÊ¤Ï¡¢ºî»ì¤Ë¥êー¥Àー¤ÎNiina¡¢ºÇÇ¯¾¯15ºÐ¤Îyuzu¤¬»²²Ã¡£¤½¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ðー¤Î·è°Õ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ê¡É¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç·ëÂ«¤ò¸½¤·¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤È¥á¥ó¥Ðー¼ê½ñ¤¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÊ¸»ú¤ÇFYURA¤Î¡ÈNAKED¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£FYURA¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¼«Í³¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢Ã¯¤·¤â¤¬¿´¤ËÈë¤á¤ë½é´ü¾×Æ°¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤¹¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊºîÉÊ¤Ø¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿FYURA¤Ï¡¢8·î22Æü¤Ë¤ÏÅìµþshibuya WWW¡¢8·î30Æü¤Ë¤ÏÂçºåJANUS¤Ë¤Æ¡ØFYURA 1st LIVE TOUR ～Åìµþ¤À¤è! Âçºå¤ä¤Ç¤§! Á´°÷½¸¹ç!!～¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¥°¥ëー¥ô¥£ー¤ÊMV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ£¸·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡ª
▶¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025Ç¯7·î30Æü(¶â) 4th¥Ç¥¸¥¿¥ëSingle¡ØNAKED¡Ù¥ê¥êー¥¹
¡ýÇÛ¿®¥µ¥¤¥È https://orcd.co/fyura_naked
▶¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー
¡ÚFYURA 1st LIVE TOUR ～Åìµþ¤À¤è!Âçºå¤ä¤Ç¤§!Á´°÷½¸¹ç!!～¡Û
2025Ç¯8·î22Æü(¶â) Åìµþ¡¦ shibuya WWW
2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ) Âçºå¡¦ Music Club JANUS
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¢ªhttps://www.fyura.jp/1st-live-tour/
▶³ÆSNS¥ê¥ó¥¯
¡öFYURA Official¡ö
¡ÚHP¡Û¡¡https://www.fyura.jp
¡ÚInstagram¡Û¡¡https://www.instagram.com/fyura_official/
¡ÚTikTok¡Û¡¡https://www.tiktok.com/@fyura_official
¡ÚX¡Û¡¡https://x.com/fyura_official
¡ÚYouTube¡Û¡¡https://www.youtube.com/@fyura
¡ö¸Ä¿ÍInstagram¡ö
¡ÚNiina¡Û¡¡https://www.instagram.com/niina.131/
¡ÚVivyy¡Û¡¡https://www.instagram.com/vivyysan_417/
¡ÚLUNA¡Û¡¡https://www.instagram.com/mi_love_moon0828/
¡Úk2¡Û¡¡https://www.instagram.com/k2_bouquet/
¡ÚYuki¡Û¡¡https://www.instagram.com/yuki_igarashi.08/
¡Úyuzu¡Û¡¡https://www.instagram.com/yuzu4342/
▶FYURA(¥¨¥Õ¥æ¥é)¡¡PROFILE
¡È6¿Í¤Î¥êー¥É¥Üー¥«¥ë½¸ÃÄ¡ÉFYURA¤Ï2025Ç¯4·î7Æü±Ç²è¡ØÊÒ»×¤¤À¤³¦¡Ù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥½¥ó¥°¡ÖÀ¼¤ÏÉ÷¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£TBS¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¡¤ó¤À²ÎÀ¼¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢SNS¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï4,600Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥½¥¦¥ë¡¢HIP HOP¡¢J-POP¥í¥Ã¥¯¡¢¥¢¥«¥Ú¥é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¤¤³¤Ê¤¹¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡È5¥ö·îÏ¢Â³¥ê¥êー¥¹ÂçºîÀï¡É¤òÅ¸³«Ãæ¡£½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ÖÅìµþ¤À¤è¡ªÂçºå¤ä¤Ç¤§¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡ª¡ª¡×¡Ê8·î22Æü½ÂÃ«WWW¡¢8·î30ÆüÂçºå¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¯¥é¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ë¥¹¡Ë¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£