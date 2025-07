¡Ú¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡Û¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2025 Âè»°ÃÆ¡ª¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーÃøÌ¾VC¤ÎHR»Ù±çÃ´Åö¡¦ÃíÌÜ¤ÎAI HR¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯´ë¶È¤ÎCEOÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡ª

株式会社ノックラーン

株式会社ノックラーン(東京都大田区、代表取締役:福本 英)は、2025年7月24日(木)に開催する「スタートアップHRフォーラム2025」において、海外セッションの追加登壇者が決定したことをお知らせいたします。

海外セッションの登壇者として、シリコンバレー著名VC「Lightspeed Venture Partners」の投資先HR支援を担当しているVice President of Executive Talent Amy Lewis氏・シリコンバレーで注目のAI HRプロダクト開発企業「Torre.ai」のCEOであるAlexander Torrenegra氏の登壇が決定したことをご報告いたします。

本イベントは、スタートアップの「社会的な認知度向上」「採用力強化」、そして「採用支援ネットワークの構築」という3つの主要な目的を掲げ、スタートアップ企業のさらなる成長と発展に貢献することを目指しております 。

このたび、これらの目的にご賛同いただき、スタートアップ企業の採用力強化を共に推進してくださる登壇者様をお迎えする運びとなりました。

【スタートアップHRフォーラム2025】海外セッションの登壇者について

HRフォーラムのお申込みはこちら :https://recboo.com/event/250724

今回のAlexander Torrenegra氏とAmy Lewis氏の登壇により、グローバルな視点からの議論がさらに活発化し、国際的なHRトレンドや、AIを活用した最先端の採用戦略、そしてVCによるHR支援のあり方についての発信をより一層強化してまいります。

登壇者様のご紹介

Torre.ai CEO

Alexander Torrenegra氏

Alexander Torrenegra氏は、AIを活用した革新的な採用エコシステムを構築するTorre.aiのCEOであり、これまでに50社以上のテック企業に投資実績を持つ、スタートアップ業界を牽引する連続起業家、投資家です。

求人マーケットプレイスに関する複数の特許を保有し、MITの「35歳未満の革新者」に挙げられ、世界経済フォーラムの「ヤング・グローバル・リーダー」にも選出されています。

本イベントでは、AIが採用プロセスにもたらす未来について、その最先端の知見を語っていただきます。

(Short biography)

I’m the CEO of Torre.ai, where we’re building an AI-driven recruitment ecosystem powered by Emma, a personal AI recruiter. Prior to Torre, I co-founded Voice123 and Bunny Inc., and launched the nonprofit Discrimination Watch. I hold multiple patents in job marketplace technologies, have been recognized as an MIT Innovator Under 35 and a World Economic Forum Young Global Leader, and have invested in over 50 tech startups, including as a Shark on Sony’s Shark Tank in Colombia and Mexico.

Vice President of Executive Talent at Lightspeed Venture Partners

Amy Lewis氏

Amy Lewis氏は、Lightspeed Venture Partnersでエグゼクティブ・タレント担当バイスプレジデントを務め、投資先企業の優れたリーダーの発掘と支援に注力されています。

成長中のテック企業の経営幹部採用支援の豊富な経験を持ち、今回のセッションでは、グローバルな視点から見たスタートアップの採用戦略や、トップタレントの獲得・育成におけるVCの役割について、貴重な視点を提供していただきます。

(Short biography)

I’m the Vice President of Executive Talent at Lightspeed Venture Partners, where I focus on identifying and supporting exceptional leaders across our portfolio. Previously, I was a Partner at Parker Remick, advising high-growth tech companies on executive hiring. I’m also pursuing a Psy.D. at Northwest University to deepen my understanding of leadership and organizational psychology.

HRフォーラムのお申込みはこちら :https://recboo.com/event/250724

「スタートアップHRフォーラム2025」について

本イベントの概要

イベント名:スタートアップHRフォーラム2025

開催日時: 2025年7月24日(木)13:00-17:00(受付開始:12:45)

※16:00-16:50は会場にて交流会を予定

開催形式: オンライン / オフラインのハイブリッド形式

オフライン会場:Tokyo Innovation Base(東京都千代田区丸の内3-8-3)

オンライン配信プラットフォーム:Zoom

想定参加者数:~150名規模

参加費: 無料

主催: 株式会社ノックラーン

「スタートアップHRフォーラム2025」はこんな方におすすめ

・積極的に採用を行なっているスタートアップ企業様

・採用に行き詰まりを感じている企業様

・VCの方との情報交換をしたい企業様

・これから本格的に採用を強化したいスタートアップ企業様

上記に該当する企業様はこの機会に是非お申込みくださいませ!

当日のプログラム

当日は、各領域におけるHRのプロフェッショナルをお招きし、スタートアップの採用に関する最新トレンドや実践的なノウハウについて深掘りします。

当日の想定のタイムスケジュールは以下になります。

※イベントタイトルやスケジュールなどは変更になる可能性がございます。

講演テーマの詳細と登壇者については、6月20日の以下のプレスリリースをご確認くださいませ。

【ノックラーン】スタートアップHRフォーラム2025 講演テーマと登壇者の第一弾を先行公開!参加受付中!(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000103563.html)

スポンサー企業に関するお知らせについては以下をご参考下さい。

スタートアップHRフォーラム2025 第二弾解禁情報として豪華スポンサー企業が決定!(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000103563.html)

▼本プレスリリースに関するお問い合わせはこちら

お問い合わせフォーム:https://recboo.com/contact

メールアドレス:info@knocklearn.com

社名:株式会社ノックラーン

所在地:東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役:福本 英

事業内容:採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日:2022年3月14日

公式サイト:https://recboo.com/

