¡Ú¥Î¥Ã¥¯¥éー¥ó¡Û¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×HR¥Õ¥©ー¥é¥à2025 Âè»°ÃÆ¡ª¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーÃøÌ¾VC¤ÎHR»Ù±çÃ´Åö¡¦ÃíÌÜ¤ÎAI HR¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯´ë¶È¤ÎCEOÅÐÃÅ¤¬·èÄê¡ª

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(Short biography)
I¡Çm the CEO of Torre.ai, where we¡Çre building an AI-driven recruitment ecosystem powered by Emma, a personal AI recruiter. Prior to Torre, I co-founded Voice123 and Bunny Inc., and launched the nonprofit Discrimination Watch. I hold multiple patents in job marketplace technologies, have been recognized as an MIT Innovator Under 35 and a World Economic Forum Young Global Leader, and have invested in over 50 tech startups, including as a Shark on Sony¡Çs Shark Tank in Colombia and Mexico.
Vice President of Executive Talent at Lightspeed Venture Partners
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(Short biography)
I¡Çm the Vice President of Executive Talent at Lightspeed Venture Partners, where I focus on identifying and supporting exceptional leaders across our portfolio. Previously, I was a Partner at Parker Remick, advising high-growth tech companies on executive hiring. I¡Çm also pursuing a Psy.D. at Northwest University to deepen my understanding of leadership and organizational psychology.
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