600ËüÉô¤òÄ¶¤¹¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¸ÞÂÎÉÔËþÂ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢ºî²È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥¿ー¡¦¶µ»Õ¡¦À¯¼£²È¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¸»¤È¤Ï¡©
¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹¤ÎÀÄÌÚ¿Î»Ö¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢ÀÄÌÚ¿Î»Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥Àー¤È¸ì¤ë¡ÖÀ®¸ù¤Îµ»½Ñ¡×¡£¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤è¤ê¡¢Ëè½µ¶âÍË¤¢¤µ6»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë30Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£7·î18Æü¡¢25Æü¤Î¥²¥¹¥È¤Ïºî²È ²µÉð ÍÎ¶©ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¢£600ËüÉô¤òÄ¶¤¹¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¸ÞÂÎÉÔËþÂ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢ºî²È¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥¿ー¡¦¶µ»Õ¡¦À¯¼£²È¤ÈÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î¸»¤È¤Ï¡©
²µÉð ÍÎ¶©»á¤Ï1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ø¸ÞÂÎÉÔËþÂ¡Ù¤Ï600ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ø¤È´Ø¿´¤ò¿¼¤á¡¢¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¢ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¼«¿È¤Î¶µ°÷·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¾®Àâ¡Ø¤À¤¤¤¸¤ç¤¦¤Ö3ÁÈ¡Ù¤Ï±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¼«¤é¼ç±é¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ç37¤«¹ñ¤ò¤á¤°¤ëÎ¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¤½¤ÎµÏ¿¤ò¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¡Ù¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2018Ç¯¤«¤é¤ÏµÁÂ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç 117m ¤ÎÊâ¹Ô¤òÃ£À®¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖÅÔÌ±¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î²ñ¡×¤Î¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï
¡ý¸ÞÂÎÉÔËþÂ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊµÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À°î¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤Ï¡©
¡ý¡Ö¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿
¾®³Ø¹»¶µ°÷»þÂå¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î°ì¸À¤È¤Ï¡©
¡ý¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë
¡ÖÂ¤ê¤Ê¤µ¡×¤Î½ÅÍ×À¤È¤Ï¡©
¤ò¡¢ÀÄÌÚ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆüÄ«6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡Öradiko¡×¤è¤ê¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿²áµî¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö²»À¼¤âWeb¥Úー¥¸¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷¤Ï¡¢7·î18Æü(¶â)¡¢7·î25Æü(¶â)¤¢¤µ6»þ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£ÂÐÃÌ¤Ï¡Öradiko¡×¤è¤ê¤ªÊ¹¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈWeb¥Úー¥¸¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤«¤é¥é¥¸¥ª¤¬Ä°¤±¤ëradiko¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ÆÄ°¼è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ªradiko¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤«¤é1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÄ°¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¤ª½»¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¥é¥¸¥ªÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷ÈÏ°Ï¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥é¥¸¥³¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷ÅÐÏ¿¡Ê·î³ÛÀÇ¹þ385±ß¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´Ä°¼è¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÅÙºÆÀ¸¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é24»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¤´Ä°¼è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÈÖÁÈWeb¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.aokisatoshi.com/radio/