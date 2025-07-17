Âè2²ó¡ÖTOSHIBA UNITED¡¡»ÏÆ°¡×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¸½ÌòÁª¼ê¤äOB¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ÆÏÃ¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½ÂÐ¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½Àï´ÑÀï¤·¤è¤¦¡ª¡ª¡×
»²²Ã¼Ô¤ËÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Âè1²ó¤Ë°ú¤Â³¤Âè2²ó¤Ï¸½ÌòÁª¼ê¤ä£Ï£Â¤ÈÆ±¤¸¥Æー¥Ö¥ë¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¥Áー¥à¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Ï»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÉáÃÊÁª¼ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±þÊçÊýË¡
²¼µ¤Î³«ºÅ³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¤¦¤¨¡¢¤¼¤Ò¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÁá¤á¤Ë¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://tbl-united.com/
Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ï¡¢1948Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¤¿¥é¥°¥Óー¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ÉÜÃæ»Ô¡¦Ä´ÉÛ»Ô¡¦»°Âë»Ô¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹ñÆâ¥êー¥°¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó¡×¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¤Ë½êÂ°¡£·°ÅÄ¿¿¹¡¢³øß·¿¸¡¢¾¾ÅÄÅØ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Þ°æ·ò»Ö¡¢Ë¾·îÍºÂÀ¡¢¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥à¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë7ÅÙÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤â6·î1Æü¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2Ï¢ÇÆ¤Ï¥êー¥°¥ï¥ó»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë2025¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¤¹¤ëÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ï¥ªー¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤«¤éºÇ¶á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Þ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOSHIBA¡¡UNITED¡×¤òº£Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¡£µî¤ë6·î30Æü¤ÎÂè1²ó¤Ç¤Ï¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤ä¥ê¥Ã¥Áー¡¦¥â¥¦¥ó¥¬Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
6/30¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï²¼µ¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
URL¡§https://youtu.be/TpGEVv3WopU
Âè£²²ó¤Ï¡¢¡ÖTOSHIBA UNITED »ÏÆ°¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÀçÂæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜÂåÉ½ÂÐ¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½Àï¤ò¡¢Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹ÅìµþÅª¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÅì¼Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÅì¼ÇÉÜÃæ»ö¶È½êÉßÃÏÆâ¤Î²ñ¾ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Åì¼Ç¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー¡Ê10-15Ê¬¡Ë¤Ë»²²ÃÄº¤¤¤¿¸å¡¢²ñ¾ì¤Ë°ÜÆ°¡£
»î¹çÁ°¤Ë¤ÏÅì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ë»Ï¤Þ¤ê»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤·¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇOB¤ÎË¾·îÍºÂÀ¤Î»î¹ç²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é»î¹ç´ÑÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
³Æ¥Æー¥Ö¥ë¤Ë1¿Í¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤äOB¤¬ÃåÀÊ¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¤½¤·¤ÆÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥é¥°¥Óー¤¬¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤âÂç¾æÉ×¡ª
ÉÜÃæ»Ô¼çºÅ¤Î¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Ç¤âËè²ó»ØÌ¾¤ÇÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤Î²òÀâ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëË¾·î¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ã¤Ù¤êÅÝ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£
»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¥Æー¥Ö¥ëËè¤Ë¥Áー¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂ¾¤Î¥Áー¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ä¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ê¤ÉÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ê1Æü¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
◼︎Æü»þ¡§£¸·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00-19:30
14:30¡¡¡¡¡¡¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー¡¡Åì¼ÇÉÜÃæ»ö¶È½êÆîÌç¤Ë¤Æ¼õÉÕ³«»Ï
15:00-16:00¡¡3ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥Ä¥¢ー
¢¨²¿»þ¤«¤é¤ÎÁÈ¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¸å¤ËÊÌÅÓ¤´°ÆÆâÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
16:15¡¡¡¡¡¡¡¡Áª¼ê¾Ò²ðµÚ¤Ó¥Èー¥¯¥·¥çー
17:00¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°³«»Ï¡Ê°û¿©ÉÕ¡Ë¡¡¢¨ÆüËÜÂåÉ½vs ¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½Àï¤Ï17:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
19:00¡¡¡¡¡¡¡¡»î¹ç½ªÎ»～¥²ー¥àÂç²ñ¡ÊÍ½Äê¡ËµÚ¤Ó¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¡¡
19:30¡¡¡¡¡¡¡¡½ªÎ»
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
»²²ÃÁª¼ê¡ÊÍ½Äê¡Ë
»°¾åÀµµ®¡ÃPR
¼òÌÚ ô¥Ê¿ | HO
ÃÓ¸Í ¾ÂÀÏº | SH
ÃÓ±Ê ¸¼ÂÀÏº | CTB
¶â ½¨Î´ | WTB
¢¨Â¾3Ì¾¸½ÌòÁª¼ê»²²ÃÍ½Äê
OB¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾ÅÄ¡¡ÅØ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³øß·¡¡¿¸ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡³Þ°æ ·ú»Ö ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ Ë¾·î ÍºÂÀ¡Ê»Ê²ñ¡Ë
¢¨»²²ÃÁª¼ê¡¢OB¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡§ Åì¼ÇÉÜÃæ»ö¶È½êÆâ¡¡¥¯¥íー¥Ðー¥Ûー¥ë
¢©183-8511 ÅìµþÅÔÉÜÃæ»ÔÅì¼ÇÄ®1
¢£²ñÈñ¡§¡ÊÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë°û¿©Âå¹þ¤ß
¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡§16,500±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ÈÂ²³ä¡¡Âç¿Í¡§16,500±ß¡¡Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¡§1,100±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ëー¥×³ä¡§4¿Í¤Ç55,000±ß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£±þÊçÊýË¡
https://tbl-united.com/
¡ã¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡ä
£··î£±£µÆü～£¸·î£²£¸Æü
¡ÚÀèÃå½ç¡Û
¢£Åì¼Ç¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1948Ç¯¤ËÁÏÉô¡£ÉÜÃæ»Ô¡¦Ä´ÉÛ»Ô¡¦»°Âë»Ô¤ò¥Û¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¹ñÆâ¥êー¥°¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥ó¡×¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¤Ë½êÂ°¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Áー¥à¤ÎÀïÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢7ÅÙÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥é¥°¥Óー³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥Áー¥à¡£ºò¥·ー¥º¥ó14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤â¥êー¥°Àï¤ò1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ç¥¯¥Ü¥¿¥¹¥Ô¥¢ー¥ºÁ¥¶¶¡¦Åìµþ¥Ù¥¤¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥êー¥°¥ï¥ó»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Áー¥àWeb¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://www.bravelupus.com