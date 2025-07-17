ÁÏ¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿favy¤¬ÎäÅàÎäÂ¢µ¡´ïÂç¼ê¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¡£Îß·×Ä´Ã£³Û¤¬38²¯±ßÄ¶¤Ë
³ô¼°²ñ¼Òfavy¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÍü ¹ª¡¢°Ê²¼favy¡Ë¤ÏÎäÅàÎäÂ¢µ¡´ï¤ÎÁí¹ç¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¡Åç ¹ë¡¢°Ê²¼¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¡Ë¤ò°ú¼õÀè¤È¤¹¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢favy¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û¤Ï38²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£favy¤Î»ö¶È¤Èº£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
favy¤Ï¡ÖRaaS¡ÊRestaurant as a Service¡Ë¡×»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¿©ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤òÅý¹ç¤·¤¿¼Á¤Î¹â¤¤Å¹ÊÞDX¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¡Öre:Dine¡×¤ä¡Ö¥Í¥ª¥è¥³¥Á¥ç¥¦¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë¤Ï¡¢favy¤¬¿ßË¼ÉôÊ¬¤Î»Ü¹©¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¡¢Í·µÙÉÔÆ°»º¤äÉÔ¿Íµ¤¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¿·¤¿¤Ê¿Í¤ÎÎ®¤ì¤È²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤Î¼ý±×À¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢favy¤ÎRaaS»ö¶È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤È¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥Õー¥É¥Ûー¥ë³«È¯¤Î²ÃÂ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÎäÅàÎäÂ¢µ¡´ïÂç¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢favy¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤Îµ»½Ñ¤Èfavy»ö¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ßË¼µ¡´ï¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢µ¡´ï¤Î±ó³Ö´Æ»ë¤äÅ¹Æâ¤ÎÎäÂ¢ÎäÅà¡¦¶õÄ´¡¦¾ÈÌÀÀßÈ÷Á´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤â¼ÒÆâ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿ßË¼¤ÎHACCP´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê²¹ÅÙ´ÉÍý¤ä±ÒÀ¸´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHACCP ExAround¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Î°Û¾ï´ÉÍý¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢favy¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë¤Î¿ßË¼ÀßÈ÷´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
±ó³ÖÃÏ¤ÎÀßÈ÷¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤Î»ý¤ÄÀìÌçÀ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢favy¤Î»ö¶È¸úÎ¨¤È¼ý±×À¤òÂç¤¤¯¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
favy¤Ïº£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¼Ò¤ÎRaaS»ö¶È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤Î»ý¤Ä³Æ¼ï¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÀè¿ÊÅª¤«¤ÄÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥Õー¥É¥Ûー¥ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡Åç¹ë»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤¤Ï¶ÈÌ³ÍÑÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤äÎäÅàÎäÂ¢¥·¥çー¥±ー¥¹¤ÎÀ½Â¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡ÖÎä¤ä¤¹µ»½Ñ¡×¤ò³Ë¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿ßË¼µ¡´ï¤ä¡¢±ó³Ö´Æ»ë¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¡¢favyÍÍ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë°û¿©Å¹¸þ¤±¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³°¿©¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³×¿·Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ëfavyÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Áê¸ß¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³°¿©¶È³¦¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£favy ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÍü¹ª¤Î¥³¥á¥ó¥È
favy¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¿©¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢°û¿©Å¹ÍÍ¤Î½¸µÒ¤«¤éÈÎÂ¥¡¢Í½Ìó¡¢·èºÑ¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤ÍÍ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹âÉÊ¼Á¤Ê¿ßË¼ÀßÈ÷¤È³Î¤«¤Êµ»½ÑÎÏ¤Ç°û¿©¶È³¦¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¯¥·¥Þ¥¬¥ê¥ì¥¤ÍÍ¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤È¶¯¸Ç¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÊÀ¼Ò¤Î»ý¤Ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏÎÏ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³×¿·Åª¤Ê¥·¥Ê¥¸ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ favy²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òfavy
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É3-15-11¡¡¥¢¥É¥Û¥Ã¥¯¿·½É¥Ó¥ë4³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÍü¹ª
ÀßÎ©¡§2015Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥§¥¢·¿¥Õー¥É¥Ûー¥ë/²£Ãú¤Î±¿±Ä¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ê¤É
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://favy.co.jp/