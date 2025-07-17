ÇÐÍ¥¡¦¹ÓËÒ·ÄÉ§¡ß»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¥«ー¥É¡Ô¥»¥¾¥ó¡Õ½é¥³¥é¥Ü¡ª¤´Æþ²ñ¡õ¤´ÍøÍÑ¤Ç¸ÂÄê¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥Ç¥£¥»¥¾¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò(·ó)¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷COO¡§¿åÌî ¹î¸Ê¡Ë¤Ï2025Ç¯£¶·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¥«ー¥É¡Ô¥»¥¾¥ó¡Õ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥«ー¥É¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë15,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦´ü´ÖÃæ¹ç»»²Ä)°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÍøÍÑ¤ò¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¡¢¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¸¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÃêÁª¤Ç15Ì¾ÍÍ¤ò¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.saisoncard.co.jp/am_lp/msp-pro/?P5=D19
¡ÚÆÃÅµ£±¡ÛÁ´°÷¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¸¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ÚÆÃÅµ£²¡ÛÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¡ª15Ì¾ÍÍ¤òÆÃÅµ£±¤Î¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´¾·ÂÔ¡ª
¤ª¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～2025Ç¯7·î25Æü¡Ê¶â¡Ë
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò´°Î»¤Î¤¦¤¨¡¢È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥«ー¥É¤Ë¤Æ2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢15,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦´ü´ÖÃæ¹ç»»²Ä)°Ê¾å¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤´ÍøÍÑ¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ÆÃÅµ£±¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¾å½Ü¤òÌÜ½è¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ»ëÄ°URL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ£²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢2025Ç¯9·î¾å½Ü¤òÌÜ½è¤ËÃêÁª·ë²Ì¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¤´ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨À¸ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤Ë¤ÏBitfan ID¤Î¼èÆÀ¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎURL¤è¤ê¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
https://bitfan.id/users/sign_up
¢¨¹ÓËÒ·ÄÉ§FC²ñ°÷¤ÎID¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ »°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯¥«ー¥É¡Ô¥»¥¾¥ó¡Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ²ñ¶â¡¦Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤é¤é¤Ýー¤È¤ä»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤ÎÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Ç¤Î¤ªÇãÊª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ä³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤ªÆÀ¤ÊÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÄó·È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡£¡¡
¡¦¹ÓËÒ·ÄÉ§¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¢2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£AB·¿¡£2012Ç¯¤Ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¡£ÂåÉ½ºî¤ÏÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×»³±¸ÀÚ¹ñ¹ Ìò¡¢¡Ö¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¥ª¥ó¡¦¥¹¥Æー¥¸¡×ºó´ÖÑÛ·î Ìò
ÉñÂæ¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡× ¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº Ìò ¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬¾å¼ê¤Ç²¼¼ê¤¬ËÍ¤Ç¡×¼ç±é¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£