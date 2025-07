¡ÚÀëÅÁ²ñµÄÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡Û¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢ ¥½¥ó¥°»±²¼¤ÎDroga5¥Áー¥à¤¬¹Ö»Õ¡ª¡ØThe Next Chapter of Creativity by Droga5¡Ù¤¬8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«¹Ö

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議(本社:東京都港区)は、8月26日(火)より、業界を問わずクリエイティブ、プランニング、ストラテジーに携わる方々を対象とした「The Next Chapter of Creativity by Droga5(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/lp-cac65_droga5_live/)」を開講いたします。

Droga5のクリエイターやストラテジスト、コンサルタントを講師に迎え、Droga5が大切にする「パーパス起点」や「新たな視点」を学び、ブランドの成長に貢献する実践的なスキルを身につけます。

■The Next Chapter of Creativity by Droga5とは

Droga5は、さまざまなケイパビリティを擁するアクセンチュア ソングにおいて、多様なブランドのクリエイティブを手がけてきた才能が集まるクリエイティブエージェンシーです。クリエイティブの力とコンサルティングの力を掛け合わせ、文化として広く人々や社会に根付くブランドづくり、ビジネス変革を起こします。

宣伝会議が主催する本講座は、戦略からアウトプットまで、Droga5の持つメソッドを余すところなく学べる内容です。講師陣は、クリエイティブやストラテジーのメンバーにとどまらず、コンサルタント、ビジネスグロースのメンバーも登壇します。

■本講座の特長

全8回の講義を通して、Droga5が大事にするパーパス起点や、これまでにない視点で物事を見つめることで、新たな価値を発見する「Fresh Thinking」の思考を学びます。広告領域における講義はもちろんのこと、事業変革や体験デザインなどビジネスのあらゆるフェーズにクリエイティブを掛け算し、既存の広告制作の枠組みに囚われない、拡張されたクリエイティブスキルをワークショップを通じて実践、習得します。

■カリキュラム

第1回 【The Next Creative】次の100年をつくるクリエイティブ

第2回 【Strategy】人を動かす戦略の作り方

第3回 【Storytelling】拡張するクリエイティブの役割と可能

第4回 【Transformation】企業変革とクリエイティビティ

第5回 【Presentation】中間プレゼン&講評

第6回 【Experience Design】イノベーションを手触りのあるものに

第7回 【Communication】細部のライティングに宿るブランドの魂

第8回 【Presentation】最終プレゼン&講評

■Droga5 Tokyo登壇講師

浅井 雅也 氏

Chief Creative Officer

杉山 元規 氏

Executive Creative Director

天田 武史 氏

Creative Director / Copywriter

春日井 智子氏

Senior Copywriter

川田 貴和 氏

Strategy Director

青木 悠 氏

Senior Strategist

田邊 博崇 氏

COO & President / Executive Creative Producer

佐藤 充 氏

Group Strategy Director

大塚 智 氏

Creative Director

阿部 菜々子 氏

Copywriter / Service Designer

江頭 由佳 氏

Business Director

■7月31日(木)無料体験講座をZOOMにて開催

宣伝会議では本講座の開講に先立ち、無料の体験講座を開催します。登壇するのは、Executive Creative Directorの杉山元規さん。全8回を通して具体的にどのようなことを学ぶのか、その講義の進め方と実際の講義の一部分を体験いただく場です。詳しくはWebサイト(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/lp-cac65_droga5_live/#index-3)をご覧ください。



≪The Next Chapter of Creativity by Droga5 開催概要≫

◯講座名:The Next Chapter of Creativity by Droga5

◯開講日:2025年08月26日(火)19:00~21:00 ※毎週火曜日

◯講義回数:全8回

◯開催形式:教室開催(東京・南青山)

◯定員:25名

◯受講価格:150,000円(税込165,000円)

◯対象:広告関連会社/事業会社を問わずクリエイティブ、プランニング、ストラテジーに携わる方

◯詳細・お申込:https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/lp-cac65_droga5_live/

■宣伝会議について マーケティング・コミュニケーション(宣伝・広告、販売促進、広報・PR、クリエイティブ)に特化し、メディア・教育事業を展開。月刊『宣伝会議』の創刊は1954(昭和29)年。ほか月刊誌の『販促会議』『ブレーン』『広報会議』、書籍・年鑑の発行のほか、教育事業ではマーケティング・コミュニケーションに関する講座、各種教育研修・セミナーを企画・実施。全国年1万5000人の修了生を輩出しています。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社宣伝会議 教育講座事務局

電話:03-3475-3030

メール:info-educ@sendenkaigi.co.jp