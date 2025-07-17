¥¹¥¿ー¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤È£Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®À¾ÍºÂç¡¢°Ê²¼¡Ö£Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ²í½ç¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥¿ー¥·ー¥º¡×¡Ë¤È¡¢·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥¹¥ー¥à
¢£ ³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥¹¥ー¥à
¥¹¥¿ー¥·ー¥º¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢£Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ¤¬¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«È¯¤ä·úÀß¡¢ÊÝ¼é´ÉÍý¤òÀÁ¤±Éé¤¤¤Þ¤¹¡£2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ50¥«½ê¡¢¹ç·×½ÐÎÏ100MW¡ÊÃßÅÅÃÓÍÆÎÌÌó400MWh¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÃßÅÅ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ç¼¡³«È¯¡¦·úÀß¤ò¿Ê¤á¡¢Ï¢·Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î°ÂÄê²½¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÎÏ·ÏÅý¤Î°ÂÄê²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡ÖÄ´À°ÎÏ¡×¤Î³ÎÊÝ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢£Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ¤Ï¥°¥ëー¥×Æâ¤Ç·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤ÎÍÑÃÏ³ÎÊÝ¤«¤éÀßÃÖ¡¢ÊÝ¼é´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ûµëÄ´À°»Ô¾ì¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÄ¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñÆâ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤È°ÂÄê²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Î¾¼Ò¤ÏËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Shanghai Robestec Energy Co., Ltd.¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡¡¡Ähttps://ssl4.eir-parts.net/doc/3083/tdnet/2633152/00.pdf
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£ ¥¹¥¿ー¥·ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/22_1_9d20be8f719a31b4b9a05311b8ec9931.jpg?v=202507180425 ]
¢£ ÆüËÜ¥¨¥Í¥ë¥®ーÁí¹ç¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/22_2_84e75d0de70e5d09d2aa8deff2989a2c.jpg?v=202507180425 ]
¢£ £Ò£Å£±£°£°ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/22_3_7427cd185689ade945b883d8e858e1b7.jpg?v=202507180425 ]
▶¥ê¥êー¥¹¸¶Ê¸¡§
https://prtimes.jp/a/?f=d107409-22-53cb3d55a40786fe5e11cc134e304b26.pdf
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§RE100ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ÆóÃúÌÜ9ÈÖ10¹æ L.BizÆüËÜ¶¶£¸³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®À¾ÍºÂç
ÀßÎ©Æü¡§2016Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯7500Ëü±ß
»ö¶È³µÍ×¡§ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È
URL¡§https://www.re100-denryoku.jp