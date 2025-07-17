¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ëËÜÅÄ·½Í¤È¯°Æ¡Ø4v4 ASIAN CUP¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÆâÅÄÆÆ¿Í¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¦¾¾°æÂçÊå¤¬»²Àï·èÄê
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¡¡¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¹ñºÝ4¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¡ØTOYOTA Presents, 4v4 ASIAN CUP 2024-25¡ÙÆâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Áー¥à¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¤Î4Ì¾¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢¡ÖFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤È¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥¢¥¸¥¢ÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¡È4v4¡É¤Î¥ëー¥ë¤Ç¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£4¿ÍÀ©¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¡¢µ»½Ñ¡¦½ÖÈ¯ÎÏ¡¦È½ÃÇÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎòÂå¥¹¥¿ー¡É¤È¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿ー¡É¤¬¸òºø¤¹¤ë¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿ÆâÅÄÆÆ¿Í¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥éー¥º¤Ç¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥ã¥ë¥±04¤Ë°ÜÀÒ¡£²¤½£¥È¥Ã¥×¥êー¥°¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤È¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡ÈÀ¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ëÆüËÜ¿Í¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿Â¸ºß¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤â²òÀâ¼Ô¡¦»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËJ¥êー¥°¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Äµ»¹ªÇÉ¥¢¥¿¥Ã¥«ー¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¤Ç5ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÅ·ºÍÈ©¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾°æÂçÊå¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ë¡¦¥Þ¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¤ä¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤Ê¤É²¤½£³Æ¹ñ¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢2010Ç¯¤ÎFIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢²£ÉÍFC¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¤Î¥³ー¥Á¤äF¥êー¥°Íý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÙ¤Ê¹ñºÝ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢4¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¡Ö4v4¡×¤ÎÈ¯µ¯¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëËÜÅÄ·½Í¤¤Ï¡¢FIFA¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ëÄÌ»»4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£CSKA¥â¥¹¥¯¥ï¡¢AC¥ß¥é¥ó¡¢¥Ñ¥Á¥åー¥«¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç³èÌö¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÁª¼ê¡¦´ÆÆÄ¡¦·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤Çµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿4¿Í¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·Ð¸³¤Èµ»½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢4¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«ー¤Î¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê½à·è¾¡¡¦3°Ì·èÄêÀï¡¦·è¾¡¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÁ´»î¹ç¤òÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£¼¡À¤Âå¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÌ´¤Î¶¥±é¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ØTOYOTA Presents, 4v4 ASIAN CUP 2024-25¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë13:30～
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/live-event/3803b329-134a-4b7a-af2b-c5d5c0c87d14
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥á¥ó¥Ðー
ÆâÅÄÆÆ¿Í
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯
¾¾°æÂçÊå
ËÜÅÄ·½Í¤¡ÊÈ¯µ¯¿Í¡Ë
¢£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13:30¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ëー
13:45¡¡½à·è¾¡£±.
14:00¡¡½à·è¾¡£².
14:20¡¡3°Ì·èÄêÀï
14:40¡¡·è¾¡Àï
15:00¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥Á
15:35¡¡É½¾´¼°
16:00¡¡½ªÎ»
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù