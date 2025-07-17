¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½ ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á ¡ß »õ²Ê°å»Õ!? ³ÁÃ«»á¤¬¸ì¤ë¡ØÁÈ¿¥ÏÀ¡ÙÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«
¡Ö¤ª¤·¤¨¤¢¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢ÁÈ¿¥ÆâDX¤Ë¤è¤ë¿Íºà°éÀ®¤äÊ¸²½¾úÀ®¤ò¡¢Æ°²è¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡õSNS¥Äー¥ë¥¢¥×¥ê¤ä¥×¥í¤¬À©ºî¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò soeasy (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼ soeasy)¤Ï¡¢soeasy¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë ¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½ ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=66qV4sKFaRY ]
| soeasy¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¿Íºà°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤êDX¥¢¥×¥ê |¡¡¡¡
³ÁÃ«»á¤¬¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Òsoeasy¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¡ß¥¢¥×¥ê¤ÎÎÏ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥Áー¥à¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Øsoeasy buddy¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤ä¸ª½ñ¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÁÐÊý¸þ¤ËÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¡Ö¤ª¤·¤¨¤¢¤¦¡×»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¤è¤êÁá¤¤ÁÈ¿¥À®Ä¹¤ò³ð¤¨¤ë½Û´Ä¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
| ÂÐÏÃ¤ÎÇØ·Ê¤È¥Æー¥Þ|
ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¡¢J£±¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿³ÁÃ«»á¤È¡¢soeasy buddy¤Î¥æー¥¶ー¤Ç¡¢¤ä¤Þ¤·¤¿»õ²Ê°å±¡±¡Ä¹¤Î»³²¼ÀèÀ¸¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤È°åÎÅ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸½¾ì¤«¤é¸ì¤ë¥Áー¥à¤ÎÎÏ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥Áー¥à¡¦ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«ー¤È»õ²Ê¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶È³¦¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ëÊýË¡¡Ù¡Ø¶¯¤¤ÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ëÊýË¡¡Ù¤È¤Ï¡£
¥Áー¥à¥×¥ìー¡¢¥Áー¥à°åÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤Î¶È³¦¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Áー¥àÏ¢·È¤Î¥«¥®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÐÃÌ·Á¼°¤Î¥Èー¥¯¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢³ÁÃ«»á¤¬¥Áー¥àÏ¢·È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥Áー¥à¤Å¤¯¤ê¤ä¿Íºà°éÀ®¤ÎÏÃ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÁÈ¿¥¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ä¥êー¥Àー¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
| ÂÐÃÌ¼Ô¤Î¾Ò²ð|
³ÁÃ« ÍË°ìÏ¯ »á
¸µ¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¡£³ô¼°²ñ¼Òsoeasy¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤À°î¤ì¤ë¥×¥ìー¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¡£
2025Ç¯1·î¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢°úÂà¸å¤â¥µ¥Ã¥«ー¤ä¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¥ëÅÁ¾µ¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤·¤¨¤¢¤¤¡Ù¤ÇÃ¯¤â¤¬¹×¸¥¤·¤¢¤¨¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°åÎÅË¡¿Í»í·Ä²ñ Íý»öÄ¹
¤ä¤Þ¤·¤¿»õ²Ê°å±¡¡¡±¡Ä¹¡¡»³²¼ ½¡ »á
¡Ö¸ý¹Ð¤«¤é´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÁ´¿È¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»Ö¤·¤Æ¡¢2015Ç¯¤Ë³«¶È¡£
»õ²Ê°å»Õ¡¦»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¡¦ ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¦ÊÝ°é»Î¡¦µ»¹©»Î¤ò¥ï¥ó¥Áー¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë»õ²Ê°å±¡·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥»¥ß¥Êー¤Ç¹Ö»Õ¤âÌ³¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Øsoeasy buddy¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.soeasy.co.jp/service-soeasy-buddy
³ÁÃ«»á¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000091.000029064.html