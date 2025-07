『ブラウンダスト２』18番目のストーリーカセットを追加！「堕ちた翼 オリビエ」も新登場！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ (本社:韓国 京畿道城南市、共同代表:金 承徹(キム・スンチョル)/蠔 泰根(ベ・テグン))は、スマートフォン向けRPG『ブラウンダスト2』において、本日2025年7月17日(木)、18番目となる新ストーリーカセット「SALVATION」を実装しました。

◆ストーリーカセット18「SALVATION」

アザールを追って「コキュートスの暗黒神殿」に辿り着いたところから物語が始まります。オリビエを救うために、アザールの記憶の中へと向かうユースティア一行の奮闘が描かれています。

なお、同ストーリーカセットのメインストーリーはフルボイスでお楽しみいただけます。

◆シーズンイベント「GOING HOME」 2025年7月31日(木)メンテナンス前まで

フレリアに仕えるヴァルキリーであるオリビエ、彼女が「妖精の王国」の滅亡を阻止するために訪れた地上での物語が描かれています。

シーズンイベントでは、ストーリーの閲覧、チャレンジ戦闘、PVEコンテンツのモンスターチェイサーなど、複数のコンテンツをお楽しみいただけます。また、イベント商店では、報酬として得た「出征の角笛」などとアイテムを交換することができます。

◆コスチューム「堕ちた翼 オリビエ」

ピックアップ期間:2025年7月31日(木)メンテナンスまで

新キャラクター「堕ちた翼 オリビエ」が新登場し、専用装備とともにピックアップ対象になります。

堕ちた翼 オリビエ

『ブラウンダスト2』2周年記念ショップ 終了間近!(7月21日まで)

2025年7月21日(月)23:59まで、メロンブックスにて「ブラウンダスト2」2周年記念ショップ(WEB版)を展開中です。

フルロングタペストリー、服装アクリルパネルなど、今しか入手できない「2周年記念グッズ」も多数出展。



ショップはコチラ(https://www.melonbooks.co.jp/tags/index.php?tag=browndust2-2nd-aniv-online-shop#n_goods)

『ブラウンダスト2』2周年記念ショップ

『ブラウンダスト2』公式サイト(https://www.browndust2.com)





