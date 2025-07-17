¡ÚSimeji¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û7/17¤ÏÀ¤³¦³¨Ê¸»ú¥Çー¡ª¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥êSimeji¡¢³Æ¹ñ¤ÇºÇ¤â»È¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤³¨Ê¸»úTOP5¤òÈ¯É½
¥Ð¥¤¥É¥¥³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Feng Jiang¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤¤»¤«¤¨´éÊ¸»ú¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡ÖSimeji¡×¤Ï¡¢7·î17Æü¤Î¡ÖÀ¤³¦³¨Ê¸»ú¥Çー¡ÊWorld Emoji Day¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦16¤«¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë³¨Ê¸»úÍøÍÑÆ°¸þ¤òÄ´ºº¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î³¨Ê¸»úÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë³Æ¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤¿¿Íµ¤³¨Ê¸»úTOP5¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Íµ¤³¨Ê¸»úTOP5¡×·ë²Ì¤È·¹¸þ- 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤¿³¨Ê¸»ú¤Ï¡Ö ¡×
16¤«¹ñÃæ12¤«¹ñ¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
Èá¤·¤¤¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´¶Æ°¤ä¶¦´¶¡¢´ò¤·¤¹¤®¤ëµ¤»ý¤Á¤Ê¤É´¶¾ð¤Î¥Ôー¥¯¤òÉ½¤¹ËüÇ½¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¡Ö°¦¡×¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¿Íµ¤¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ïー¥È·Ï¤¬ÉÔºß
¥Ïー¥È·Ï¡Ê(¥Ïー¥È)️¡¢💗¡¢ ¡¢ ¡¢ ¡Ë¤ÏÆüËÜ¤ò½ü¤¯Â¿¤¯¤Î¹ñ¤ÇTOP5¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎTOP5¤Ë¤Ï¥Ïー¥È·Ï¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤»¤º¡¢³¤³°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÃÄ§¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤¬³¨Ê¸»ú¤ËÉ½¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë
³¤³°¤Ç¤Ï´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¼¨¤¹³¨Ê¸»ú¡Ê 🤣¤Ê¤É¡Ë¤¬Â¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÊä¤¦³¨Ê¸»ú¡Ê ¡¢!!️¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢¹ñ¤´¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ã¤¤¤¬Á¯ÌÀ¤ËÉ½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¡Ö ¡×¡Ö ¡×¡Ö!!️¡×¡¢¶¦´¶¤Èµ¤¸¯¤¤¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤¬¾å°Ì¤Ë
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖÂçµã¤ ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯»È¤ï¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤ÏÈá¤·¤¤¤È¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ò¤·¤µ¤ä¶¦´¶¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡ÈËüÇ½¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Î¡Ö ¡×¤Ï¡¢¾Ç¤ê¤äº¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹ºÝ¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤ÎÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Ê¤¬¤é¶õµ¤¤òÏÂ¤é¤²¤ëÊ¸²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3°Ì¤Î¡Ö!!️¡×¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤Î¥Èー¥ó¤òÊä¤¤¡¢¶Ã¤¤ä¶¯Ä´¤òÉ½¸½¤¹¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ë¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤è¤ê¤â¡¢³¨Ê¸»ú¤Ç¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ëÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Áí¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡È¶¦´¶¡É¤ä¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊ¸²½¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½À¤é¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç´¶¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÃÄ§Åª¤Ê¹ñ¤ÎÎã- ¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹
¤¬1°Ì¤Ê¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¤ä🤣¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢4°Ì¤Ë¤Ï💔¡Ê³ä¤ì¤¿¥Ïー¥È¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Âç¾Ð¤¤¤ä¼ºÎø¤Ê¤É¡¢´¶¾ð¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÊ¸²½¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
💔¤Ï¼ºÎø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ºË¾¤äÆü¾ï¤Î·Ú¤¤Èá¤·¤ß¤ò¥æー¥â¥¢¤È¤·¤ÆÉ½¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¡¢´¶¾ð¤òÉý¹¤¯É½¸½¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
- ¥Õ¥é¥ó¥¹
1°Ì¤Ï🤣¡¢2°Ì¤Ï(¥Ïー¥È)️¡¢¤µ¤é¤Ë5°Ì¤Ë ¤¬Æþ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤È°¦¾ðÉ½¸½¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯»È¤¦·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥í¥·¥¢
Í£°ì(¥Ïー¥È)️¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ ¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¦¾ðÉ½¸½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¦Ê¸²½¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢
3°Ì¤Ë🗿¡Ê¥â¥¢¥¤¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNS¥ßー¥àÊ¸²½¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£
¥â¥¢¥¤³¨Ê¸»ú¤Ï¡ÈÌµÉ½¾ð¡É¤ä¡È´¥¤¤¤¿¾Ð¤¤¡É¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤ËÊò¤ì¤¿¤È¤¤Î¥¹¥é¥ó¥°Åª¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³¤³°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Í¥Ã¥ÈÊ¸²½¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
(¥Ïー¥È)️¤ä💗¤Ê¤É¥Ïー¥È·Ï¤Î³¨Ê¸»ú¤¬¾å°Ì¤ËÂ¿¤¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¾ðÇ®Åª¤Ë°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ëÊ¸²½¤¬³¨Ê¸»ú¤Î»È¤¤Êý¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁíÉ¾
º£²ó¤Î¡ÖÀ¤³¦¤Î¿Íµ¤³¨Ê¸»úTOP5¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢³¨Ê¸»ú¤ÎÍøÍÑ¥·ー¥ó¤äÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊ¸²½¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Simeji¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤é¤ËË¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Simeji¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤Ï
ZÀ¤Âå¤Î¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤¬»ý¤ÄºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÈ¯¿®¡£Simeji¥¢¥×¥ê¾å¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Simeji¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡https://simeji.me/?p=news
¢£¤¤»¤«¤¨´éÊ¸»ú¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡ÖSimeji¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¡ª7,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥ー¥Üー¥É¥¢¥×¥ê¡£¥ー¥Üー¥É¤Î¤¤»¤«¤¨¤ä¥¨¥Õ¥§¥¯¥Èµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢20Ëü¸ì°Ê¾å¤Î´éÊ¸»ú¡¢Ï¢È¯¥³¥á¤Î¤è¤¦¤Ê¥æ¥Ëー¥¯¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Simeji¤¬É½¸½Ë¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯4·î»þÅÀ¡¢Åö¼ÒÄ´¤Ù¡ÊAndroidÈÇ¤ÈiOSÈÇ¤Î¹ç»»¡Ë
¡¦HP¡§https://simeji.me/
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/Simeji_pr
¡¦Simeji¥é¥ó¥¥ó¥°¡§https://simeji.me/?p=news
¡¦iOSÈÇ¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8
¡¦AndroidÈÇ¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji