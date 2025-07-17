¹â¹»À¸¤¬¿ÍÀ¸¤Î¿ÊÏ©¤ä¼«Ê¬¤ÎÅ¬Àµ¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤ë£±£Ä£Á£Ù¥¤¥Ù¥ó¥È
--¡¡½é¤ÎÊ£¿ô¼«¼£ÂÎ³«ºÅ¤Ç»²²Ã¼Ô¿ô¤¬£³ÇÜ¤Ë¡£Á´¹ñÅ¸³«¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¡¡--
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¡¹Á¶è°Ñ°÷²ñ¡Ê¼ç´É¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Èø³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¡¢£¶·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¹©²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤Ê¤È¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£²£°£²£µ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤ª¤ª¤¿¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¼ã¼êµ¯¶È²È¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Î¥«¥Õ¥§¸òÎ®¡¢ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¬¼«¤é¤ÎÅ¬À¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ì¤Íè¡É¤òÉÁ¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²²ñ¾ì¹ç¤ï¤»¤Æ£±£°¹»¤«¤é±ä¤Ù£¸£µÌ¾¤Î¹â¹»À¸¤¬»²²Ã¡£¶µ¿¦°÷¤äÊÝ¸î¼Ô¡¢¶¨»¿´ë¶È¤ò´Þ¤à¼Ò²ñ¿ÍÌó£¸£°Ì¾¤âÍè¾ì¤·¡¢À¤Âå¡¦Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î±þÊç¼Ô¿ô¤«¤éÌó£³ÇÜ¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¼Â»ÜÌÜÅª ¡Ú²ÝÂê¡Û
- µ¯¶È»Ö¸þ¤ÎÄã¤µ¡§ÆüËÜ¤Î¹â¹»À¸¤Îµ¯¶È»Ö¸þ¤Ï12.8¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢Ä©Àï¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹ñºÝÅª¤Ë¸«¤Æ¤âÃø¤·¤¯Äã¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
- ´Ø¿´ÁØ¤ÎÊÐ¤ê¡§¶µ°éµ¡²ñ¤¬´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Ë¸Â¤é¤ì¡¢Ìµ´Ø¿´ÁØ¤Ë¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
- Ä©Àï¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¼«¸ÊÈÝÄê´¶¡§¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä©Àï¤òÈò¤±¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÎÉÔÂ¡§¼Ò²ñ¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä¡¢Ä©Àï¤Î¡È¸½¼Â¡É¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌÜÅª¡Û
¹ÁÃÏ¶è¡¢ÂçÅÄÃÏ¶è¤Î¹â¹»À¸¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤Î°ìÉô¤Î¹â¹»À¸¤Ë¥¥Ã¥«¥±¤òÄó¶¡¤·¡¢ ¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÇÈµÚ¡¦°Ü´É¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ø¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¤ß¤Ê¤È¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£²£°£²£µ
Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£¶·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£´¡§£°£°-£±£¸¡§£³£°
²ñ¾ì¡§¹Èø³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡¡¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë
¤ª¤ª¤¿¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£²£°£²£µ
Æü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£¶·î£²£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë£±£´¡§£°£°-£±£¸¡§£³£°
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹©²ÊÂç³Ø¡¡³÷ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë
¼çºÅ¡¦¸å±ç¡¦¶¨»¿
¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡¡¹Á¶è°Ñ°÷²ñ¡Ê¼ç´É¡Ë¡¿ÂçÅÄ¶è°Ñ°÷²ñ¡ÊÉû¼ç´É¡Ë
¶¦ºÅ¡§¹Èø³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡¢Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°¹âÎØÂæ¹âÅù³Ø¹»¡¢»³ÏÆ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»
¸å±ç¡§¹Á¶è¡¢¹Á¶èÎ©»º¶È¿¶¶½¥»¥ó¥¿ー
¶¨»¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ó¥¯¥¢¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ÁÌ¤ÍèÀ½ºî½ê¡¢£Ê£Ø¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Â¾
¢£ ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¶¦ÄÌ¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73012/table/280_1_0110a9b4cfc8293546e95de5d6ce1d7a.jpg?v=202507180155 ]
¢£³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê¾ÜºÙ¡Ë
À¶¿å ±ÇÊå¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒOUI ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£TOYP2024¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£À¤³¦¤Î¼ºÌÀ¤òÈ¾¸º¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯³ô¼°²ñ¼ÒOUI¤òÁÏ¶È¤·¡¢´ã²Ê¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖSmart Eye Camera¡×¤òÈ¯ÌÀ¡£°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÃÏ°è³Êº¹²ò¾Ã¤ËÄ©¤à¼Ò²ñµ¯¶È²È¡£
ÈÄËÜ Âçµ±¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒEmer ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô ºß³Ø¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤«¤é·ÐºÑ·÷¤òÀ¸¤à¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È³ô¼°²ñ¼ÒEmer¤òÀßÎ©¡£¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î³×¿·Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÃÏ°è´Ö³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼êµ¯¶È²È¡£
¥Ö¥ê¥ó¥¯¥Þ¥ó ·ÃÈþ¡Ê¥×¥é¥ó¥È¥Ùー¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¾åÃÒÂç³Ø¹ñºÝ¶µÍÜ³ØÉô ºß³Ø¡£Á´¹ñ½é¤Î¥ô¥£ー¥¬¥ó¥µー¥¯¥ë¤òÁÏÀß¡£¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥±ー¥¿¥ê¥ó¥°¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Õー¥ÉÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¡£26¥«¹ñ¤òÎ¹¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¿©Ê¸²½¤È´Ä¶ÌäÂê¤ò³Ø¤Ó¡¢¡Ö¿©¡×¤«¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡£
ËÜ´Ö µ®Íµ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒSANU Founder / Brand Director¡Ë
¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢£±Ç¯´Ö¤ÎÎ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBackpackers¡Ç Japan¤òµ¯¶È¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥¹¥Æ¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤È±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡£¸½ºß¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSANU¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡ÖLive with nature. / ¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÌÚÂ¤¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒHaku¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¦ºÅ¹â¹»¤ÎÀ¼
»³ÏÆ³Ø±àÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡¡¾¾ËÜ·ò°ìÏºÀèÀ¸
¤ß¤Ê¤È¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¼ã¼êµ¯¶È²È¤ä¼Ò²ñ¿Í¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤«¤éÀ¸ÅÌÃ£¤Ï¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹ÎÏ¡×¤ò³Ø¤Ó¼è¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¦Í¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¤âÂç¿Í¤â»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¡Ö²¿¤«¤òÆÀ¤¿¡×´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°¹âÎØÂæ¹âÅù³Ø¹»¡¡Ìî¸ýÂçÊå ÀèÀ¸
³Ø¹»À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÊÝ¸î¼Ô¡¦¶µ°÷°Ê³°¤Î¤ª¤È¤Ê¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¤æ¤¨¤ËÈà¤é¤ÏÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿¼Ò²ñ¤Ç¸Â¤é¤ì¤¿¿ÍÌ®¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¼è¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¶µ°÷¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¹Ö¤ÎÁ°¸å¤Ç¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
- ¡Ö¼Ò²ñ¿Í¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤¬¹ÎÄê¤µ¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
- ¡Ö¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¡ª¡×
- ¡ÖÊÙ¶¯°Ê³°¤ÇÃ¯¤«¤ÈËÜµ¤¤ÇÏÃ¤»¤ë¾ì¤¬µ®½Å¡ª¡×
- ¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¹â¹»À¸¤ÈÌ´¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¡×
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËþÂÅÙ¤ÏÊ¿¶Ñ£¹¡¥£´£±ÅÀ¡Ê£±£°ÅÀËþÅÀ¡Ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢£¹£¶¡¥£³¡ó¤Î»²²Ã¼Ô¤¬¡Ö¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¶½Ì£¤¬¤ï¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤Þ¤¿»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿Í¤Ë¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â£¹£´¡¥£·¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï½é¤ÎÊ£¿ô¼«¼£ÂÎ³«ºÅ¤ò¼Â¸½¤·¡¢±þÊç¼Ô¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤ÎÌó£³ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÊÑ²½¤«¤é¤â¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡ÖÄ©Àï¤ò¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë°Õ¼±¡×¤Î¾úÀ®¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Â¾¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î³«ºÅÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¡¦¥â¥Ç¥ë²½¤ò¿Ê¤á¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¡¦³Ø¹»¡¦´ë¶È¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢£¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://youtu.be/UkC0as0yr6s)
https://youtu.be/UkC0as0yr6s
Instagram: https://www.instagram.com/minato_unicorn_project
¢£ ¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡ÊÅìµþJC¡Ë¤È¤Ï
1949Ç¯¡¢¡Ö¿·ÆüËÜ¤ÎºÆ·ú¤ÏÀÄÇ¯¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÀÄÇ¯¤¿¤Á¤Ë¤è¤êÀßÎ©¡£¡ØÌÀ¤ë¤¤Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡Ù¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤Î½¤Îý¡×¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÊô»Å¡×¡ÖÀ¤³¦¤È¤ÎÍ§¾ð¡×¤ò´ðËÜ¤È¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¼ï¡¦¹ñÀÒ¡¦ÀÊÌ¡¦¿¦¶È¡¦½¡¶µ¤òÌä¤ï¤º 20～40ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Â´¶ÈÀ¸¤ò´Þ¤áÂ¿¤¯¤Î¥êー¥Àー¿Íºà¤òÀ¯ºâ³¦¤ØÇÚ½Ð¡£ÅìµþJC¤Ï¡¢23¶è¤ò³èÆ°¥¨¥ê¥¢¤È¤¹¤ë LOM¡ÊLocal Organization Member¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¡ÊNOM¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÀÄÇ¯²ñµÄ½ê »öÌ³¶É
¢©101-0054 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®3-1 ¥ªー¥à¥Ó¥ë¿·´Û8³¬
TEL:03-6285-1515
Ã´Åö¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþÀÄÇ¯²ñµÄ½ê ¹Á¶è°Ñ°÷²ñ¡¡»°ºê Î¶¿Í
Mail¡§minato.unicorn@gmail.com