YouTuber¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥Î¥ê¥ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÀÖÍç¡¹¤ÊÈ¯¿®¤Ç¡¢ÏÃÂê¤È¶¦´¶¤ò½¸¤á¤ëCONOMI¡Ê¤³¤Î¤ß¡Ë¤¬½é¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÈ¯Çä¡ª¡¡½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO ²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡Ø¼å¤¤¤«¤é¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤¡Ù¡ÊÃø¡§CONOMI¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¤ÎÃø¼Ô¡¦CONOMI¤Ï¡¢YouTuber¥³¥ó¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¥³¥Î¥ê¥ê¡×¤Ç¤Ï°µÅÝÅªÍÛ¥¥ã´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëCONOMI CHANNEL¤Ç¤Ï¡¢í¯ÝµÉÂ¡¦¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø°¦¡¦Í§Ã£¡¦»Å»ö¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¿¥È¥¥ー¡¦À°·Á¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¡Ä¡Äetc
º£¤ÎCONOMI¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤¬¤³¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
Âè1¾Ï ÀÖÍç¡¹Îø°¦¼èÀâ
Âè2¾Ï °ì½ï¤Ë°ìÀ¸¥Ð¥«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤¤
Âè3¾Ï ´éÌÌ¥¹¥é¥ó¥×¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¤¥¤¥ò¥ó¥Ê¤Ç¤´¤á¤ó
Âè4¾Ï Ýµ¡¹¤·¤Æ¤ë¥ª¥áー¤¿¤Á¤Ø
LiLi¡Ê¤ê¤ê¡Ë¤µ¤ó¤È¤ÎÆÃÊÌÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥Î¥ê¥ê¤ÎÎ¢Â¦¡¦ËÜ²»¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡ª
CONOMI¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤º¤Ã¤È±£¤·¤Æ¤Æ¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÈëÌ©¡¢º£¤Þ¤Ç¸À¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²¿¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æº£»à¤Ê¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¡£
¤³¤Î¤µ¤ó¤Ã¤ÆÇÏ¼¯¤Ç²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ïµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¸ý¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ê¡¢Îø°¦´Ñ¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤Ê¤É¤Ê¤É¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤òº²¹þ¤á¤ÆÃí¤®¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ªCONOMI¡Ø¼å¤¤¤«¤é¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤¡Ù¡ßº´Æ£¤½¤ë¤È¡Ø¼Ò²ñÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤À¤Ã¤¿»ä¤¬¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡ÙÈ¯ÇäµÇ° ¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È
ËÜ½ñ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢²¼µÆüÄø¤ÇCONOMIËÜ¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§HMV&BOOKS SHIBUYA 5F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
»þ´Ö¡§¡Ê1¡Ë14:00¡¿¡Ê2¡Ë15:00¡¿¡Ê3¡Ë16:00¡¿¡Ê4¡Ë17:00
¡ÚCONOMIÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
¢£1ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡Ê¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë
¢£2ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡Ê¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë+ÄÌ¾ïËÜ1ºý+¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー+2¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¥Þ¥Û»£±Æ1²ó
¢£4ºý·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡Ê¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë+ÄÌ¾ïËÜ3ºý+¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Ðー+2¥·¥ç¥Ã¥È¥¹¥Þ¥Û»£±Æ1²ó+TikTok»£±Æ1²ó
¡ÚCONOMI¡¦º´Æ£¤½¤ë¤È¥»¥Ã¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ¡Û
1¥»¥Ã¥È·ô¡§¥µ¥¤¥óËÜ1ºý¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤´ËÜ¿Í¤«¤é¤ªÅÏ¤·¡Ë+2¥·¥ç¥Ã¥Èor3¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ2²ó
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25052001
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ÎHMV¡õBOOKSÅ¹ÊÞ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.hmv.co.jp/store/event/53025/
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¼å¤¤¤«¤é¡¢»ä¤Ï¶¯¤¤
Ãø¼Ô¡§CONOMI
Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊËÜÂÎ1,600±ß¡ÜÀÇ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»ÅÍÍ¡§»ÍÏ»È½¡¿192¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-04-607521-5
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
»£±Æ¡§ÅÚ»³ÂçÊå¡ÊTRON¡Ë
KADOKAWA¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë½ñ»ï¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡ä¡ä(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501000247/)
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
CONOMI¡Ê¤³¤Î¤ß¡Ë
2000Ç¯3·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£YouTube¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
CONOMI CHANNEL¤Ç¤Ï¼«¿È¤Îí¯ÝµÉÂ¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÇò¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢CONOMI¤ÈLiLi¤Î¥³¥ó¥ÓYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥³¥Î¥ê¥ê¡×¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ê2¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£
YouTube¡ÖCONOMI CHANNEL¡×¡§https://www.youtube.com/@conomichannel6594
Instagram¡Ö¥³¥Î¥ß¡×¡§https://www.instagram.com/serorikanbouchoukan/
YouTube¡Ö¥³¥Î¥ê¥ê¡×¡§https://www.youtube.com/@conolili