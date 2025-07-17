¥æー¥°¥ì¥Ê¼Ò¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¾¦¶È¥×¥é¥ó¥È¤Ø¤Î15¡ó½Ð»ñ¤¬´°Î»

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¢¨4 2024Ç¯7·î26Æü¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥æー¥°¥ì¥Ê¡¢PETRONAS¡¢Enilive ¤Î3¼Ò¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁÀ½Â¤¥×¥é¥ó¥È¤Î·úÀß¡¦±¿±Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈºÇ½ªÅê»ñ·èÄê¤ò´°Î»¡×¡Êhttps://www.euglena.jp/news/20240726-2/¡Ë
¢¨5 2024Ç¯8·î28Æü¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥æー¥°¥ì¥Ê¼Ò¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¥Ú¥È¥í¥Ê¥¹¥ê¥µー¥Á¼Ò¤È¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¸¶ÎÁÍÑÈùºÙÁôÎà¤ÎÂçµ¬ÌÏÀ¸»ºµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊñ³çÅª¶¦Æ±¸¦µæ·ÀÌó¤òÄù·ë¡×¡Êhttps://www.euglena.jp/news/20240828-2/¡Ë
¢¨6 2025Ç¯2·î17Æü¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ö¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¸¶ÎÁ³«È¯¤Î¼Â¾Ú»î¸³¤Ë¤Æ¡¢¾¦¶ÈÀ¸»ºÍÑ¥¿¥ó¥¯¤Ç¤Î¥æー¥°¥ì¥Ê¡Ê¥ß¥É¥ê¥à¥·¡Ë¤Î¹âÌ©ÅÙÇÝÍÜ¤ËÀ®¸ù¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¸þ¤±¥æー¥°¥ì¥ÊÇÝÍÜÈæ¤ÇºÇÂçÌó10ÇÜ¤ÎÌ©ÅÙ¤òÃ£À®¡×¡Êhttps://www.euglena.jp/news/20250217-2/¡Ë
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