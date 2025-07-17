¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬¡ÖNIKKEI Financial¡×¤Ë¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¥Ç¥¸¥¿¥ëµëÍ¿Ê§¤¤À©ÅÙ¤Î³«»Ï¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÀ©ÅÙÅª¤ÊÀ©Ìó¤â¤¢¤ê¡¢ÉáµÚ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Êó½·¤ò·î1²ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢Êó½·¤ò¤¹¤°¤Ë¡¢¹¥¤¤ÊÊýË¡¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÂèÆó¼ï»ñ¶â°ÜÆ°¶È¤ÎÅÐÏ¿¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ÂèÆó¼ï»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼Ô¤ÎÅÐÏ¿´°Î»¤Ë¤è¤ê¡¢PayPay¥Þ¥Íー¥é¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¼ï¥Ú¥¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤ÊÊýË¡¤ÇÊó½·¤ÎÂ¨»þ¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤ä·ÐºÑ·÷¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¡ÖÁ÷¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¡¢Á÷¤ê¤¿¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤ËÁ÷¤ì¤ë¡×¿·¤·¤¤Êó½·ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://financial.nikkei.com/article/DGXZQOUB26AQN0W5A620C2000000
¢£Î®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢2027Ç¯9·î´ü¤Ë¤ª¤±¤ëÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤ÎÃ£À®¤òÃæ´üÌÜÉ¸(¢¨)¤Ë·Ç¤²¡¢°Ê²¼¤Î»Üºö¤òÃæ¿´¤ËÎ®ÄÌÁí³Û¤Î³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔÎÎ°è¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¤ÎÄó¶¡ÈÏ°Ï³ÈÂç
¡¦Êä½õ¶â¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤ÎºÆ³«
¡¦»ñ¶â°ÜÆ°¶È¥µー¥Ó¥¹¤Î»ö¶ÈÅ¸³«
¤Þ¤¿¡¢Ãæ´ÖÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÌó3.5ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö·î´Ö¡×Î®ÄÌÁí³Û35²¯±ß¡ÊÇ¯´Ö420²¯±ß¥Ùー¥¹¡Ë¤òÀßÄê¤·¡¢³Æ»Üºö¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯£¹·î´üÂè£³»ÍÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÁ°»ÍÈ¾´üÂÐÈæ112%¡¢Î®ÄÌÁí³ÛÌó34²¯±ß¤ØÅþÃ£¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÄÌÁí³Û1,000²¯Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö3Ëü±ß°Ê²¼¤Îto C¸½¶â»ÙÊ§¤¤¡×¤ò¡¢£±.¹¹ðÎÎ°è £².¿ÍºàÎÎ°è £³.¶âÍ»ÎÎ°è¤Î3¼´¤Ë¤ÆÌÖÍå¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¡¢2027Ç¯9·î´ü¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÎ®ÄÌÁí³Û1,000²¯±ß¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅªÄã¼ê¿ôÎÁ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹¹¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨»ñ¶â°ÜÆ°¶È¼èÆÀ¤ÎÃÙ¤ì¤Ë¤è¤êÃæ´üÌÜÉ¸¤Î»þ´ü¤ò¸«Ä¾¤·Ãæ
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯±¿±Ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡§https://digital-wallet.jp/
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È(R)¡§https://digital-gift.jp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/210_1_1e58206492f7bcccf9868fd74e1ef757.jpg?v=202507181255 ]
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯ ²ñ¼Ò³µÍ×
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/210_2_42c8edf8882dbac127143ee2a46f1968.jpg?v=202507181255 ]
¡ÚÅö¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥¹¡¡PRÃ´Åö ½ôÀ±
TEL:03-5465-0690¡¡Email:pr@digital-plus.co.jp