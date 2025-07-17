ÆÑ¾®ËÒ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ¡ÖTOMAKOMAI MIRAI FEST 2025¡×Âè3ÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½¡õÍÎÁ¥¨¥ê¥¢Æþ¾ì·ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢Àè¹Ô¥¹¥¿ー¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆÑ¾®ËÒ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥¥é¥¥é¸ø±à¡ÊËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»ÔÆþÁ¥Ä®3ÃúÌÜ1¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖTOMAKOMAI MIRAI FEST 2025¡Ê¥È¥Þ¥³¥Þ¥¤ ¥ß¥é¥¤ ¥Õ¥§¥¹¥È 2025¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÆÑ¾®ËÒ¹Á¤ÎËÌÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹Á¤Î¸«¤¨¤ë¸ø±à¡Ö¥¥é¥¥é¸ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤³¤¤¬¹¤¬¤ëÀä·Ê¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¡¦¿©¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÌó23,000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯¡¹ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤È¤Þ¥Á¥ç¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸Âè3ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ¯É½
º£²ó¡¢¤È¤Þ¥Á¥ç¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸¤ÎÂè3ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¥·¥çー¡ÖÉ¹±ð hyoen 2025¡×¤Ç¤Î²»³Ú±é½Ð¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëSUGIZO¡¢ÎÏ¶¯¤¤¿·¶Ê¡ÖStarting Over¡×¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¼ê±ÛÍ´Ìé¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ð¥ó¥ÉT.N.T¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¶Ê¡ÖèÁ¡×¤ä¼«¼ç´ë²è¡Ö¤è¤·¤Ê¤Ë¡×Á´¹ñÊÔ¤ÎÅ¸³«¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¡¢»¥ËÚÈ¯¤Î¿·±Ô¥Ð¥ó¥ÉChevon¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¤È¤Þ¥Á¥ç¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å
¾ÅÆîÇµÉ÷
SUGIZO¡ÊNEW¡Ë
T.N.T¡ÊNEW¡Ë
FRUITS ZIPPER
Little Glee Monster
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
²¬ºêÂÎ°é
CANDY TUNE
Chevon¡ÊNEW¡Ë
MAZZEL
and more
¢¨50²»½ç
¤Þ¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÌçÅÄ¤·¤Û¤ê¡¢TRIPLANE¡¢À±Ê¸¾¼¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ï¥¹¥«¥Ã¥×¥¹¥Æー¥¸½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡ä
¡¦9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
±Æ»³¥Ò¥í¥Î¥Ö
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê
¡¦9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
ÌçÅÄ¤·¤Û¤ê
TRIPLANE
À±Ê¸¾¼
and more
¢¨50²»½ç
¢£Á°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
ÄÌ¤·Æþ¾ì·ô¤ª¤è¤Ó1ÆüÆþ¾ì·ô¡Ê°ìÈÌ¡¦³Ø³ä¡¦¾®³ØÀ¸³ä¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ë¤Æ7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢Àè¹Ô¡ÊÀèÃå¡Ë¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ¸µ³ä¤ÏÆÑ¾®ËÒ´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢Àè¹Ô¡ÊÀèÃå¡Ë³µÍ×¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00 ～ 2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¼õÉÕURL¡§https://w.pia.jp/t/tomakomaimiraifest25/
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹à¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ì¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë¡¢³Ú¤·¤à¡ª¥Õ¥§¥¹¡ßGX¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¨¥ê¥¢¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
²»³Ú¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬GX¢¨1¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¸³¤·¡¢³Ø¤Ó¡¢¹Í¤¨¤ë¡×¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥¨¥ê¥¢¤¬¡¢º£Ç¯¤â¥ß¥é¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍøÍÑ¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ëÇ³ÎÁÅÅÃÓ¼«Æ°¼Ö¡ÖMIRAI¡×¤Ê¤É¤òÊ£¿ôÂæÆ³Æþ¤·¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î°ìÉô¥¹¥Æー¥¸¤ä¥Öー¥¹¤ØÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ò½ä¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤¬ÃºÁÇÊ¬»Ò¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏµå¤ò¤á¤°¤ë¥¨¥¾¥ê¥ó¥¯¤Î¡Ú¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡Û¤ò³«ºÅ¡£ÃºÁÇ¤ÎÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ó¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆÑ¾®ËÒ¹©¶È¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Éô¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥é¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»¿Æ±¤¹¤ë´ë¶ÈÅù¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬GX¤ä´Ä¶¤Ë´Ø¤ï¤ëµ»½Ñ¤ò¡Ö¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤ë¡×ÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÑ¾®ËÒ»ÔÄ¹¤äGX´ØÏ¢´ë¶È¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¢¨2¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 GX¡§²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»ÈÍÑ¤»¤º¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊÑ³×¤ä¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¢¨2 ÅÐÃÅ¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ÌµÎÁ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¥À¥ó¥¹¥Õ¥§¥¹¡ÖMIRAI¥À¥ó¥¹FEST¡×³«ºÅ
¥ß¥é¥¤¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¥À¥ó¥¹¥¹¥Æー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖMIRAI¥À¥ó¥¹FEST 2025¡×¡£
¡ÖMIRAI¥À¥ó¥¹FEST 2025¡×¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¨¥ê¥¢¤ÎW¥«¥ìー¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¤Ï¡¢MIRAI¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢¥¥Ã¥º¥½¥í¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡¢Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¤Î2on2¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´Æ»³ÆÃÏ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤äÆ»Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥±ー¥¹¡ÖGKCO¡×¤Ê¤É¡¢º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç°ìÈÖ¥¢¥Ä¤¤¾ì½ê¤ÏÆÑ¾®ËÒ¡ª
Á´Æ»¤Î¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤è¡¢¿´¤Î±ê¤òÇ³¤ä¤·¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤ÇÏµ±ì¤ò¾å¤²¤í¡ª
´¶Æ°¤È¶½Ê³¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹º²¤ò²ò¤Êü¤Æ¡ª
¥¨¥ó¥È¥êー¾ðÊó¢¨2¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áí³Û20Ëü±ß¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â¢¨1¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»Æâ¤Ç³èÌö¤¹¤ëMC¤äDJ¤¬¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨1 MIRAI¥À¥ó¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡§10Ëü±ß¡¿¥¥Ã¥º¥½¥í¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡§2Ëü±ß¡¿Á´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý¤Î2on2¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡§8Ëü±ß¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨2 ¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥Áー¥à¥À¥ó¥¹¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ï´°Á´¾·ÂÔÀ©¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥È¥êーÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ»Æâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÆÑ¾®ËÒ¤òÃæ¿´¤ËÆ»Æâ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Î¿·Á¯¤ÊÁÇºà¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¹¼Ô¤Î¾ÜºÙ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£