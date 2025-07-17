¤ä¤µ¤·¤¤SNS¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ç³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï

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¢¨2 World Mental Health Japan Survey 2nd(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30153639/)
¢¨3 ÆüËÜ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹»Ô¾ìÅý·× - IMARC Group(https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-mental-health-market), 1¥É¥ë145±ß´¹»»
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