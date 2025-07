Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ø¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ù¤è¤ê¡¢¥²¥Ø¥Ê³Ø±à½êÂ°¡¢ÊØÍø²°68¤Î²ÝÄ¹¡Ö¥«¥è¥³¡×¤¬¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª

株式会社グッドスマイルカンパニー

株式会社グッドスマイルカンパニー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ゲヘナ学園所属、便利屋68の課長「カヨコ」をねんどろいど化し、2025年7月17日(木)から予約開始いたしました。

■ご購入はこちら!

ねんどろいど 鬼方カヨコ : https://goodsmile.link/7kuGLh(https://goodsmile.link/7kuGLh)

■商品情報

怒ってないから、 誤解しないでね。先生。

大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、ゲヘナ学園所属、便利屋68の課長「カヨコ」がねんどろいどになって登場です!

・表情パーツ:「すまし顔」「笑顔」「驚き顔」

・オプションパーツ:「拳銃(デモンズロア)」「リュック」「イヤホン&スマホ」ほか

商品名 :ねんどろいど 鬼方カヨコ

作品名 :ブルーアーカイブ -Blue Archive-

発売月 :2026年1月

価格 :7,200円(税込)

仕様 :プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属

全高 :約100mm

原型制作:七兵衛(松田モデル)

制作協力:ねんどろん

Design‧Illust:DoReMi

発売元 :グッドスマイルカンパニー

販売元 :グッドスマイルカンパニー

※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。

※商品の塗装は彩色行程が手作業になるため、商品個々に多少の差異があります。予めご了承ください。

※商品画像掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

■グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典

「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて「ねんどろいど 鬼方カヨコ」をご購入頂いた方に、「特製丸台座」をプレゼント。

グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典

■グッドスマイルカンパニーについて

グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。

2025年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。

会社名 :株式会社グッドスマイルカンパニー

代表者 :代表取締役社長 岩佐厳太郎

本社 :東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル

設立 :2001年5月

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務

ゲームの企画・開発・運営

アニメーションの企画・製作・プロデュース

映像・音楽の企画、制作

モータースポーツ事業

投資支援

飲食店経営



〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉

https://corporate.goodsmile.com/ja/