°¦ÃÎ¸© Åì¶¿Ä®Ìò¾ì¤¬»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¾Ã²Ð´ï¶ñ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤òÆ³Æþ¡£
Í¢Æþ¼Ö¡¦¼«Æ°¼ÖÍÑÉÊÈÎÇä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTCL(ËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÂ¼ Ê¸É×)¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¾Ã²Ð´ï¶ñ¡ÖFIRE SHOKA STICK¡×(¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯) ¤ò°¦ÃÎ¸©Åì¶¿Ä® Åì¶¿Ä®Ìò¾ì¤¬¹ØÆþ¡£Ä®Æâ¤Î»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¾Ã²Ð´ï¤òÊä´°¤¹¤ë¾Ã²Ð¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÇÛÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ç¤âÊÒ¼ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾Ã²Ð¤¬²ÄÇ½¤Ê½é´ü¾Ã²Ð´ï¶ñ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×
¢£Æ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë°¦ÃÎ¸©Åì¶¿Ä®¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¼º²Ð¤Ë¤è¤ê»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¾Æ¼º¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ã²ÐÍÑ¤ËÊ´Ëö¾Ã²Ð´ï¤ÏÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤Ï¥·¥ë¥Ðー¿Íºà¤¬¼ç¤Î¤¿¤á¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë½¾Íè¤Î½Å¤¤Ê´Ëö¾Ã²Ð´ï¤ò°·¤¨¤ë¤«¡©ÁÇÁá¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Ä®¤Ë»ö¶È½ê¤ò¹½¤¨¤ëÊÀ¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åì¶¿Ä®ÁíÌ³Éô ËÉºÒ°ÂÁ´²Ý¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä®Æâ2¥«½ê¤Î»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó(¢¨)¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ÏËÜÂÎ½ÅÎÌ¤¬Èó¾ï¤Ë·Ú¤¯¡¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²ÐºÒ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¹²ÐºÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥×¥ìー´Ì¤â²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê´Ëö¾Ã²Ð´ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤Î²ÐºÒ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤ò½é´üÃÊ³¬¤ÇÄÃ²Ð¤µ¤»¡¢¿Í¤È»ÜÀß¤ò¼é¤ë¾Ã²Ð¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Æ±Ä®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÌÉô»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÅì¶¿Ä®Âç»úÏÂ¹ç»úËÌ²ãÃ«281-1¡Ë¡¿ÃæÉô»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÅì¶¿Ä®Âç»ú½ÕÌÚ»ú¾å¥ÎÈª991-1¡Ë
¢£¡ÖFire Shoka Stick¡×(¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯)¤È¤Ï
¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯(°Ê²¼FSS)¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊ´ËöºÞ¤äÌôºÞ¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¾Ã²Ð¤¹¤ë¾Ã²Ð´ï¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Ìµ³²¤Êµ¤ÂÎ(ÉÔ³èÀ¥¬¥¹)¤òÊ®¼Í¤·¤Æ¾Ã²Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¾Ã²Ð´ï¶ñ¤Ç¤¹¡£
¤ï¤º¤«365g¤È·ÚÎÌ¡¢·ÈÂÓ¤â²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ÇÈ÷¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾Ã²Ð´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ÏÊ®¼ÍÊª(Ê´Ëö¤ä±ÕºÞ)¤¬Èô»¶¤·¡¢²Ð¸µ¤ä¼þ°Ï¤¬±øÂ»¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢FSS¤¬Ê®¼Í¤¹¤ë¤Î¤Ï¿ÍÂÎ¤ËÌµ³²¤Êµ¤ÂÎ¤Ç¡¢»ÄÎ±Êª¤ò»Ä¤µ¤ºÆó¼¡Èï³²¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢½é´ü¾Ã²Ð¤ËÍ¸ú¤È¤µ¤ì¤ë¡Ø½Ð²Ð£²Ê¬°ÊÆâ¡Ù¤Ë¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ À½ÉÊ³µÍ×Æ°²è(Youtube)
https://youtu.be/1AxLt4Sjqss?si=cOAGupTXX57PXxDh
¢£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô3ËüËÜ¤òÆÍÇË¡ª
¤¹¤Ç¤ËÀ¤³¦45¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒTCL¤¬ÁíÍ¢ÆþÈÎÇä¸µ¤È¤·¤Æ¡¢2024Ç¯2·î¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£Ìó100¼Ò¤Î´ë¶È¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢NEXCO¡¢°ìÉô¤Î·Ù»¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ïÀ½Â¤¶È¡¢¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¢·úÃÛ¡¢·ÙÈ÷ÊÝ¾ã¡¢Ê¸²½ºâ»ÜÀß¡¢¥¹ー¥Ñー¡¢°û¿©¶È¤«¤é°ìÈÌ¸Ä¿ÍÂð¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«ー¤ä¥¹ー¥Ñー¥«ー¤Ê¤É¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÅëºÜ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï3ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤Ç¤â½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤¨¤ë¡×¿·¤·¤¤¾Ã²Ð¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤«¤éË¡¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤´¹¥É¾Äº¤¤¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shoka-stick.jp/
¢£¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ 5¤Ä¤ÎÆÃÄ§£±.ÉÔ³èÀ¥¬¥¹¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð¤Ç¡¢½Ð²Ð¸µ¤ò±ø¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¾Ã²Ð´ï¤Î¤è¤¦¤ËÊ´Ëö¤òÊ®¼Í¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÍÂÎ¡¦´Ä¶¤ËÌµ³²¤ÊÉÔ³èÀ¥¬¥¹(ÈùºÙ¤Ê¥«¥ê¥¦¥àÎ³»Ò¡¢ÃâÁÇ¡¢¿å¾øµ¤)¤Ë¤è¤ëÃâÂ©¾Ã²Ð¤Î¤¿¤á¡¢Ê´Ëö¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤äÊ´Ëö¤Ë¤è¤ë±øÂ»¤äµ¡´ïÎà¤Ø¤Î»À²½¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£½é´ü¾Ã²Ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¤ÎÀ¶ÁÝ¤¬´ÊÊØ¤Ç¡¢Â¨ºÂ¤Ë¸½¾ìÉüµì¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².¤ï¤º¤«365£ç¡¢ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¾Ã²Ð´ï¶ñ¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¾Ã²Ð´ï¤Î½Å¤µ¤¬Ìó5kg¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢FSS¤Ï365g(¢¨)¤ÈÈó¾ï¤Ë¾®·¿¡¦·ÚÎÌ¡£
½÷À¤ä¤ªÇ¯´ó¤ê¡¢ÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤Ç¤â½é´ü¾Ã²Ð¤¬¹Ô¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨FSS100SEC(100ÉÃÊ®¼Í)¤Î¾ì¹ç¡£
£³.ºÇÄ¹100ÉÃ¡¢°Â¿´¤ÎÄ¹»þ´ÖÊ®¼Í¤¬²ÄÇ½¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¾Ã²Ð´ï¤ÎÊ®¼Í»þ´Ö¤ÏÌó15ÉÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢FSS¤Ï100ÉÃ(50ÉÃ¥¿¥¤¥×¤âÍ)¤ÈÄ¹»þ´Ö¤ÎÊ®¼Í¤¬²ÄÇ½¡£ºÆÇ³¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤·¡¢¾Ã²Ð¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÅÙÊ®¼Í¤·¤¿¤é¼ê¤òÊü¤·¤Æ¤âÉÔ³èÀ¥¬¥¹¤òÊü½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢FSS¤ò²Ð¸µÉÕ¶á¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤ÞÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.»ÈÍÑ´ü¸Â15Ç¯¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥Õ¥êー¡£
Èó²Ã°µ¼°¤Ç°µ½Ì¥¬¥¹Åù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ÐÇ¯Îô²½¤Ë¤è¤ë°µÎÏÄã²¼¤Î¿´ÇÛ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê´Ëö¾Ã²Ð´ï¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ðµ¯¤³¤ëÅ¾ÅÝ¡¦¸íÊ®¼Í¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÌµ¤¯¡¢ÊÝ´É»þ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¸þ¤¤âÉÔÌä¤Ê¤Î¤Ç¡¢²£¤Ë¤·¤Æ°ú¤½Ð¤·¤ÎÃæ¤Ë»ÅÉñ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£µ.ÅÅµ¤²ÐºÒ¡¦¥¬¥¹²ÐºÒ¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡£
Ê®¼Í¤¹¤ëµ¤ÂÎ(ÉÔ³èÀ¥¬¥¹)¤ÏÈóÆ³ÅÅÀ¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌÅÅ¾õÂÖ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Ë¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÊ´Ëö¾Ã²Ð´ï¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¥¬¥¹²ÐºÒ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£²ÐºÒ¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸í¤Ã¤¿¾Ã²ÐÍÑ¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¿¤á¤Ë²ÐºÒ¤½¤Î¤â¤Î¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î²ÐºÒ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTCL¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒTCL¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¾®·¿µß½õ¼ÖÎ¾¤òÇ¼Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëËÉºÒ´ë¶È¤Ç¤¹¡£( https://whitehouse-orv.jp/press/20240706/ ¡Ë
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒTCL¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÌ¾Åì¶è¡¢°¦ÃÎ·Ù»¡¡¢Åì¶¿Ä®¤ÈºÒ³²»þ¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー³«È¯¡¢ºÒ³²»þ¶ÛµÞ°åÎÅ¼ÖÎ¾³«È¯¡¢¾®·¿¥ì¥¹¥¥åー¼ÖÎ¾¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー¤Î¼ÖÃæÇñÈòÆñ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖSONAE¥·¥êー¥º¡×¡¢Æâ³ÕÉÜ¼çÆ³¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¼°¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¥Éー¥à¥Ï¥¦¥¹¡ÖEZDOME HOUSE¡×¡¢Èó¾ï»þ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¡ÖWahaha¡×¡¢ºÒ³²»þ¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÈó¾ïÍÑ´Ê°×¥È¥¤¥ì¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹½Â¤Åª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÈ¼«¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÉºÒ´ë¶È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤âÅì¶¿Ä®¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿ËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÍÑÉÊ¤Î³«È¯/ÈÎÇä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ò¤Ï¤¸¤áÅì³¤ÃÏ¶è¤Ë40Å¹ÊÞ°Ê¾å¹¤¬¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ç¡¢Æü¡¹¤ªµÒÍÍ¤ËÀ¤³¦¤Î¥¯¥ë¥Þ¡¦¥Ð¥¤¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Í¢Æþ¼ÖÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¡§¥×¥¸¥çー¡¿¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¿DS Automobiles¡¿BMW¡¿MINI¡¿VOLVO¡¿¥¢¥¦¥Ç¥£¡¿¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡¿¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥í¥á¥ª¡¿¥¢¥Ð¥ë¥È¡¿¥¸¥ã¥¬ー¡¿¥é¥ó¥É¥íー¥Ðー¡¿¥±ー¥¿ー¥Ï¥à¡¿¥Ý¥é¥ê¥¹ORV¡¿Hyundai¡¿FIAT Professional
¢£ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È³ô¼°²ñ¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÇä
¢£Í¢ÆþÆóÎØ¼ÖÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹¡§¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¿DUCATI¡¿¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥âー¥¿ー¥µ¥¤¥¯¥ë
¢£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«ー»ö¶È¡¢¥ªー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È»ö¶È µÚ¤Ó¤³¤ì¤é¤ËÉÕ¿ï¤¹¤ëÉôÉÊ¡¦ÍÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¿½¤Íý¡¿ÊÝ¸±»ö¶ÈÅù
¢£POLARIS¥ª¥Õ¥íー¥É¥Óー¥¯¥ë¡¡ÁíÈÎÇä¸µ
¢£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡ØSmart Reco¡Ù¤Î³«È¯¡¿À½Â¤¡¿ÈÎÇä»ö¶È
¢£¹âÀÇ½¡¦¹âµ¡Ç½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥Á¥ãー¥¸¥ãー¡ØCTEK¡ÙÆüËÜÈÎÇäÅ¹
¢£»È¤¤Æ»¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¥Éー¥à·¿DIY¥Ï¥¦¥¹¡ØEZDOME HOUSE¡Ù³«È¯¡¿À½Â¤¡¿ÈÎÇä»ö¶È
¢£³×¿·Åª¾Ã²Ð´ï¶ñ¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥äー¥·¥çー¥«¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÙÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹
¢ã ´ë¶È³µÍ× ¢ä
¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒTCL
½êºßÃÏ¡§ °¦ÃÎ¸©°¦ÃÎ·´Åì¶¿Ä®ÏÂ¹çËÌ²ãÃ«29-1 ¥ªー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÌ¾¸Å²° ´ÛÆâ
¥·¥çー¥ëー¥à¡§ https://www.kk-tcl.co.jp/
¢¨º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤ò¼õ¤±¡¢»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸þ¤±¤¿¾Ã²Ð»î¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¤Ï¸åÆü·èÄê¡£¼èºà¤Î¤´´õË¾¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µ¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒTCL¡§Ã«Àî ¿°ì(¥¿¥Ë¥«¥ï ¥·¥ó¥¤¥Á)
TEL¡§0561-67-3144¡¿FAX¡§0561-37-5441
E-mail¡§s.tanikawa@whitehouse.co.jp