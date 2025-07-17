¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈLife Extra ¡Ø±©À¸·ë¸¹ PROFESSIONAL Season3¡Ù ¤ËÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ÅÐ¾ì¡ª ¡¡¡ØBOW AND ARROW¡Ù MV¶¦±é¤Î´¶ÁÛ¤òÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー

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[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=Wcza_Do4IoY ]
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[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=AHkxjS-mtBo ]
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[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=M-Eyhjkepy0 ]
Photo by Kyotaro Hayashi
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Photo by Keiko Asakura
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Photo by Toru Yaguchi
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