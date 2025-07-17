¡È¥¬ー¥ëEDM¡É¤ÎÀè¶î¼ÔDJ¡¢NINAJIRACHI¡Ê¥Ëー¥Ê¥¸¥éー¥Á¡Ë¤¬£¸·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¿·¶Ê¡ÖINFOHAZARD¡×¤ò¸ø³«

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Photo by Passive Kneeling
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Sakurazaka46 Ý¯ºä46 -¡Ø¾µÇ§Íßµá (Ninajirachi Remix)¡Ù
[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=8DgeTQeB_6Q ]
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TRACKLIST
1. London Song
2. iPod Touch
3. Fuck My Computer
4. CSIRAC
5. Delete
6. ฅ^¡¦ﻌ¡¦^ฅ
7. All I Am
8. Infohazard
9. Battery Death
10. Sing Good
11. It's You (with Daine)
12. All At Once
¢£Music Videos:
¡ÖInfohazard¡×https://www.youtube.com/watch?v=p2ZdeIKJA8c
¡ÖiPod Touch¡×https://www.youtube.com/watch?v=MxekyGtqcNE
¡ÖFuck My Computer¡×https://www.youtube.com/watch?v=HWl1Tu9oZmY&rco=1(https://www.youtube.com/watch?v=HWl1Tu9oZmY&rco=1)
¡ÖAll I Am¡×https://www.youtube.com/watch?v=K9AJIlVE0YA
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ーーThe Orchard Japan¤Ï¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡õ¥ìー¥Ù¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿ー¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢À¤³¦45°Ê¾å¤Î»Ô¾ì¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤·¡¢ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥ïー¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¿³ÑÅª¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£