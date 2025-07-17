¡Ú¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®¤Î½Ü¤È´õ¾¯¿©ºà¤òÌû¤·¤à ¼î¶Ì¤Î¡È¿©µª¹Ô¡É¥³ー¥¹¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÀ±¥ö²¬¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢³«ºÅ
¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ® Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»ÖÂ¼ ¹±¼£¡Ë¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿Æü¥Ç¥£¥Êー¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¾®Ã®¿©ºà¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¼«¤é¤¬Á´¹ñ¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢É÷ÅÚ¤äÀ¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ÆÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥³ー¥¹ÎÁÍý¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¡È¿©µª¹Ô¡É¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ÈÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦¾®Ã®¡×¡£Í¾»ÔÄ®¤ä¿ÎÌÚÄ®¤ò´Þ¤àËÌ³¤Æ»¤ÎÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¸å»Ö¡Ê¤·¤ê¤Ù¤·¡ËÃÏ°è¤òË¬¤Í¡¢À¸»º¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢À¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¡¢¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ò¤é¤á¤¤ò¡¢°ì»®°ì»®¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Á³Ë¤«¤Ç¼«Í³¤Ë±¿Æ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç°é¤Ä¡Ö¾®Ã®ÃÏ·Ü¡×¤ä¡¢Í¾»Ô¥ï¥¤¥ó¤ò»ôÎÁ¤ËÇÛ¹ç¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖËÌÅç¥ï¥¤¥ó¥Ýー¥¯¡×¤Ê¤É¡¢Æ»³°¤Ë¤Ï¤á¤Ã¤¿¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¿©ºà¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È²«¿§¤¤¥À¥¤¥ä¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¾®Ã®¡¦Á°ÉÍ»º¤ÎºÇ¹âµé¿ô¤Î»Ò¡¢½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤·¤ó¡¢Âçº¬¡¢¥á¥í¥ó¤Ê¤É¡¢¸å»Ö¤Î·Ã¤ß¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¼î¶Ì¤Î¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¸å»Ö¤ÎÂçÃÏ¤Ç°é¤Ã¤¿¿·¤¸¤ã¤¬°ò¤Ï¡¢ ¡È²Ü°ÐÉÙ»Î¡É¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡ÖÍÓÄý»³¡×¤òÌÏ¤·¤¿ËªÁãÍÈ¤²¤Ë¡£¿ÎÌÚÄ®»º¤Î´°½Ï¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Á¥ê¥½ー¥¹¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í¾»Ô¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡ÖËÌÅç¥ï¥¤¥ó¥Ýー¥¯¡×¤Ï¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÆù¼Á¤È¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»é¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ ¡È°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÇËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¸»º¼Ô¤ÎÇ®°Õ¤Ë¶¦ÌÄ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÐÆþ¤ì¤È¹á¤ê¤Ç¡¢À±¥ö²¬¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ö¥È¥ó¥Ýー¥íー¡×¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªÎÁÍý¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢É×ÉØ¤Ç±Ä¤à¾®Ã®¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÃÏ¸µ»º¥ï¥¤¥ó¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¡£ÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¤¬¶Á¤¹ç¤¦¡¢Èþ¿©¤ÎÍ¾±¤¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»³¶¶¤ÏËÜ¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸å»ÖÃÏ°è¤ò½ä¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿©ºà¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç¿¨¤ì¤¿¶õµ¤¤äÉ÷·Ê¡¢À¸»º¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÎÁÍý¤ÎÃæ¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤ÎÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾®Ã®¤òÎ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tokyuhotels.co.jp/capitol-h/restaurant/hoshigaoka/plan/131418/index.html
¡Ö¾®Ã®¿©ºà¥Õ¥§¥¢ ¡×³µÍ×- ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯8·î4Æü¡Ê·î¡Ë～10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡Ê¿Æü¸ÂÄê
- ¾ì½ê¡§ Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¡Ê2F¡Ë
- »þ´Ö¡§ 17:30～21:00¡ÊL.O.¡Ë
- ÎÁ¶â¡§ 8 ÉÊ¥³ー¥¹ 28,462 ±ß¡¿9 ÉÊ¥³ー¥¹ 32,890 ±ß
- ¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ 03-3503-0871¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¥á¥Ë¥åー¡Ê9 ÉÊ¥³ー¥¹¡Ë¡§
¡¦ ¡È¸ýÊ¡¤Î¾®Ã®¡É °ì¸ý¤Î¤ª³Ú¤·¤ß
¡¦¾®Ã®¡¦Á°ÉÍ»º¿ô¤Î»Ò¤È¥Ë¥·¥ó¤ÎÎäÁ°ºÚ
¡¦Î±¼÷ÅÔ¡Ê¤ë¤¹¤Ä¡ËÂ¼»ºÂçº¬¤È´³¤·³Ãì¤Î»Ý¼Ñ ÉçÍÖ»ÅÎ©¤Æ
¡¦¸å»Ö»º¿·¤¸¤ã¤¬°ò¤ÎËªÁãÍÈ¤² ¿ÎÌÚÄ®»º¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¥Á¥ê¥½ー¥¹Åº¤¨
¡¦¡Ö¾®Ã®ÃÏ·Ü¡×¤ÈÇòÄ¹Ç¬¤Î¾Æ¤Êª ¾®Ã®»º¤Û¤Ã¤±µû¾ßÌý¤Î¹á¤êÅº¤¨
¡¦ËÌ³¤Æ»»ººúÀá²Öºï¤ê´ÝÂçÆ¦¾ßÌý¤ÈµÈÀÚ»ÈøÉÉ¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Î¶Â±ã
¡¦¹¾ÆîÌ¾ºÚ ÈéÉÕÆÚ¥Ð¥éÆù¤Î½À¤é¤«¼Ñ ～Í¾»ÔÄ® ¡ÖËÌÅç¥ï¥¤¥ó¥Ýー¥¯¡×¤Î¥È¥ó¥Ýー¥íー～
¡¦³¤Á¯¸ÞÌÜÆþ¤ê¡Ö¾®Ã®¤Î±ö¡×ñ²¤«¤±¾Æ¤¤½¤Ð
¡¦¾®Ã®¡ÖOSA WINERY¡× ´°½Ï¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é100%¥¸¥åー¥¹¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤ÈÅìÊýÈþ¿ÍÃã¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢¨É½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ 15¡ó¡¦¾ÃÈñÀÇ 10¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åー¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¥·¥§¥Õ »³¶¶ ¹§Ç·¡ÊTakayuki Yamahashi¡Ë
1978 Ç¯¡¢Åçº¬¸©À¸¤Þ¤ì¡£½½Âå¤Îº¢¤«¤é²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Î°û¿©Å¹¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ß¡¢24 ºÐ¤ÇÃæ¹ñ¤ØÅÏ¤êËÜ³ÊÅª¤ËÃæ¹ñÎÁÍý¤ò³Ø¤Ö¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ÅÔÆâ¤ÎÃæ¹ñ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥·¥§¥Õ¤òÎòÇ¤¤·¡¢2008 Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡¢ 2010 Ç¯¤Ë¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Î³«¶È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃæ¹ñÎÁÍý¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¤ËÃåÇ¤¡£2021 Ç¯ 6 ·î¤è¤ê¸½¿¦¡£ÆüËÜÃæ¹ñÎÁÍý¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢2018 Ç¯¤Ë¶ä¾Þ¡¢2019 Ç¯¤Ë¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢2023 Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÍ¥ÎÉÄ´Íý»Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ»öÉ½¾´¤ò¼õ¤±¡¢2024 Ç¯¤Ë¤ÏÄÄ·úÌ±Ãæ¹ñÎÁÍý¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñºÝÎÁÍý¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ö2024 À¤³¦¿ß²¦ÂæËÌÁèÇÆìÐ¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2022 Ç¯¤è¤ê¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÃæ¹ñÎÁÍý¶¨²ñÍý»ö¡£¼«¿È¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤ë¡ÈÅÁÅýÅª¤ÊÃæ¹ñÎÁÍý¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»þ¤Ë¤ÏÏÂ¿©¤äÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÉÔ°×Î®¹Ô¡Ù¤òÄÉ¤¤µá¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÃæ¹ñÎÁÍý¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¡Û
Ãæ¹ñÎÁÍý¤Î²¦Æ»¤ò¼é¤ê¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¡£¡¡¤Õ¤«¤Ò¤ì¤Ê¤É¤Î¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÀ±¥ö²¬¡×¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¿·»þÂå¤ÎÃæ¹ñÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡¢Âç¾®7¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤òÍÑ°Õ¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉý¹¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡Û
14 ¼¼¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤ò´Þ¤àÁ´ 251 ¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Î¤Û¤«¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢540 Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¡ÖË±Ñà¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë 5 ¤Ä¤Î±ã²ñ¾ì¡¢20£í¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥×ー¥ë¤òÍ¤¹¤ë²ñ°÷À©¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥µ¥í¥ó¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÏÂ¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤ÇÆü¾ï¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡ÖÏÂ¤é¤®¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢ÏÂ¤Î¿À¿ñ¤òÄÉµÚ¤·¤¿À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡È¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡É¤Ë¤Æ 5 Ç¯Ï¢Â³ 5 ¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£