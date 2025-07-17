ËÌ³¤Æ»¤Î¹õÌÓÏÂµíÀ¸»º¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô µí¤ÎÎ¤¡ÖÇòÏ·µí¡×¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë½éÅÐ¾ì¡ª
¡Ê¼Ì¿¿¡ËÇòÏ·µí¡§¥¿¥±¥ÀËÒ¾ìÀ¸»º
1954Ç¯¤ËÏÂµíÀ¸»ºËÒ¾ì¡Ö¥¿¥±¥ÀËÒ¾ì¡×¤òÁÏ¶È¤·¡¢°ÊÍè70Ç¯°Ê¾åÇòÏ·Ä®¤ÇËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÇòÏ·µí¡×¤ò½Ð²ÙÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òµí¤ÎÎ¤¡ÊÂåÉ½¡§ÂçÄÍ ÍºÍµ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê»¥ËÚÂçÄÌ¸ø±à¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡¢2025¤µ¤Ã¤Ý¤í²Æ¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó£·ÃúÌÜ²ñ¾ì¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÇòÏ·µí¡×¤ò»È¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¡ÖÇòÏ·µí¥«¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¶ú¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥á¥Ë¥åーºÎÍÑ¤Ï¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÇÈþÌ£¤·¤¤ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢²Æ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾å¼Á¤Ê°ìÉÊ¤ò¡×¤È¤¤¤¦¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¡¢¡ÖÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò³§ÍÍ¤Ø¹¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î»×¤¤¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÏ·Ä®¤ÎËÒ¾ì¤Ç´°Á´°ì´ÓÀ¸»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ë¹õÌÓÏÂ¼ï¤Ç¤¢¤ëÇòÏ·µí¤Ï¡¢2008Ç¯¤ÎG8¡Ê¼çÍ×¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡Ë¤ÎÈÕ»Á²ñ¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î·ò¹¯»Ö¸þ¤äÀÖ¿ÈÆù¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥é¥ó¥×¤ä¥¤¥Á¥Ü¡¢¥â¥âÆù¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¤Ø¥ë¥·ー¤Ç¿¼¤¤¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀÖ¿ÈÉô°Ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿1ËÜ80g¤ÎÂçËþÂ¤Î¥«¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¶ú¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ´ü¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡¢1Æü¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡ËÇòÏ·µí¥«¥Ã¥È¥¹¥Æー¥¶ú
¥¿¥±¥ÀËÒ¾ì¤ÏµíÆù¤ÎËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉ½¾´¤ò¼õ¤±¤¿ÏÂµí¤ÎÀ¸»ºËÒ¾ì
ËÌ³¤Æ»ÇòÏ·Ä®¤Ë¤¢¤ë¥¿¥±¥ÀËÒ¾ì¡ÊTAKEDA FARM¡Ë¤Ï¡¢Åçº¬¸©¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤¿¹õÌÓÏÂµí¤Î¥ëー¥Ä¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¤ÊËÒ¾ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¤ÇÀèÂå¤Î¸Î¡¦ÉðÅÄÀµ¸ã¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°éÀ®¤µ¤ì¡¢²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÎ®ÄÌ¤¹¤ë¹âµéÏÂµí¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÉðÅÄËÒ¾ì¤Î·ìÅý¤Ë¤½¤Î¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÂÀÓ¤¬À¤³¦Åª¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ´ÊÆÏÂµí¶¨²ñ¡ÊAWA¡Ë¤«¤éÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÉðÅÄÀµ¸ã¤¬É½¾´¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½é¤Î¼õ¾Þ¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÏÂµí°éÀ®¤Î¹×¸¥¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¾Ú¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÂ¹¤ÎÆóÂåÌÜ¡¢ÂçÄÍÍºÍµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤½¤Îµ»½Ñ¤äÅ¯³Ø¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿º¸¡ËÁÏ¶È¼Ô ÉðÅÄÀµ¸ã / ¡Ê¼Ì¿¿Ãæ¡Ë2018Ç¯AWA¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ / ¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ëµí¤ÎÎ¤ ÆóÂåÌÜ ÂçÄÍÍºÍµ
¥¿¥±¥ÀËÒ¾ì¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ÈË¿£¤«¤éÈî°é¡¢²Ã¹©¡¢½Ð²Ù¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤ÇÃ´¤¦¡Ö°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Òµí¤ò¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¾¯¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Æ¡¢»ôÎÁ¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù¼Á¤Î¶Ñ°ìÀ¤È°ÂÁ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µí¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î²áÄø¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÄÂÎ¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ç½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¡ÖÇòÏ·µí¡×
¡Ê¼Ì¿¿¡ËËÌ³¤Æ»ÇòÏ·Ä®¥¿¥±¥ÀËÒ¾ì
¡Ê¼Ì¿¿¡ËÇòÏ·µí
ÇòÏ·µí¤ÎÀ¸»º¤Ï¾¼ÏÂ29Ç¯(1954Ç¯)¤Ë¤ï¤º¤«44Æ¬¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤ËºÇ½é¤ËÅÏ¤Ã¤¿44Æ¬¤Î¹õÌÓÏÂµí¤ÏÅçº¬¸©¤«¤éµ¥¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢ÄÅ·Ú³¤¶®¤ò⻘È¡Ï¢ÍíÁ¥¤ÇÅÏ¤Ã¤ÆÇòÏ·Ä®¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢4Ç¯¸å¤Î¾¼ÏÂ33Ç¯¤Ë¤Ï¤¸¤á¤ÆÏÂµí¤Î»Òµí¤ÎÈÎÇä¤Þ¤Ç¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ70Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊÁú¹ß¤ê¤È½À¤é¤«¤µ¡¢ÀÖ¿È¤Î¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤È¤µ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¹õÌÓÏÂµí¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇòÏ·µí¡×¤ÎÌ¾¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇòÏ·µíÌÃÊÁ¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤¬Äê¤á¤¿´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¹õÌÓÏÂµí¤Î¤ß¤Ç¡¢¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤È¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÈÀ¸»º¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³¤¬»°°Ì°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤¬¡ÖÇòÏ·µí¡×¤Ç¤¹¡£ 2008Ç¯¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ G8Àè¿Ê¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ë¤âÄó¶¡¤µ¤ìÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ëÏÂµí¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ã¤Ý¤í²Æ¤Þ¤Ä¤êÂçÄÌ¤ê£·ÃúÌÜ²ñ¾ì¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×
ËÌ³¤Æ»¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÂçÄÌ¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×¡£ÂçÄÌ7ÃúÌÜ¤Ï¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡×²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£Ìó1,630ÀÊ¤òÍ¤·¡¢ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ç¡Ö°ìÈÖºñ¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Óー¥ëÎà¤ä¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¾¦ÉÊ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢»¥ËÚ¤Î²Æ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ËÌ³¤Æ»»º¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤ò½¼¼Â¡£²ñ¼Òµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤«¤é¡¢´Ñ¸÷¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó¡£²Æ¤Î»¥ËÚ¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ëÎ×¾ì´¶¤È¡¢½ÐÍè¤¿¤ÆÇ®¡¹¤ÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¡Ø¥Ô¥Ã¥Ä¥¢¡Ù¡Ø¼¼Íö¤ä¤¤È¤ê¡Ù¡Ø¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢½ÐÍè¤¿¤Æ¤ÎÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡££³Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Ëý¤ÎÌ£¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¥Ó¥¢¥¬ー¥Ç¥ó ³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/166024/table/1_1_c3408099fdb05e7d513b96762670e1a2.jpg?v=202507171055 ]
²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×
³ô¼°²ñ¼Òµí¤ÎÎ¤
µí¤ÎÎ¤¤ÎÄ¾±ÄËÒ¾ì¡Ê¥¿¥±¥ÀËÒ¾ì¡Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ£²£¹Ç¯¤Ë£²Æ¬¡ÊÅçº¬¸©»º¡Ë¤ÎÏÂµí»ô°é¤«¤é½é¤á¤ÆÈ¾À¤µª°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¡¢ÈË¿£»óµí¡ÊÌó£¸£°Æ¬¡Ë¡¦°éÀ®µí¡ÊÌó£µ£°Æ¬¡Ë¡¦Èî°éµí¡ÊÌó£±£°£°Æ¬¡Ë¡¦¼ïµí¡Ê£´Æ¬¡Ë¤Ç¡¢Áí¿ôÌó£²£´£°Æ¬¤Î¹õÌÓÏÂ¼ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ËèÇ¯¿ôÆ¬¤º¤ÄÇã¤¤Áý¤·¡¢À¸»º¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÏÂµí¤òÈî°é¡¦ÈË¿£¡¦ÁªÈ´¤·¤Ä¤Ä¡¢·ò¹¯¤Ç¡¦»Æµí¤Î°éÀ®Ç½ÎÏ¡¦»ºÆùÇ½ÎÏ¡¦Æù¼ÁÇ½ÎÏ¤ÎÍ¥½¨¤Êµí·²¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ À¸¤Þ¤ì¤¿»Æµí¤Ï¡¢°éÀ®¡ÊÀ¸¸å£¶¥ö·î¡Ë¡¢Èî°é¡ÊÀ¸¸å£²£¶¥«·î¡Ë¤ÎÁ´¤Æ¤òËÒ¾ì¤Ç¹Ô¤¦°ì´Ó·Ð±Ä¤Ç¤¹¡£Èî°éµí¤Î»ôÎÁ¤ÏËÒ¾ìÆÈ¼«¤Ç¡¢µí¤Î·ò¹¯¤ò½Å»ë¤·¤¿»ôÎÁÀß·×¤ò¤·¡¢»ôÎÁ²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Çµë»Å¤ò¤·¤Æ¡¢ÇòÏ·»º¤Î¾å¼Á¤ÊËÒÁð¤òµë±Â¤·¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¡Ö¥³¥¯¡×¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊµíÆù¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ÈÃÜ¤·¤¿µíÆù¤ÏÁ´¤Æ¡Öµí¤ÎÎ¤¡×¤ÇÈÎÇä¤·¡¢Æù¼Á¤òÄ´ºº¤·¡¢¥Çー¥¿¤òËÒ¾ì¤ËÊó¹ð¤·¡¢Æù¼Á¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òµí¤ÎÎ¤
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ËÌ³¤Æ»ÇòÏ··´ÇòÏ·Ä®±ÉÄ®1ÃúÌÜ6ÈÖ13¹æ
ÅÅÏÃ¡§0144-82-5357
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ ÍºÍµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÇòÏ·µí(¹õÌÓÏÂµí)µÚ¤ÓÇòÏ·»ºµíÆù¤ÎÈÎÇä
ÀßÎ©¡§ ¾¼ÏÂ59Ç¯
ÁÏ¶È¡§ ¾¼ÏÂ29Ç¯
HP¡§https://ushinosato.com