¥Ë¥åー¥Ð¥é¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¤Ë¶¨»¿ ¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹â¹»À¸¤ò±þ±ç

株式会社ニューバランスジャパン(本社所在地:東京都千代田区、代表取締役社長 久保田伸一)は、昨年に引き続き2025年7月23日(水)から 中国地方を中心に開催される「令和7年度全国高等学校総合体育大会」にオフィシャルスポンサーとして協賛します。スポーツにおいて高みを目指し、真夏の夢の舞台に挑むすべての高校生を応援します。

高校生を応援し、出場者にとってニューバランスブランドをより身近に感じてもらうことを目的に、陸上競技、サッカー、バスケットボールをはじめとする7競技会場の他、公式ホームページ、パンフレットなど様々なタッチポイントにおいてブランドロゴやメッセージを掲出します。

さらに、2025年ランニングのスローガン「Run your way. 見つけよう、あなたの道を。」のコンセプトに基づき、陸上競技会場横のサブトラック付近にて、メッセージを掲げたブースを出展します。ブース内では最新のランニングシューズやトラック用スパイクの試し履きができる他、アパレルの展示、メッセージボードへの書き込み、自身のカスタムキーホルダーのプレゼントの特典なども用意。大きな夢に挑むすべての陸上競技アスリートとつながっていきます。

令和7年度全国高等学校総合体育大会 概要

開催期間:2025年7月23日(水)~8月20日(水)

主催:公益財団法人全国高等学校体育連盟

広島県・鳥取県・島根県・岡山県・山口県・北海道・福島県・和歌山県

広島県教育委員会・鳥取県教育委員会・島根県教育委員会・岡山県教育委員会・山口県教育委員会・

北海道教育委員会・福島県教育委員会・和歌山県教育委員会、関係中央競技団体

(競技種目別大会は会場地市町及び同教育委員会を含む)

開催競技:30競技34種目(夏季大会)

陸上競技、体操(体操競技・新体操)、水泳(競泳・飛込・水球)、バスケットボール、バレーボール、卓球、ソフトテニス、ハンドボール、サッカー、バドミントン、ソフトボール、相撲、柔道、ローイング、剣道、レスリング、弓道、テニス、登山、自転車競技(トラック・ロード)、ボクシング、ホッケー、ウエイトリフティング、ヨット、フェンシング、空手道、アーチェリー、なぎなた、カヌー、少林寺拳法

※総合開会式は広島県で実施

New Balance Try on Booth

陸上競技が開催される、広島市「ホットスタッフフィールド広島(広島広域公園陸上競技場)」にて、様々なコンテンツを体験できる「New Balance Try On Booth」を7月24日(木)から6日間限定でオープンします。

最新のランニングシューズFuelCell Rebel v5 をはじめスパイクシューズなども試し履きできるエリア、最新ランニングアパレルの展示、熱い想いや願い事を書いて飾れるDeclareエリア、ニューバランスアスリートの等身大パネルなど、様々なコンテンツを体験できるブースになります。

さらに試し履き後、LINEアンケートに回答してくれた方全員にオリジナルノベルティをプレゼントします。

※なくなり次第、配布終了

FuelCell Rebel v5

https://shop.newbalance.jp/fuelcell-rebel/

