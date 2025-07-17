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MR. DRILLER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
TEKKEN(TM)8 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
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(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.
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