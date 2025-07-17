¡Ú7·îÇÛ¿®¾ðÊó¡Û¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤ÎDMM¶¥ÎØ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡ÖÅªÃæ³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×
¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹ ·ó CEO¡§µµ»³·É»Ê¡¢°Ê²¼DMM ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¶¥ÎØÅêÉ¼¥µ¥¤¥È¡ÖDMM¶¥ÎØ¡×¤Ï¡¢DMM¶¥ÎØ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡ÖÅªÃæ³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×¤Ç¤Î7·î¤ÎÇÛ¿®¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DMM¶¥ÎØ¤¬ÇÛ¿®¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖÅªÃæ³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×¤Ï¡¢Ç®¶¸Åª¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢3Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¡ÖÎÓÍº°ì¤µ¤ó¡×¤È¡Ö¹¾Æ£¤ß¤¤µ¤ó¡×¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¶¥ÎØµ¼Ô¤ä¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡ÖÃíÌÜ¥ìー¥¹¤Î²òÀâ¡×¡ÖÅêÉ¼Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¿·´¶³Ð¤Î¶¥ÎØ¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
¢£7·îÇÛ¿®¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¶ÌÌîG2¥Ê¥¤¥¿ー¡Ö¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ª
2025Ç¯7·î18Æü(¶â)～21Æü(·î¡¦½Ë)¤Î4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢¿¿²Æ¤ÎÌë¤òÇ®¤¯ºÌ¤ë¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀïÎ¬¤ÎÄº¾å·èÀï¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG2¥¯¥é¥¹¤Î¥Ê¥¤¥¿ー¶¥ÎØ¡Ö¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Û¥Æ¥ëÊ»Àß·¿¶¥µ»¾ì¤Ç¤¢¤ë¶ÌÌî¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê3ÆüÀ©¤«¤é4ÆüÀ©¤Ç¤Î³«ºÅ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢³ÆÃÏ¶è¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿Àº±Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥é¥¤¥ó¹½À®¤È¡¢¥Ê¥¤¥¿ーÆÃÍ¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¶ËÉ¤¬ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¡£ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤È»ýµ×ÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Æ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ç®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ëº£²ó¤Î¥ìー¥¹¤òMC¤ÎÎÓÍº°ì¤µ¤ó¡¢¹¾Æ£¤ß¤¤µ¤ó¤ÈÈÖÁÈÆâ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤äÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥µ¥Þー¥Ê¥¤¥È¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÃ¯¤«¡£¿¿²Æ¤ÎÌë¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÇ®¤¤Àï¤¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.youtube.com/@dmmch9840
ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¡§¡ÖÅªÃæ³¹Æ»¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×
<ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë>
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë14:45³«»Ï
7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:45³«»Ï
7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë14:45³«»Ï
7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14:45³«»Ï
¢¨³ÆÇÛ¿®¤Î´ü´Ö¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
<½Ð±é¼Ô¾ðÊó>
MC¡§ÎÓÍº°ì
ÆüËÜ¤Î¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¡¢¶¥ÎØÉ¾ÏÀ²È¡£ÆüËÜ¶¥ÎØ³Ø¹»¡ÊÅö»þ¡£°Ê²¼¡¢¶¥ÎØ³Ø¹»¡ËÂè83´üÀ¸¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¿ÀÆàÀî»ÙÉô¤Ë½êÂ°¡£
¸½ºß¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò²òÀâ¼Ô¤È¤·¤ÆYouTube¤Î´§ÈÖÁÈ3ËÜ¤ò¼´¤ËÂç³èÌöÃæ¡£
Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ëº£Ç¯¤«¤é¸Ä¿Í¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎÓÍº°ì¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¿ÍÀ¸¡×¤ò³«Àß¡ª
½é²óÆ°²è¤Ï¶¥ÎØ¶È³¦¶ÃØ³¤Î14ËüºÆÀ¸±Û¤¨¡ª
¡Ú»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Â¾¤Î¶¥ÎØÈÖÁÈ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³ÆÁª¼ê¤ÎÆÃÄ§¤ä¥ìー¥¹Å¸³«¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
MC¡§¹¾Æ£¤ß¤
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡£
¥¹¥Ôー¥É¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë½éÂå¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ¶¥ÎØ¥Ç¥Ó¥åー¡£°ÊÍè¡¢¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¥Ï¥Þ¤ê¥¦¥ó½½Ç¯¡Ä¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶¥ÎØ¾ì¤Ç¥¥ã¥¹¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³êÀå¤ÎÎÉ¤µ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó²òÀâ¼Ô¤Ë¤âÁ´¤¯ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Éð´ï¡£¡Ö¥È¥ê¥¬¥ß¥Ñ¥È¥íー¥éー¡×¡Ö¥á¥í¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡Ú»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¸µÁª¼ê¤È¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿Å¸³«Í½ÁÛ¤¬Çä¤ê¤ÎÇÛ¿®¡ª
¶¥ÎØ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¬¥ÁÀª¤ÎÊý¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤æ¤ë～¤¯³Ú¤·¤ß¤¿¤¤½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤â¼Ö·ôIQ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤À¤«¤é¤³¤½Ê¹¤±¤ë¥Í¥¿¤â¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤ÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¾ðÊó¡ä
7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë14:45³«»Ï¡¡´ôÉì¿·Ê¹µ¼Ô¡¡ßÀ¸ý¹â¾´
7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:45³«»Ï¡¡´ôÉì¿·Ê¹µ¼Ô¡¡ßÀ¸ý¹â¾´
7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë14:45³«»Ï¡¡´ôÉì¿·Ê¹µ¼Ô¡¡ßÀ¸ý¹â¾´
7·î21Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë14:45³«»Ï¡¡´ôÉì¿·Ê¹µ¼Ô¡¡ßÀ¸ý¹â¾´
¤½¤ÎÂ¾¡¢¿·µ¬ÅÐÏ¿¤«¤é¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¿ï»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=Nw8M3Tpe
¤½¤ÎÂ¾¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=tyCijhiV
¢£¡ÖDMM¶¥ÎØ¡×¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
DMM¶¥ÎØ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¶¥ÎØÅêÉ¼¤ä¥Á¥ã¥ê¥í¥È¡¦Dokanto!¤Î¹ØÆþ¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=kXdIqkPg
²áµî¤ÎÇÛ¿®ÆâÍÆ¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°²è¤Ï°Ê²¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@dmmch9840
¢£¹çÆ±²ñ¼Ò DMM.com ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ°÷¿ô4,507Ëü¿Í¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ëÁí¹ç¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖDMM.com¡×¤ò±¿±Ä¡£1998Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¸½ºß¤Ï60°Ê¾å¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¡£Æ°²èÇÛ¿®¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢3D¥×¥ê¥ó¥È¤äEV½¼ÅÅ¤Ê¤É¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢Ê¬Ìî¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ñ°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¡ÖDMM¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖÃ¯¤â¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¡£¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÑ²½¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯2·î»þÅÀ
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://dmm-corp.com/
¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥È¡§https://dmm-corp.com/presskit/
¸ø¼°¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡§https://inside.dmm.com/