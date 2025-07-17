¡ÈÌÚ¤Î¹á¤ê¡É¤¬¿´¤ò¤Û¤É¤¯¨¡¨¡71%¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¡¢¹á¤ê¤¢¤ë¿·¤·¤¤Æü¾ï
Å·Á³ÏÂÌÚ¤Î¹á¤ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëKITOWA¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¹á¤ê¤¬¡ÖÌþ¤·¡×¤ä¡Öµ²±¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯ÂÎ¸³¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÌµ°Õ¼±¤Ë¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿´¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡ÈÌÚ¤Î¹á¤ê¡É¤¬¤â¤¿¤é¤¹°Â¿´´¶¤ä²û¤«¤·¤µ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿ÌÚ¤Î¹á¤ê¡¦¼«Á³¤Î¹á¤ê¤Èµ²±¡¦¾ð½ï¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¹á¤ê¤¬¸½Âå¤ÎÆü¾ï¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯6·î18Æü～6·î25Æü
ÂÐ¾Ý¡§KITOWA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¥áー¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¹ØÆÉ¼Ô
²óÅú¿ô¡§706Ì¾¡ÊÍ¸ú²óÅú¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±ー¥È
¼ç¤ÊÄ´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡§
- 71%¤¬ÌÚ¤Î¹á¤ê¤ò¹¥¤à
- ¡Ö¿¹ÎÓÍá¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¿°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤¬Ìó9³ä
- ¹á¤ê¤Èµ²±¡¦¾ð½ï¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¼¨¤¹¼«Í³µ½Ò¤¬Â¿¿ô
71%¤¬ÌÚ¤Î¹á¤ê¤ò¹¥¤à¤È²óÅú
706¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿KITOWA¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢71%¤Ë¤¢¤¿¤ë501¿Í¤¬¡ÖÌÚ¤Î¹á¤ê¡Ê¥¦¥Ã¥Ç¥£·Ï¡Ë¡×¤ò¹¥¤à¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ´²óÅú¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÚ¤ÎÍÕ¤äÎÐ¤Î¹á¤ê¡Ê¥°¥êー¥ó·Ï¡Ë¡×¤Î50.4%¤ä¡Ö´»µÌ·Ï¤Î¹á¤ê¡Ê¥·¥È¥é¥¹·Ï¡Ë¡×¤Î43.2%¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ¤Î¹á¤ê¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë¶á¤¤²º¤ä¤«¤µ¤ä¿¼¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó9³ä¤¬¡Ö¿¹ÎÓÍá¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤òÆü¾ïÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬È½ÌÀ
Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¿¹ÎÓÍá¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¡×¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¡Ê41.5%¡Ë¤È¡Ö°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê9.3%¡Ë¤¬¹ç·×¤Ç50.8%¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö»þ¡¹¤¢¤ë¡×¡Ê41.2%¡Ë¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢Ìó9³ä¤¬¿¹ÎÓÍá¤Î¹á¤ê¤òÆü¾ïÅª¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¤Î¹á¤ê¤ò¹¥¤à¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤òÆü¾ï¤Ç´¶¤¸¤ë»ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢Ç§¼±¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬Ä´ºº·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¤ê¤Èµ²±¡¦¾ð½ï¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¼¨¤¹¼«Í³µ½Ò¤¬Â¿¿ô
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤Î¹á¤ê¤Îµ²±¡×¤ä¡¢¡ÖÈóÆü¾ï¡×¤Ë¤¢¤ëÌÚ¤Î¹á¤ê¤ä¼«Á³¤Î¹á¤ê¤ØÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¡¢Æü¡¹¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤ÎÁðÌÚ¤Î¹á¤ê¤òÓÌ¤°¤È¡¢²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Î¤³¤È¤äÀÎ¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ê30～39ºÐ/½÷À¡Ë
±«¾å¤¬¤ê¤ÎÎÓÆ»¥Äー¥ê¥ó¥°¤Î»þ¤Î¹á¤ê¡ÊÂÝ¤äÌÚ¤Î¹á¤ê¤ÎÝµÁó¤È¤·¤¿´¶¤¸¡Ë¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤Î¹á¤ê¤òÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¤À¤±¤Ë¥Äー¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40～49ºÐ/ÃËÀ¡Ë
¿¼¤¯¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿¹ÎÓ¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼¾¤Ã¤¿ÂÝ¤ä¥¦¥Ã¥Ç¥£¥Îー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ï¡¢Àº¿À¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Î·öÁû¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê30～39ºÐ/ÃËÀ¡Ë
¡ÖÌÚ¤Î¹á¤ê¡×¤¬¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¿·ÃÛ¤Î²È¤ò¸«³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê40～49ºÐ/½÷À¡Ë
ÅÔ²ñ¤«¤é¶á¤¯¤À¤±¤ÉÆüµ¢¤ê¤Ç¤¤¤±¤ë¾¯¤·ÅÄ¼Ë¤Î»³¤È¤«¤Î¹á¤ê¤¬¹¥¤¡£¡Ê40～49ºÐ/½÷À¡Ë
¡ÒKITOWA¡ÓÂåÉ½ ÊÝ²ÊÍµÇ· ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¡¢ÌÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÀ®Ê¬¤¬¼«Î§¿À·Ð¤äÇ¾ÇÈ¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ç¿¹¤ä¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿DNA¤¬¸½Âå¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼«Á³¤Î¹á¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤¬¿´ÃÏ¤è¤µ¤ä°Â¿´´¶¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
KITOWA ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
450Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¹á¤ÎÌ¾À×¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢ÅÁÅý¤ÎÏÂÌÚÅ·Á³¥ª¥¤¥ë¤Ë¥Ñ¥Õ¥åー¥à¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥á¥¾¥ó¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÑÛ¤È¤·¤ÆÈþ¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÆüËÜ¤ÎÌÚ¡¹¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò¼´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥åー¥Þー¤¬¿è¤ò·ë½¸¤·¤¿ÁÏ¹á¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¹áÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÁÏÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.kitowa.co.jp/(https://www.kitowa.co.jp/)
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
³ô¼°²ñ¼ÒKITOWA
info@kitowa.co.jp