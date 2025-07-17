CORSAIR¼ÒÀ½¥ß¥É¥ë¥¿¥ïー·¿PC¥±ー¥¹¡ÖFRAME 5000D RS¡×¥·¥êー¥º¡¢¿åÎä°ìÂÎ·¿CPU¥¯ー¥éー¡ÖiCUE LINK TITAN 420 RX RGB¡×¤òÈ¯É½

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À½ÉÊÌ¾¡§ FRAME 5000D RS Black
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À½ÉÊÌ¾¡§ FRAME 5000D RS White
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https://www.ask-corp.jp/products/corsair/middle-pccase/frame-5000d-rs.html
FRAME 5000D RS¥·¥êー¥º¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
À½ÉÊÌ¾¡§ iCUE LINK TITAN 420 RX RGB
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JAN¥³ー¥É¡§ 0840006685449
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À½ÉÊ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.ask-corp.jp/products/corsair/cpu-cooler/icue-link-titan-rx-rgb.html
iCUE LINK TITAN 420 RX RGB¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
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URL¡§https://www.corsair.com/
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URL¡§https://www.ask-corp.jp/
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TEL¡§03-5215-5797¡¢FAX¡§03-5215-5651
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