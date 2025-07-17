1SEC¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSECONDACT¡×¤òEGG¤È¤Î¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï
ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÈÆüËÜÅìµþ¤ËËÜµò¤ò»ý¤Á¡¢AI¡¦XR¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó»ö¶ÈµÚ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPEEEPS¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò1SEC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢CEO¡§ÃæÂ¼À®¼÷¡¢°Ê²¼1SEC¡Ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëEGG³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£ß·Íµ¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖEGG¡×¡Ë¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSECONDACT¡×¤ò1SEC¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー/¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Èµ»½Ñ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¦Æ±¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸µ¥¿¥«¥é¥¸¥§¥ó¥Ì¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÂ´¶È¥á¥ó¥Ðー¡¢°úÂà½÷Í¥¡¢¸µ¥×¥í¥²ー¥Þー¡¢¸µ·Ý¿Í¤Ê¤É¡¢¡Ö¤«¤Ä¤ÆÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿ºÍÇ½¡×¤¬¸½ºß¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ÇºÆ¤Óµ±¤¯¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬°úÂà¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤äÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1SEC¤¬¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPEEEPS¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Èµ»½Ñ´ðÈ×¡¢¤½¤·¤Æ
EGG¤Î¾å¾ì´ë¶È¥í¥°¥êー¡ÊTYO:6579¡Ë¥°¥ëー¥×¤Î¹¹ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¼è°ú¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¤¿¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ÂÀÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½é´üÈñÍÑ¡¦°Ý»ýÈñÍÑ¤ò°ìÀÚ¤«¤±¤º¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ SECONDACT¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ£±. Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷
¢¡ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È³«Àß
´°Á´¥«¥¹¥¿¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî
¢¡ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö±¿±Ä
²ñ°÷´ÉÍý¡¦²Ý¶â¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¤ò´°Á´¥µ¥Ýー¥È
¢¡ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä
ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯¹Ô¡¦ºÂÀÊ»ØÄê¡¦²ñ¾ì¤Ç¤Î¤â¤®¤êµ¡Ç½¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¢¡ EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä
¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¡¦·èºÑ¡¦ÇÛÁ÷´ÉÍý¤ò´°Á´¼«Æ°²½
¢¡ SNS±¿ÍÑ¡¦Æ°²èÀ©ºî
Instagram¡¦YouTube¡¦TikTok¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤«¤éÆ°²èÀ©ºî¤Þ¤Ç
¢¡ ¹¹ð°Æ·ï¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È°Æ·ï¤Î¾Ò²ð¡¦¸ò¾Ä¡¦·ÀÌó¥µ¥Ýー¥È
¢¡ ¸¢Íø´ÉÍý¡¦¼ý±×²½»Ù±ç
²áµî¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Î¸¢ÍøÀ°Íý¤È¥°¥Ã¥º²½¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³¼ý±×ÁÏ½Ð
£². µ»½Ñ´ðÈ×¤È¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
¢¡¥í¥°¥êー¤Î¥Çー¥¿&¹¹ð´ðÈ×³èÍÑ
¢¡1SEC¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¹½ÃÛ¡¦±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦
¢¡AI¡¦XR¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àµ¡Ç½
¢¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¼ý±×ºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥ºÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç
¢¡¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¤ÎÀìÌç²È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
£³. ÎÁ¶âÂÎ·Ï
¹àÌÜÎÁ¶âÈ÷¹Í½é´üÈñÍÑÌµÎÁ¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ´Þ¤à·î³Û°Ý»ýÈñÌµÎÁ±¿±Ä¡¦ÊÝ¼é¡¦¥µ¥Ýー¥È´Þ¤à¼ý±×Ê¬ÇÛ¥ì¥Ù¥Ë¥åー¥·¥§¥¢Êý¼°À®²ÌÏ¢Æ°·¿²Ý¶â
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/44158/table/84_1_2a608e1c69cd5c719a20080cfa8878a6.jpg?v=202507170955 ]
¢£ ³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä³ô¼°²ñ¼Ò1SEC
¢¡PEEEPSµ»½Ñ´ðÈ×¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÄó¶¡
¢¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Ç®ÎÌ²Ä»ë²½µ¡Ç½
¢¡¡ÖHYPE CAST AI¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½
¢¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¦EC¡¦¥Á¥±¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åý¹ç¥·¥¹¥Æ¥à
EGG³ô¼°²ñ¼Ò
¢¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³èÍÑ
¢¡¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È°Æ·ï¤Î³«Âó¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¢¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬Î©°Æ¡¦¼Â¹Ô
¢¡Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»Ù±ç
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://secondact.egggggg.co.jp/
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
Î¾¼Ò¤ÏËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ë¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¥á¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤·¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤äºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£PEEEPS¡Ê¥Ôー¥×¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¸Ä¿Í¤¬´ÊÃ±¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤ò³«Àß¤Ç¤¤ë¥Îー¥³ー¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£Æ°²è¡¦²èÁü¡¦¥Ö¥í¥°ÇÛ¿®¡¢²ñ°÷¸ÂÄêSNS¡¦EC¥·¥ç¥Ã¥×¡¢NFT²ñ°÷¾ÚÈ¯¹Ô¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê´ðËÜµ¡Ç½¤ò³«ÀßÄ¾¸å¤«¤éÌµ½þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡¦¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë
URL : https://peeeps.com/
¢£³Æ¼Ò³µÍ×³ô¼°²ñ¼Ò1SEC
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§AI¡¦XR¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó»ö¶È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPEEEPS¡×±¿±Ä
- URL¡§https://www.1sec.world/
EGG³ô¼°²ñ¼Ò
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç»ö¶È
- URL¡§https://egggggg.co.jp/
¥í¥°¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§¾Ú·ô¥³ー¥É6579¡Ë
- ½êºßÃÏ¡§ ¢©150-0013 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷°ìÃúÌÜ19ÈÖ15¹æ ¥¦¥Î¥µ¥ïÅìµÞ¥Ó¥ë 7³¬
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶È¡¢¥Çー¥¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
- URL ¡§https://corp.logly.co.jp/