Ìó90%¤¬È©¤Ø¤Î´ò¤·¤¤¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¡ª ¹ØÆþ¼ÔËþÂÅÙÄ´ºº¤«¤éÉ³²ò¤¯ ¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤¬¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡© 7·î17Æü¤è¤ê¡ÖSUMMER GIFT CAMPAIGN¡×¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒMTG¡ÊËÜ¼Ò:°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾¾²¼¹ä¡Ë¤ÎÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡×¤Ï¡¢MTG ONLINE SHOP¤Ç¤Î¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËþÂÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈþÍÆ»ï¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤Ê¤É50´§¢¨1¤òÄ¶¤¨¤ë¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¹ñÆâ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢No.1¢¨2¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó90%¤ÎÊý¤¬¡ÖÈ©¤Ø¤Î´ò¤·¤¤¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¹ØÆþ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó90¡ó¤¬¡ÖÈ©¤Ø¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò¼Â´¶¡¢Ìó93%¤¬¡Ö¥ß¥¹¥È¡×¤ÏÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌÓ·ê¤Î±ø¤ìÍî¤Á¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ä¡ÖÀá¿å¡×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì90%°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡¡2021Ç¯2·î21Æü～2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¤ª¤±¤ëReFa¥·¥ã¥ïー¥«¥Æ¥´¥êー¼õ¾Þ¼ÂÀÓ
¢¨2¡¡½ÐÅµ¡§ÉÙ»Î·ÐºÑ¡ÖÈþÍÆ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ»Ô¾ì¡¦´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¥È¥ì¥ó¥É¥Çー¥¿2023-2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤Î2022Ç¯¹ñÆâ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢
¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹- ¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó90%¤¬¡¢¡ÖÈ©¤Ø¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò¼Â´¶¡ª
- ¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó93¡ó¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¹¥È¡×¤ÏÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
- ¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó91¡ó¤¬¡¢¡ÖÌÓ·ê¤Î±ø¤ìÍî¤Á¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤
- ¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó92¡ó¤¬¡¢¡ÖÀá¿å¡×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤
- ¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó98.2¡ó¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È²óÅú
Ä´ººÌ¾¡§¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯3·î24Æü～3·î31Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§MTG ONLINE SHOP¤Ç¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¹ØÆþ¼Ô
Í¸ú²óÅú¿ô¡§226
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
Ä´ºº¶¨ÎÏ¡§¤Ê¤·
¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó90%¤¬¡¢¡ÖÈ©¤Ø¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ò¼Â´¶¡ª
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó93¡ó¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¹¥È¡×¤ÏÈ©¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó91¡ó¤¬¡¢¡ÖÌÓ·ê¤Î±ø¤ìÍî¤Á¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó92¡ó¤¬¡¢¡ÖÀá¿å¡×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó98.2¡ó¤¬¡¢¡Ö¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È²óÅú
¡ãUser Voice¡ä
¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¡×¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿ÆâÍÆ¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °ìÈÖµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¿å°µ¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢¥ß¥¹¥È¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡Ê40Âå¡¡½÷À¡Ë
- »ÈÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ²ÈÂ²¤«¤éÆ¬¤Î½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤¹¤°¤Ë¸ú²Ì¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ê60Âå°Ê¾å¡¡ÃËÀ¡Ë
- ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡Ê60Âå°Ê¾å¡¡½÷À¡Ë
- µì¥¿¥¤¥×¤è¤ê¤â»ý¤Á¼ê¤¬»ý¤Á¤ä¤¹¤¯²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¡¢µ¡Ç½¤âÌ¥ÎÏÅª¡Ê50Âå¡¡½÷À¡Ë
- ²ÈÂ²¤Ë¤â¹âÉ¾¡Ê40Âå¡¡½÷À¡Ë
- ÆþÍá¤Î³Ú¤·¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡Ê50Âå¡¡½÷À¡Ë
¡Ê°úÍÑ¸µ¡§¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¡Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î98.2¡ó¤¬¡Ö¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥êー¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¡ÖÆ±¡¦¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ïー¿åÎ®¤ÎÈ©¤¢¤¿¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¤³¤È¤ä²÷Å¬¤µ¤Î¤Û¤«¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¡¢¥âー¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Î¹¥°ÕÅª¤ÊÉ¾²Á¤¬¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°Õ¸«¡¦¤´´¶ÁÛ¡×¤ÇÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥ê¥Õ¥¡¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¤Ï¡¢È©¤äÈ±¤Ø¤Î¸ú²Ì¼Â´¶¤Ë²Ã¤¨¡¢Àá¿å¸ú²Ì¤âÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å»ñ¸»¤Î°Ý»ý¡¦ÊÝÁ´¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤¤Êý¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£
SUMMER GIFT CAMPAIGN³µÍ×
¿Íµ¤No.1¢¨¥ê¥Õ¥¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë U ´ü´Ö¸ÂÄê¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¼Â»ÜÃæ
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡£
MTG ONLINE SHOP¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2024Ç¯5·î～9·î¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¼ÂÀÓ¡ÊMTG ONLINE SHOP/¥«¥Æ¥´¥êー¡§¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë～8·î17Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¥ê¥Ü¥ó¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://ac-secure.mtgec.jp/link?_vl=md_2b6966344d32372f5370495236374a504544667454673d3d)
¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ
¢¨1 2021Ç¯2·î21Æü～2024Ç¯12·î31Æü¤Ë¤ª¤±¤ëReFa¥·¥ã¥ïー¥«¥Æ¥´¥êー¼õ¾Þ¼ÂÀÓ
¢¨2 ½ÐÅµ¡§ÉÙ»Î·ÐºÑ¡ÖÈþÍÆ¡õ·ò¹¯²ÈÅÅ»Ô¾ì¡¦´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¥È¥ì¥ó¥É¥Çー¥¿2023-2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥É¤Î2022Ç¯¹ñÆâ¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢
¢¨3 GetNavi 5·î¹æ¡Ø²ÈÅÅÂç¾Þ2024 -2025¡Ù¡Ê3/24È¯Çä¹æ¡Ë¥·¥ã¥ïー¥Ø¥Ã¥ÉÉôÌç¤Ë·ÇºÜ
ReFa FINE BUBBLE U ¥ê¥Õ¥¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ð¥Ö¥ë£Õ
²Á³Ê¡§¥Û¥ï¥¤¥È/¥·¥ë¥Ðー \30,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯ \33,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://ac-secure.mtgec.jp/link?_vl=md_2b6966344d32372f5370495236374a504544667454673d3d)
¢£ReFa ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ReFa¤Ï¡ÖVITAL BEAUTY¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÈþÍÆ½¬´·¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó°Æ¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤â¾ì½ê¤â¡¢ÀÊÌ¤µ¤¨¤âÄ¶¤¨¤¿¤Þ¤À¸«¤ÌÈþÍÆ¤Î´î¤Ó¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ReFa¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.refa.net/¡¡
¢£³ô¼°²ñ¼ÒMTG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MTG¤Ï»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÈVITAL LIFE¡É¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÇÈþ¤·¤¯¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢HEALTH¡¢BEAUTY¡¢HYGIENE¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¾¦ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MTG¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.mtg.gr.jp/