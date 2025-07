³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤ÎHubSpot³èÍÑ¡¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë»öÎã¤ò¸ø³«

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じて、RevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下「100」)は、プロジェクトマネジメントの実行支援を専門とする株式会社マネジメントソリューションズ(以下、MSOL)のウェブサイトリニューアル支援に関する事例を公開しました。

本プロジェクトでは、マーケティング施策を社内で自走できる運用体制の構築と、課題起点でサービスを訴求する情報設計をHubSpot CMS(Content Hub)で実現しました。情報更新の柔軟性とスピードを高めると同時に、資料ダウンロードやセミナー情報の整備を通じて、リード獲得にもつながる成果が得られています。

ウェブサイトリニューアルの背景

事例記事を読む :https://www.100inc.co.jp/news/20250716-casestudy-msol?

MSOLは、PMO人材の提供、プロジェクト管理ツール「PROEVER(R)」、マネジメント人材の育成トレーニングなどを三位一体で展開する、プロジェクトマネジメントのリーディングカンパニーです。

旧ウェブサイトでは、こうした多様なサービス情報がコーポレートサイト内に点在し、利用者が必要な情報にたどり着きにくい構造となっていました。また、CMSの操作には専門知識が必要で、更新のたびに外部ベンダーへの依頼が必要となり、タイムリーな情報発信や施策展開を阻害していました。

ブランド価値を明確に伝える構成と、マーケティング部門が主体となって施策を推進できる運用体制の両立が求められていました。

HubSpotを活用した取り組み

100は、MSOLのマーケティングチームと連携し、HubSpot CMSを基盤としたWebサイトの再設計を支援しました。主な取り組みは以下のとおりです。

リニューアル後の変化と手応え

- 課題起点の情報設計「プロジェクトの状況が把握できない」「PMを任せられる人材が足りない」といった課題からコンテンツへ誘導できる構成に刷新。- トレーニングカテゴリの独立化とブログ展開頻繁な情報更新が求められる分野を先行公開し、担当者が自らブログ形式で発信できる体制を整備。- 資料ダウンロードの導線統合とナーチャリング強化分散していた資料リンクを整理し、専用ページへ集約。リード管理や施策連携の効率を向上。- CMS運用の内製化非エンジニアでもテンプレートやモジュールを活用してページ更新が可能な環境を構築し、施策実行の迅速化と柔軟な対応を実現。

リニューアル後は、トレーニング・PROEVER(R)・PMO支援に関する資料ダウンロードや問い合わせが見られるようになり、ウェブサイトがリード創出の起点として機能しはじめています。フォームや導線の整理により、ユーザーの行動が把握しやすくなり、営業部門への連携も進めやすくなりました。

CMSの見直しによって、フォームの設置やランディングページの作成、ポップアップの調整といった更新作業をマーケティングチーム内で完結できる体制が整っています。施策実行のスピードと柔軟性が向上し、日々の運用対応にもスムーズに取り組めるようになりました。

営業部門との連携強化にも着手しており、今後はSalesforceとの連携を通じて、リード獲得から商談、受注後の対応までを一貫して扱える体制の構築を進めていく予定です。

事例の完全版をPDFで公開中

本事例の詳細は、株式会社100のサイトにて公開しています。

株式会社マネジメントソリューションズ様のHubSpot活用事例を読む(https://www.100inc.co.jp/news/20250716-casestudy-msol?)

本事例はウェブページとPDFの両形式でご覧いただけます。保存や社内共有の用途にはPDF版をご活用ください。

本事例のPDF版をダウンロードする :https://www.100inc.co.jp/download/casestudy-msol

■ 株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 Inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入・活用支援、HubSpotトレーニング、AI活用支援、HubSpotを活用したマーケティング・営業・サポート業務のDX支援、RevOps体制構築支援、営業・マーケティングコンテンツ制作、ウェブサイト構築、CRM開発、システム連携

株式会社100は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全製品(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub、Content Hub、Operations Hub)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

