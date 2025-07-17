ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤«¤éÌó3Ç¯¤ÇÎß·×·èºÑ¶â³Û50²¯±ß¤òÆÍÇË
´ë¶È¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò±ß³ê¤Ë¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒROBOT PAYMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷CEO¡§À¶µ× ·òÌé¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4374¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤ÎÎß·×·èºÑ¶â³Û¤¬50²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Îß·×·èºÑ¶â³Û50²¯±ßÆÍÇË¤ÎÇØ·Ê
2022Ç¯10·î¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï°ÊÍè¡¢¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤ÎµÞÂ®¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤Ï¡¢Í»»ñ¤ä¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¤è¤ê¤â¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Çã¤¤¼ê¤¬»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ò½ÀÆð¤ËÁªÂò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Ë¡¿Í´Ö·èºÑ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎBtoB¼è°ú¤Ç¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¼è°ú¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BPSP¡ÊBusiness Payment Solution Provider¡Ë¤Ë½àµò¤·¤¿ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê´ë¶È¤¬È¯¹Ô¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤ò¼õÎÎ¸å¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶È¤¬¥«ー¥É·èºÑ¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÁµá½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤¿Çä¤ê¼ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Çã¤¤¼ê´ë¶È¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀÁµá¶â³Û¤ò»ÙÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Çã¤¤¼ê´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼ÂºÝ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È²ñ¼Ò¤Î»ÙÊ§¤¤¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇÂç60Æü·Ð²á¤·¤¿¸å¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¼êÃÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- »ñ¶â·«¤ê¤Î²þÁ±¡§ ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍ¿¿®ÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ÙÊ§¤¤¤òºÇÂç60Æü´Ö±äÄ¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Çä¤ê¼ê¤ËÃÎ¤é¤ì¤º¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡§ »ÙÊ§¤¤¤ÏROBOT PAYMENT¤¬Âå¹Ô¤·¡¢Çä¤ê¼ê¤Ë¤ÏÇã¤¤¼ê¤ÎÌ¾µÁ¤ÇÆþ¶â¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ÈÑ»¨¤Ê¼êÂ³¤ÉÔÍ×¡§ ½ñÎà¿³ºº¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤¬¤¢¤ì¤ÐºÇÃ»60ÉÃ¤Ç·èºÑ¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÁµá½ñ¥«ー¥ÉÊ§¤¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.robotpayment.co.jp/service/1click_atobarai/?utm_source=pr&utm_medium=PR%20TIMES&utm_id=press&utm_term=45855
ÂåÉ½¼èÄùÌò À¶µ× ·òÌé¡¡¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ø1click¸åÊ§¤¤¡Ù¤ÎÎß·×·èºÑ¶â³Û¤¬50²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëµÊ¶Û¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¾¦¼è°ú¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÇºÆ¤ÓÆüËÜ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²¼¡¢´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö1click¸åÊ§¤¤¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£·èºÑ¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤ä¡¢Â¾¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒROBOT PAYMENT ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒROBOT PAYMENT¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§4374¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-19-20 Âè15¹Ó°æ¥Ó¥ë4F
ÀßÎ© ¡§2000Ç¯10·î
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼¹¹ÔÌò°÷CEO À¶µ× ·òÌé
´ë¶È¥µ¥¤¥È ¡§https://www.robotpayment.co.jp/
¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷ ¡§https://www.robotpayment.co.jp/service/