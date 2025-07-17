³ô¼°²ñ¼Òhokan¡¢¶âÍ»¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ë»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ
¡ÖÅ¬Àµ¤Ê±Ä¶È³èÆ°¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¤Î¶¯¸Ç¤Ê´ÆººÂÎÀ©¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¥·¥¹¥Æ¥à¡Öhokan(R)︎¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òhokan¡Ê¥Û¥«¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²£ÄÍ ½Ð¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¶âÍ»¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥»¥ó¥¿ー¡ÊThe Center for Financial Industry Information Systems¡¢°Ê²¼¡§FISC¡Ë¤Ë»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
FISC¼çºÅ¤Î¥»¥ß¥Êー¤äÊÙ¶¯²ñ¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê»²²Ã¤òÄÌ¤¸¡¢¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤ÎIT¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎºÇ¿·»öÎã¤äµ»½ÑÆ°¸þ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ä±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢¡ÖIndustry Contributor¡Ê¶È³¦¤Î¹×¸¥¼Ô¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤ò´Þ¤à¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤ä¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢DX¿ä¿Ê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÊÝ¸±Êç½¸¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶¯²½¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Î¹¹¿·¡Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ë¤È¡¢³×¿·¡Ê¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢FISC¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦²£ÃÇÅª¤ÊÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ä¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹·ÁÀ®¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤·¡¢»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÌÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£FISC¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤ò¥æー¥¶ー´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ø°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ²ÃÌÁ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹âÅÙ²½¡¦À©ÅÙÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§https://www.fisc.or.jp/
¢£ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öhokan(R)︎¡×¤Î³µÍ×
¼ç¤ËÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Öhokan(R)︎¡×¤Ï¡¢¸«¹þ¤ß¤«¤éÊÝÁ´¤Þ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¾ðÊó¤Î½¸·×/Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç·Ò¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é¸ÜµÒ¤ò³ÈÂç¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÍýÅ¹¡¦»ÙÅ¹¤ËÆ³Æþ¤òÃ£À®¡£»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Î½ÀÆðÀ¤È¥µ¥Ýー¥ÈÎÏ¡¦Åö¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ëÊÝ¸±Êç½¸¿Í¤ÎÍ×Ë¾¤Ë±è¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÎÏ¤òÆÃÄ§¤È¤·¡¢²þÀµÊÝ¸±¶ÈË¡¤ËÈ¼¤¤Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½èÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÊÝ¡¦Â»ÊÝ¡¦´ë¶ÈÆâÂåÍýÅ¹¡¢¶ä¹Ô·ÏÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÂåÍýÅ¹¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
hokan¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.hkn.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡§https://hkn.jp/contact/
¢¨hokanµÚ¤Óhokan¥í¥´¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òhokan¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òhokan¤Î³µÍ×
¡ÖÊÝ¸±¶È³¦¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Ê¹¹¿·¡Ë¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡Ê³×¿·¡Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¸þ¤±¸ÜµÒ¡¦·ÀÌó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Öhokan(R)︎¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸±¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Àµ¤·¤¯Å¬ÀÚ¤ËÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.corp.hkn.jp/