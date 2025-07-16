ÉÙÍµÁØ¤Î½¸µÒ¿ô¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¦»öÎã¾Ò²ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯7·îÈÇ¡Û
Owned³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢ÀÐ°ææÆ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î½¸µÒ¤Ë¤ªÇº¤ß¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡ÖÉÙÍµÁØ¤Î½¸µÒ¿ô¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¦»öÎã¾Ò²ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡×¤Î2025Ç¯7·îÈÇ¡ÊÁ´32¥Úー¥¸¡Ë¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://owned.co.jp/white-paper/wealthy_attracting202507/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=wealthy_attracting20250716&utm_id=wealthy_attracting202507
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î½¸µÒ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±»Ô¾ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡Ê2025Ç¯7·îÈÇ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¾¦ÉÊ¤ä¹âµé¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¹â¤¤ÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¡¢¡Ö·ò¹¯¡¦¶µ°é¡¦´Ä¶¡×¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤Î¹ØÇã¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¿¼¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¿®Íê¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÂÎ¸³¤äÀìÌç²È¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬¹¥¤à¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¶õ´Ö¤ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¼êË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤Î½¸µÒ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤ä»öÎã¤òÍÞ¤¨¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½¸µÒ¿ôUP¤Î¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð
ÉÙÍµÁØ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤Ë¤Ï¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦¹âµé²½¾ÑÉÊ¡¦¥°¥ë¥á¡¦¹âµéÉÔÆ°»º¡¦Êõ¾þÉÊ¡¦¶âÍ»¾¦ÉÊ¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¹â¤¤·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¼Á¤Î¹â¤¤ÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ú²ÌÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ë¤Ï¡¢SEOÂÐºö¤ò»Ü¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢SNS¹¹ð¡¢ÀìÌç»ï¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤äVIP¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÛ¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀïÎ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¹â¤¤´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¸ÜµÒ´Ø·¸¤ò°é¤à¤³¤È¤¬À®¸ù¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¤òÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë :
https://owned.co.jp/white-paper/wealthy_attracting202507/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=wealthy_attracting20250716&utm_id=wealthy_attracting202507
¤½¤ÎÂ¾Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¿·µ¬³«¶È¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò8¤Ä¤ÎÊ¬ÌîÊÌ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¦»öÎã¾Ò²ð¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯6·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000539.000126079.html
ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÃLTV¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¦»öÎã¾Ò²ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯6·îÈÇ¡Û
URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000536.000126079.html
ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤òº¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¡¦»öÎã¾Ò²ð¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ì¥Ýー¥È¡Ú2025Ç¯6·îÈÇ¡Û
URL : https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000533.000126079.html
¾ÜºÙ
～¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ～
°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥é¥¤¥Õ¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åù¤Î¿Í¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ì¥¬¥·ー¤ÊÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ»ö¶È¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤È¸ÜµÒ²ÁÃÍºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¡¦SEO¡¦SNSÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¼ÂÁõ¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
～Owned³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://owned.co.jp/¡Ë～
2020Ç¯ÁÏ¶È¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢ÀÐ°æ æÆ¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò½ª³è¤Í¤Ã¤È¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤·¡¢¤ï¤º¤«2Ç¯È¾¤Ç·î´Ö1,000ËüPV¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´´Éô¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò½ª³è¤Í¤Ã¤È¤¬DMM¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Owned³ô¼°²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç´ë¶È³èÆ°¤ò°ìÊâÁ°¤Ë¡×¡ÖDX¤Ç·ò¹¯¤Î¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ»ö¶È¡×¤Î2»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2023Ç¯7·î¤Ë¡¢À¤³¦6°Ì¡¢¥¢¥¸¥¢No1*¤ÎPR¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¡£Æ±·î¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥°»ö¶È¡¢¥×¥í¥±¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ë¥ó¥° (https://procare-whitening.com/) ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤è¤ê¡¢´´ºÙË¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Åìµþ (https://kansaibou-clinic.or.jp/) ¤ÎÊñ³çÅª¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥É¥á¥¤¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÂ¿³Ñ²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Owned³ô¼°²ñ¼Ò
¹ÊóÉô
TEL¡§03-6303-9786
mail¡§pr@owned.co.jp