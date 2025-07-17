´ë¶È´Ö¼è°ú¤ÎÂè°ìÊâ¡ª ÃÎ¤é¤º¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤Ë¡¿Í³ÎÇ§¤Î´ðËÜ¤È¼ÂÁ©
¢£Æü»þ¡§
¡¡2025Ç¯8·î6Æü¡Ê¿å¡Ë12:00～12:45
¢£¿½¹þ¥ê¥ó¥¯¡§
¡¡https://biz.trustdock.io/seminar/20250806
¡¡
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÊý
¡¦Ë¡¿Í³ÎÇ§/È¿¼Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ
¡¦¹¹ð½Ð¹Æ¼ç/¥¹¥Ý¥Ã¥È¥ïー¥¯·ÇºÜ°ÍÍê¼Ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤¤»ö¶È¼ÔÍÍ
¡¦´ë¶È´Ö¼è°ú¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ
¢£¼çºÅ¡§
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒTRUSTDOCK
¢£³«ºÅÊý¼°
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZOOM¡Ë
¡¡¢¨¤ª¿½¹þ¸å¤Ë¥áー¥ë¤Ë¤ÆÅÐÏ¿ÍÑURL¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×
¡ÖË¡¿Í³ÎÇ§¡×¤Ï¡¢¼è°ú¡¿·ÀÌóÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ë¶È¡¿ÃÄÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¡¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¡¦È¿»Ô¾ìÅªÀªÎÏ¤«ÈÝ¤«¤Î³ÎÇ§¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃ´Åö¼Ô¤ä½»½êÅù¤¬Àµ¤·¤¤¤«Åù¡¢¼è°úÁê¼ê¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ê¶ÈÌ³¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¹Á÷½èÍý¤¬ÉÔÊØ¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤âÉ¬Á³Åª¤ËÂ¿¤¯¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤ÏË¡¿Í³ÎÇ§¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤·¤Æ²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤´ðËÜ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£