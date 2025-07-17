¥ª¥ë¥Ó¥¹¤ÎÂÎ¸³ÆÃ²½·¿»ÜÀß¡ØSKINCARE LOUNGE BY ORBIS¡Ù¡ß²ÈÂ²·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ØLOVOT¡Ù¡È¤¦¤ë¤Á¤ã¤ó¡É¤È°ì½ï¤Ë5¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

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LOUNGE¡¡¡¡10¡§00 AM ～8¡§00 PM
JUICE BAR¡¡8¡§00 AM ～8¡§00 PM
Tel. 03-6712-5633
www.orbis.co.jp/skincarelounge/
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