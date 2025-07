¡Ú»ÎÏºÀµ½¡¤ÎÀ¤³¦Å¸ ～¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÈÁÏÂ¤¤Îµ°À×～¡Û Íè¾ì¼Ô¿ô35,000¿ÍÆÍÇË¡ªÅìµþ²ñ¾ì¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í1¥ö·î ¡È»ÎÏºÀµ½¡ À¸¸¶²èÅ¸¼¨¡É¤ÏÅìµþ¸ÂÄê¤Ç¤Î¸ø³«¡ª

株式会社パルコ

株式会社パルコは、公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館、株式会社講談社とともに2025年4月12日(土)から8月17日(日)まで、世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)にて、文学館の開館30周年を記念し、【士郎正宗の世界展~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~】を開催しております。

この度、「(C)SAINT Mxxxxxx」とのスペシャルコラボTシャツの発売が決定しました。本アイテムのバックには、士郎正宗氏が手掛けた(C)SAINT Mxxxxxxのロゴが大胆にデザインされています。このロゴは、約100種類にも及ぶ候補の中から選び抜かれたもので、士郎正宗氏がアパレルブランドのロゴを手掛けるのは今回が初となります。さらに、本コラボTシャツは全世界限定100枚のみの販売となっており、希少性の高いアイテムです。展覧会ならではの特別な一着を、ぜひお見逃しなく。

さらに、展覧会オリジナルグッズとして、新柄のグラスとナルゲンボトルが新たに登場します。士郎正宗氏の世界観を日常に取り入れられるアイテム、既存のグッズとあわせて、ぜひ会場でお手に取ってみてください。

展覧会は来場者数35,000人を突破、東京開催は残すところあと1か月となりました。士郎正宗氏の貴重な生原画を鑑賞できるのは、東京会場のみとなっており、ファンにとっては見逃せない機会です。会期終了までに、ぜひご来場ください。

『(C)SAINT Mxxxxxx』とのスペシャルコラボTシャツ、発売決定!

【商品情報】

価格:55,000円(税込)

サイズ展開:S、M、L、XL、XXL

発売予定日:2025年7月26日(土)

限定数:全サイズ合計100枚

【デザイナーコメント】

士郎正宗氏のグラフィックをふんだんに使用し、コラージュを制作しました。自分たちとしては士郎氏の世界観やキャラクターと、コラージュ手法との相性が抜群に良いと思い、今回取り入れた次第です。氏の代表作『攻殻機動隊』が'89年に連載を開始したこともあり、親和性も充分かと思います。もともと黒いボディのTシャツをベースに、ところどころ黒を残しつつも色を何度も抜いて白とのツートンカラーにし、そこにコラージュを大判の版を用いて、手刷りで落とし込みました。黒ボディの色を抜くところからすべて手作業で行っています。

唯一無二と言える士郎正宗氏の世界展、ぜひ楽しんでください!

【デザイナー】

細川雄太(写真右)

1982年生まれ、大阪府出身。2013年に「READYMADE(レディメイド)」の バッグを発表。そのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップ、マックス フィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げた。 A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R)) や、Fear of God (フィア・オブ・ゴッド)、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH(オフホワイト c/o ヴァージル アブロー)といった数々のコラボレーションを実現。 過去には、Travis Scott(トラビス・スコット)の衣装製作やアルバム ジャケットデザインも手掛けるなど、活動は多岐にわたる。 近年では、服飾だけにとどまらず、ファニチャーやアートの分野にも進出 し反響を呼んでおり、2021年にはKaikai Kiki Galleryにて、初の個展を 開催した。また、国内アーティストのアルバムジャケットやロゴ、 オフィシャルグッズへのデザイン提供、衣装デザインにも取り組んでおり、 ますます活動の幅を広げている。

Cali Dewitt(写真左)

OfficialInstagram : @caramelbobby

1973年生まれ、カナダ出身。 ロサンゼルスで育ち、現在もロサンゼルスを拠点に活動している アーティスト兼デザイナー。カリ・デウィットは国際的にアート活動を展開 し、近年ではREADYMADE(レディメイド)、Kanye West(カニエ・ ウエスト)、NEIGHBORHOOD(ネイバーフッド)、Tremaine Emory (トレメイン・エモリー)、Virgil Abloh(ヴァージル・アブロー)などの 著名人や有名ファッションブランドと積極的にコラボレーションを 行っている。パリ、ニューヨーク、ロンドン、コペンハーゲン、東京、 ベルリンでの個展をはじめ、世界中で作品を発表している。

【(C)SAINT Mxxxxxx】Official Instagram : @saint_mx6_official

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な 人気を誇る日本のブランド「READYMADE(レディメイド)」の デザイナー細川雄太と、ロサンゼルスを拠点にアーティスト兼デザイナーと して活動中のCali DeWitt(カリ・デウィット)が手掛ける新たなコンセプト のブランド。 リアルなヴィンテージを追及したモノづくりや、手作業によるペイント手法 を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリ にて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開を している。

展覧会オリジナルグッズに、新たに2アイテムが登場!

展覧会オリジナルグッズとして、新柄のグラスとナルゲンボトルが新たに登場します。士郎正宗氏の世界観を日常に取り入れられるアイテム、既存のグッズとあわせて、ぜひ会場でお手に取ってみてください。

●グラス 集合

価格:1,980円(税込)

発売日:2025年7月26日(土)

●ナルゲンボトル

価格:4,180円(税込)

発売日:2025年8月7日(木)

会期終了まであと1か月!世田谷文学館にて好評開催中

4月12日(土)からスタートした世田谷文学館での開催は、来場者数35,000人を突破!会期も残すところあと1か月となりました。士郎正宗氏の貴重な生原画を鑑賞できるのは東京会場のみ、ファンにとっては見逃せない機会となっておりますので、会期終了までにぜひご来場ください。

開催概要 士郎正宗の世界展 ~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~ 東京会場

士郎正宗の世界展 ~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~

■会期:2025年4月12日(土)~8月17日(日)

※月曜日は休館日(祝日の場合は開館、翌平日休館)

■会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)

■主催:公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館、講談社、パルコ

■企画協力:青心社 ■特別協力:士郎正宗 ■後援:世田谷区、世田谷区教育委員会

■グラフィックデザイン:坂脇慶、飛鷹宏明 ■空間構成:トラフ建築設計事務所

◆展覧会 公式ウェブサイト:https://www.shirow-masamune-ex.jp(https://www.shirow-masamune-ex.jp%E2%80%8B)

公式X:https://x.com/shirow_ex(https://x.com/shirow_ex%E2%80%8B)

◆攻殻機動隊 公式ウェブサイト:https://theghostintheshell.jp(https://theghostintheshell.jp%E2%80%8B)

公式X:https://x.com/thegitsofficial(https://x.com/thegitsofficial%E2%80%8B)

公式YouTubeチャンネル:アカウントユーザー名@GhostintheShellChannel

公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp

【チケット情報】※価格はすべて税込

◆一般:1,500円(1,200円)

◆65歳以上・大学・高校生:900円(720円)

◆小・中学生:450円(360円)

◆障害者手帳をお持ちの方:750円(600円)

※()内:団体割引・「せたがやアーツカード」割引料金〈当日券のみ〉

※各種割引については、手帳・身分証など証明できるものをお持ちください。

※再入場・物販会場のみのご利用はできません。

◆特典グッズ付きチケット:4,000円

※特典グッズ:「展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ」

※各種割引対象外となります。

※全日対象、なくなり次第終了となります。

▼チケット販売サイト:

イープラス(URL):https://eplus.jp/setabun2025shirow-ex/(https://eplus.jp/setabun2025shirow-ex/%E2%80%8B)

【ご来場特典】

期間中、ご来場特典として士郎正宗イラストミニカード(曜日変わり・全6種、下記参照)をご来場時にお渡しいたします。

※入場券をご購入の方のみ、お一人様一枚のお渡しとなります。

※5/5(月・祝)は水曜日の絵柄、7/21(月・祝)、8/11(月・祝)は火曜日の絵柄になります。

開催概要 士郎正宗の世界展 ~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~ 大阪会場

士郎正宗の世界展 ~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~ 大阪会場

■会期:2025年9月5日(金)~10月5日(日)

■会場:心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3)

※物販会場:心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE

■主催:講談社、パルコ

■企画協力:青心社、世田谷文学館 ■特別協力:士郎正宗

■グラフィックデザイン:坂脇慶、飛鷹宏明 ■空間構成:トラフ建築設計事務所

◆展覧会 公式ウェブサイト:https://www.shirow-masamune-ex.jp(https://www.shirow-masamune-ex.jp%E2%80%8B)

公式X:https://x.com/shirow_ex(https://x.com/shirow_ex%E2%80%8B)

◆攻殻機動隊 公式ウェブサイト:https://theghostintheshell.jp(https://theghostintheshell.jp%E2%80%8B)

公式X:https://x.com/thegitsofficial(https://x.com/thegitsofficial%E2%80%8B)

公式YouTubeチャンネル:アカウントユーザー名@GhostintheShellChannel

公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp

士郎正宗 プロフィール

兵庫県生まれ。漫画家・イラストレーター。1980 年にマンガやイラストの分野で活動開始、1985 年に『アップルシード』で商業デビュー。1989 年に代表作『攻殻機動隊』の連載を開始。アニメ作品『ブラックマジック M-66』には共同監督として参加している。そのほか、ゲームや画集などさまざまな制作分野で活躍。