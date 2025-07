THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(以下、当社)の代表取締役候補として、執行役員社長CEOに就任いたしました亀田信吾でございます。

私は、学生時代に経営学の基本の論理を学び、ホスピタリティ精神を身に着けました。

そして、社会人になってからは、毎日、得意先回りや不動産開拓を泥臭く、現場の営業実務でお客様や先輩の方々から鍛えて頂き、経営者として3社の社長経験をしました。

今の私自身は、周りの教え、支えで成り立っています。

私を期待し、認めてくれた方々に恩返しするためにも、これからはM&A戦略によって、当社を必ず成功の道に導きます。

現在、M&Aは日本でも当たり前のものとなり、2025年上半期には20兆円の取引高となりました。そして、日本には後継者不足の企業が約127万社ございます。

引用:レコフデータ、中小企業庁等調べ

当社のM&Aは通常の事業会社やファンドとは異なり、売却を前提とせず、あらゆる業界の事業承継の受け皿となる方針です。

そして、これまでとは異なり、確実に利益が出ている事業承継案件にターゲットをしぼり、譲り受けを推進し、中長期目標としてはEBITDA 10億円の実現を目指します。

私はこれから社長としてもM&A戦略家としても更なる高見を目指します。

そのためにも、できるだけ多くの投資や経営のプロの方々のお力を借りたいと思っています。

再三になりますが、私は現場主義、実践主義の経営経験を活かし、当社の成長戦略を描いて参ります。

また、当社は人と人との、事業でございますので、私が学生時代に譲り受けたホスピタリティ精神を全身全霊で実務に活かすことが、成功する鍵だと確信しております。

私の決意としては、当社を必ず成功に導くことに私が持っている全てを投じていく考えでございます。

簡単ではございますが、こちらを私の所信表明とさせて頂きます。

敬具

〈本件お問い合わせ〉

取締役副社長 橋本直樹

TEL:(0 3)4 4 0 5 - 5 4 6 0